ആകാശം തെളിയുന്നു; മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഒന്നുമില്ല, അടുത്ത ഏഴ് ദിവസം സാധാരണ മഴയ്ക്ക് മാത്രം സാധ്യത - KERALA MONSOON UPDATE

മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഒന്നും നിലവിൽ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ശക്തമായ മഴയ്ക്കോ കാറ്റിനോ സാധ്യത ഇല്ലെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ

Kerala Monsoon
Kerala Monsoon (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2025 at 3:48 PM IST

കാസർകോട്: ഒരു ഇടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ആകാശം തെളിയുന്നു. ഇനി ഏഴു ദിവസം ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ സാധാരണ മഴയ്ക്ക് മാത്രമാണ് സാധ്യതയെന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഒന്നും നിലവിൽ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ശക്തമായ മഴയ്ക്കോ കാറ്റിനോ സാധ്യത ഇല്ലെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശങ്ങൾ ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും നിലവിൽ കേരളത്തെ ബാധിക്കുന്ന ന്യൂന മർദ സാധ്യതകൾ ഇല്ലെന്നും നീത പറഞ്ഞു. ഇന്ന് മുതൽ ഒരു ജില്ലയിലും മഴ മുന്നറിപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇടവിട്ടുള്ള സാധാരണ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂന മർദം ദുർബലമായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നായി രണ്ടു ന്യൂനമർദങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ തുടർച്ചയായി മഴ ലഭിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു.


ഇതുവരെ ലഭിച്ച മഴ കണക്ക് ഇങ്ങനെ (ജൂൺ 1 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 20 വരെ)

സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 13 വരെ ലഭിച്ചത് 1427.7 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ആണ്. ലഭിക്കേണ്ടതിൻ്റെ 12 ശതമാനം കുറവാണെങ്കിലും മെയ്‌ 24 മുതലുള്ള കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ റെക്കോർഡ് മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. ജൂൺ 1 മുതൽ 4 വരെ മഴ കുറഞ്ഞത് ഒഴിച്ചാൽ ഇതുവരെ എല്ലാ ദിവസവും മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് കണ്ണൂർ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ആണ്. കണ്ണൂരിൽ 2204.3മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് 2433 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. ലഭിക്കേണ്ടതിൻ്റെ 10 അധിക മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. പത്തനം തിട്ടയിൽ 1210.5 മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് 1357.7 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു.

വയനാട് ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിച്ചത്. 2058.6 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് 1265.3 മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. കിട്ടേണ്ടതിൻ്റെ 39 ശതമാനം മഴ കുറഞ്ഞു. ലക്ഷദ്വീപിൽ ലഭിക്കേണ്ടതിൻ്റെ 13 ശതമാനം കുറവാണെങ്കിലും 663.1 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു.

