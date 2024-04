'രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പ്രചാരണത്തിന് ഒരു പതാകയും ഉപയോഗിക്കില്ല': എംഎം ഹസൻ - No Flags In Rahul Gandhi Campaign

By ETV Bharat Kerala Team Published : Apr 14, 2024, 10:10 AM IST