കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിതിൻ മധുകർ ജാംദാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തു - NITHIN MADHUKAR JAMDAR HC CJ

Nitin Madhukar Jamdar swearing in near Chief Minister and Governor ( ETV Bharat )