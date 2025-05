ETV Bharat / state

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും നിപ; രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരി സ്വദേശിനിക്ക് - NIPAH AGAIN

Representative image ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 8, 2025 at 3:18 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 3:46 PM IST 1 Min Read

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും നിപ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരി സ്വദേശിനിയായ 42കാരിക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പനി, ചുമ, ശ്വാസതടസം തുടങ്ങി ലക്ഷണങ്ങളോടെയാണ് യുവതിയെ ആശുപത്രിയെ പെരിന്തൽമണ്ണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതും സാംപിള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതും. അതേസമയം, യുവതി വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെന്നാണ് അധികൃതര്‍ നല്‍കുന്ന വിവരം. യുവതിക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോര്‍ജ് മലപ്പുറത്തെത്തി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതരുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. നിപ ബാധിച്ച സ്ത്രീക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് നിപ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതോടെ ഇവരുടെ സാമ്പിൾ മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഫലം നെഗറ്റിവായിരുന്നു. എന്നാല്‍, സാമ്പിൾ പൂനെ വൈറോളജി ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു, ഇവിടെ നിന്നു ലഭിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ വീട്ടിലെ വളർത്തു മൃഗകളും അടുത്തിടെ ചത്തിരുന്നു. എവിടെ നിന്നാണ് വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായത് എന്നതിൽ സ്ഥിരീകരണമില്ല.

