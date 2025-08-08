കാസർകോട്: "ആയിരം പാദസരങ്ങൾ കിലുങ്ങി, ആലുവാപ്പുഴ പിന്നെയുമൊഴുകി... എഴുപതുകളിൽ ഗ്രാമങ്ങളെ സംഗീതത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച ഗ്രാമഫോണിൻ്റെ ഈണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലച്ചിട്ടില്ല. കാസർകോട് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ അനീഷിൻ്റെ വീട്ടിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള ഈ ഗ്രാമഫോണുകളിൽ നിന്നും സംഗീതം ഒഴുകി നിറയുകയാണ്. ഗ്രാമഫോൺ മാത്രമല്ല ആദ്യകാല ഫോണുകളും റേഡിയോകളും ടിവിയും ക്യാമറയും ഹാർമോണിയവും അമാടപ്പെട്ടിയും അടക്കം ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലധികം പഴക്കമുള്ള പുരാവസ്തുക്കളുടെ ഒരു വലിയ ശേഖരം തന്നെ ഈ വീട്ടിലുണ്ട്. ഗൃഹാതുര ഓർമകൾ സമ്മാനിച്ച് ഒരു കാളവണ്ടിയും 1973 മോഡൽ അംബാസിഡർ കാറും ഒരു പഴയ ബുള്ളറ്റും ഈ ശേഖരത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു.
25 വർഷത്തെ സമ്പാദ്യം
മുത്തച്ഛൻ നൽകിയ റാന്തൽ വിളക്കിൽ നിന്നാണ് പുരാവസ്തുക്കളോടുള്ള അനീഷിൻ്റെ ഈ സ്നേഹം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നാലേ അത് ശേഖരണത്തിലേക്ക് മാറി. പുരാവസ്തുക്കൾ എന്ത് കണ്ടാലും അനീഷ് സ്വന്തമാക്കും. 25 വർഷത്തോളമായി ഓർമകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സാധനങ്ങൾ അനീഷ് ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇന്ന് എണ്ണൂറിലധികം സാധനങ്ങൾ ശേഖരത്തില് ഉണ്ടെന്ന് അനീഷ് പറയുന്നു. കർണാടക, ആന്ധ്രാ, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം അനീഷ് തൻ്റെ ശേഖരത്തിനായി പുരാവസ്തുക്കൾ തേടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലണ്ടനിൽ നിന്നുള്ള ക്ലോക്കുകൾ, ഇരുന്നൂറോളം ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്, ആറന്മുള കണ്ണാടി, സംഗീതം പൊഴിക്കുന്ന പാട്ടു പാത്രം, നാണയങ്ങള് തുടങ്ങി ഇവിടെയുള്ള ഓരോ വസ്തുവിനും പറയാന് ഓരോ കഥയുമുണ്ട്.
അനീഷിൻ്റെ ശേഖരത്തിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് ക്യാമറകൾ. യാഷ്, ഒളിമ്പിയ, സെനിത്ത്, കനോൺ, നിക്കോൺ, കോണിക്ക, പോളറോയ്ഡ്, ഫ്യൂജി തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ വിവിധ ബ്രാൻഡുകളിലുള്ള 80 ക്യാമറകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഇതിൽ പലതും ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്.
ഗ്രാമഫോണിൻ്റെ കണക്കെടുത്താല് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല എട്ടെണ്ണമാണ് അനീഷിൻ്റെ കൈയിലുള്ളത്. ഇതിൽ അഞ്ചണ്ണം ഇപ്പോഴും പാടും.
ചെറുതും വലുതുമായ എട്ട് തരം ടിവികളും 1925-ൽ നിർമിച്ച ഒരു പറയും ആയിരം പേജുള്ള ഒരു ബാങ്ക് ലെഡ്ജർ പോലും ഈ ശേഖരത്തിലുണ്ട്.
പരസ്യക്കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അനീഷിൻ്റെ ഈ അപൂർവ ശേഖരം ഇതിനോടകം 15 സിനിമകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ കുട്ടികളാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം സന്ദർശകർ. രാം നിവാസിലെത്തുന്ന അതിഥികളെ ഇപ്പോൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് പഴമയുടെ ഒരു ലോകം തുറന്നിട്ട്, കാലം മായ്ക്കുന്ന ഇത്തരം അപൂർവ വസ്തുക്കളുടെ വൻശേഖരമാണ്.