25 ലക്ഷം മുടക്കി നവീകരിച്ചു; ഉദ്‌ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം, പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൻ്റെ സീലിങ് തകര്‍ന്ന് വീണു

ഒരു മാസം മുമ്പ് നവീകരണം നടത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൻ്റെ സീലിങ് ഇളകി വീണു.

25 Lakh Renovated Hall Ceiling Collapses in Njeezhoor (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 20, 2025 at 9:00 PM IST

കോട്ടയം: നവീകരണം നടത്തി ഒരു മാസം മുമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്‍റെ സീലിങ് ഇളകി വീണു. ഞീഴൂര്‍ പഞ്ചായത്തിന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൻ്റെ മുന്‍വശത്തെ സീലിങ്ങാണ് അടർന്ന് വീണത്. ഇന്ന് (സെപ്‌റ്റംബര്‍20) രാവിലെയാണ് സംഭവം.

ഇന്നലെ പെയ്‌ത മഴയില്‍ സീലിങ്ങില്‍ വെള്ളം കെട്ടിനിന്നിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇന്നാണ് സീലിങ് അടര്‍ന്ന് വീണത്. സംഭവ സമയം ഹാളില്‍ ആരുമില്ലാത്തത് വലിയ അപകടം ഒഴിവായി. മഴവെള്ളം പോകാന്‍ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സീലിങ്ങില്‍ വെളളം കെട്ടിനില്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

ഞീഴൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൻ്റെ സീലിങ് ഇളകി വീണ നിലയില്‍ (ETV Bharat)

മോന്‍സ് ജോസഫ് എംഎല്‍എയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടില്‍ നിന്നും അനുവദിച്ച 25 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹാളിന്‍റെ നവീകരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. നവീകരിച്ച ഹാള്‍ ഓഗസ്റ്റ് 16ന് മോന്‍സ് ജോസഫ് എംഎല്‍എ തന്നെയാണ് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തതും. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ നിര്‍മാണത്തില്‍ അപാകതയുണ്ടെന്ന് ആരോപണവുമായി പഞ്ചായത്തംഗങ്ങള്‍ തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

NJEEZHOOR PANCHAYATPANCHAYAT CEILING COLLPSE KOTTAYAMLATEST NEWS IN KERALAMLA MONS JOSEPHNJEEZHOOR HALL CEILING COLLAPSED

