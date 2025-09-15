പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് 'നോർക്ക കെയർ': 12,000 ആശുപത്രികളിൽ ക്യാഷ്ലെസ് ചികിത്സ, അറിയാം നോര്ക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി
പദ്ധതിയുടെ പ്രീലോഞ്ചിങ്ങും ലോഗോ പ്രകാശനവും അബുദാബിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നോർക്ക റസിഡൻ്റ് വൈസ് ചെയർമാൻ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു
Published : September 15, 2025 at 4:32 PM IST
കോഴിക്കോട്: രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പ്രവാസികൾക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുമായി നോർക്ക റൂട്ട്സ്. പ്രവാസികളായ മുഴുവൻ മലയാളികളെയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ആദ്യപടിയായി യുഎഇയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടു ലക്ഷം പേരെ പദ്ധതിയിൽ ചേർക്കുമെന്ന് നോർക്ക സിഇഒ അജിത് കോളശ്ശേരി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 'നോർക്ക കെയർ' എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ള ഈ പദ്ധതി, പ്രവാസികളുടെ ദീർഘകാലമായുള്ള ആവശ്യത്തിന് പരിഹാരമായാണ് എത്തുന്നത്.
ലോകകേരള സഭയില് ഉള്പ്പെടെ ഉയര്ന്ന ആശയത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്ക്കാരമാണ് കേരള സർക്കാർ നോർക റൂട്ട്സ് മുഖേന അവതരിപ്പിക്കുന്ന നോര്ക്ക കെയര് ആരോഗ്യ, അപകട ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി. ലോകത്തെമ്പാടുമുളള പ്രവാസികേരളീയരുടെ സുരക്ഷക്കും ക്ഷേമത്തിനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവുകൂടിയാണ് നോര്ക്ക കെയര്.
പദ്ധതിയുടെ പ്രീലോഞ്ചിങ്ങും ലോഗോ പ്രകാശനവും അബുദാബിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നോർക്ക റസിഡൻ്റ് വൈസ് ചെയർമാൻ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു. നോര്ക്ക കെയര് ഗ്ലോബല് രജിസ്ട്രേഷന് ഡ്രൈവ് വിജയകരമാക്കാന് പ്രവാസിസമൂഹം മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണന് അഭ്യര്ഥിച്ചു. നോർക്ക അംഗത്വമുള്ളവർക്ക് സെപ്തംബർ 22 മുതൽ പദ്ധതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഒക്ടോബർ 21 വരെയാണ് എൻറോൾമെൻ്റ് സമയം. നവംബർ ഒന്നുമുതലാണ് പോളിസിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമായി തുടങ്ങുക. 'നോർക്ക കെയർ’ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം സെപ്തംബർ 22ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കുമെന്നും അജിത് പറഞ്ഞു.
നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ 'നോർക്ക കെയർ' പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് ഇനി പറയുന്നവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
- സാധുവായ നോർക്ക പ്രവാസി ഐഡി കാർഡ് ഉള്ള പ്രവാസി മലയാളികൾ.
- വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്ന, നോർക്ക സ്റ്റുഡൻ്റ് ഐഡി കാർഡ് ഉള്ള കേരളീയരായ വിദ്യാർഥികൾ.
- ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന, എൻആർകെ ഐഡി കാർഡ് ഉള്ള പ്രവാസി മലയാളികൾ.
- ഈ ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്ലെയിം പോളിസിക്ക് കീഴിൽ, ഒരു രോഗത്തിന് 5,00,000 രൂപ വരെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഇത് ചില രോഗങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും.
നോര്ക്ക കെയര്- ആനുകൂല്യങ്ങള്
- റൂം വാടക: ഇൻഷുറൻസ് തുകയുടെ 1% വരെ റൂം വാടകയായി ലഭിക്കും.
