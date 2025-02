ETV Bharat / state

ഇന്നത്തെ നിർമൽ ഭാഗ്യക്കുറി ഫലമറിയാം... (23-02-2025) - NIRMAL LOTTERY RESULT TODAY

By ETV Bharat Kerala Team

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ വെള്ളിയാഴ്‌ച ലോട്ടറിയായ നിർമൽ ഇന്നത്തെ (23-02-2025) നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം.

ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ: AP 300562 (കോട്ടയം)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം 8000 രൂപ : AN 300562AO 300562AR 300562 AS 300562AT 300562 AU 300562 AV 300562 AW 300562AX 300562AY 300562 AZ 300562

രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ: AY 466129

മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ: AN 549474 AO 897075 AP 639803 AR 177804 AS 857385 AT 373009 AU 370129 AV 568926 AW 845079 AX 882825 AY 791178 AZ 142872

നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ: 0277 2340 6535 8795 0654 2660 6906 8871 1228 3242 7879 8979 എന്നീ നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്.