- ഐസിയു ചാർജുകൾ: ഇൻഷുറൻസ് തുകയുടെ 2% വരെ ഐസിയു ചാർജുകൾക്ക് പരിരക്ഷയുണ്ട്.
- ചികിത്സാ ചെലവുകൾ: ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള 30 ദിവസത്തെയും ആശുപത്രിവാസം കഴിഞ്ഞുള്ള 60 ദിവസത്തെയും ചികിത്സാ ചെലവുകൾ ഈ പോളിസിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻ്റ്: ഓരോ കേസിനും 25,000 രൂപ വരെ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ചെലവുകൾക്കായി ലഭിക്കും.
- ഡേ കെയർ ചികിത്സകൾ: പ്രത്യേക പരിധികളോ നിയന്ത്രണങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ഡേ കെയർ ചികിത്സകൾക്ക് പരിരക്ഷ ലഭിക്കും.
- അപകട ഇൻഷുറൻസ്: ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡൻ്റ് പോളിസി: 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്.
പരിരക്ഷ
മരണം: 100 ശതമാനം ക്യാപിറ്റല് ഇന്ഷുറന്സ് തുക + റിപ്പാട്രിയേഷന് (ഇന്ത്യയില്: ₹25,000 / വിദേശത്ത്: ₹50,000) സ്ഥിരമോ പൂർണമോ ആയ ശാരീരിക വൈകല്യമോ ഉണ്ടായാൽ പോളിസി ഷെഡ്യൂള് പ്രകാരം തുക അനുവദിക്കും.
രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ
വ്യക്തിഗത രജിസ്ട്രേഷൻ: norkaroots.kerala.gov.in സന്ദർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ NORKA മൊബൈൽ ആപ്പ് (Android & iOS) ഉപയോഗിക്കുക.
ഗ്രൂപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ: NORKA അംഗീകരിച്ച പ്രവാസി സംഘടനകളിലൂടെ. നിലവില് അംഗീകാരമില്ലാത്ത പ്രവാസി സംഘടനകൾക്ക് മാസ്സ് എൻറോൾമെൻ്റിനായി താൽക്കാലിക ഐഡി നമ്പർ (നിബന്ധനകള്ക്ക് വിധേയമായി) നൽകുന്നതാണ്.
കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയൻ്റുകൾ മുഖേന: വിദേശത്ത് പ്രവാസികേരളീയര് ജോലിചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്കായി പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ സൗകര്യമുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി: 2025 സെപ്റ്റംബർ 22
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ബന്ധപ്പെടുക (ടോൾഫ്രീ):
1800 2022 501
1800 2022 502
വാട്ട്സ്ആപ്പ്, നേരിട്ടുള്ള കോളുകൾ (9 am to 6.30 pm) +91 93640 84960 +91 93640 84961
നോർക്ക റൂട്ട്സ്
2002 മുതൽ, പ്രവാസികൾക്കായി കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏജൻസിയാണ് നോർക്ക റൂട്ട്സ്. പ്രവാസി മലയാളികൾക്കുള്ള ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനൊപ്പം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിഎത്തുന്ന പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസം സുഗമമാക്കുന്നതിനും പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു നോഡൽ ഏജൻസി എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിദേശത്ത് നിന്ന് തിരികെയെത്തിയ പ്രവാസികളുടെ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ വൈദഗ്ധ്യപരിശീലനം, ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഉപദേശം നൽകുക എന്നിവയും നോർക്ക റൂട്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെടുന്നു.
പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് കേരളത്തിനുള്ളിലെ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനും അതിലൂടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നോർക്ക റൂട്സ് സഹായിക്കുന്നു. നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ, ആഗോളതലത്തിൽ എൻആർകെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ അവർക്ക് അർഹമായ അവസരങ്ങളും പിന്തുണയും നൽകി ശാക്തീകരിക്കുന്നതിലും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും നോർക്ക റൂട്ട്സിനുള്ള പങ്ക് പ്രധാനമാണ്.
