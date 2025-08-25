എറണാകുളം|ന്യൂഡല്ഹി : യെമനിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജിയിൽ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റും ഗ്ലോബൽ പീസ് ഇനിഷ്യേറ്റിവ് സംഘടന സ്ഥാപകനുമായ കെ.എ. പോളിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടി. വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പോൾ നൽകിയ ഹർജി കോടതി തള്ളുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പിൻവലിച്ചു.
ഹർജി പരിഗണിച്ച വേളയിൽ, മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടാനാണോ ഇത്തരമൊരു ഹർജിയുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി കെ.എ. പോളിനോട് ചോദിച്ചു. നിമിഷപ്രിയയുടെ വിഷയത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്തുകൊള്ളുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്രവുമായി സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന പോളിന്റെ ആവശ്യവും കോടതി തള്ളി.
നിമിഷപ്രിയ കേസിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ നിന്ന് കാന്തപുരത്തെയും ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ അഭിഭാഷകനായ സുഭാഷ് ചന്ദ്രനെയും വിലക്കണമെന്ന കെ.എ. പോളിന്റെ ആവശ്യവും കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. ഹർജി തള്ളുമെന്ന് കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതോടെ കെ.എ. പോൾ ഹർജി പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു.
കെ എ പോളിന്റെ ഹർജി പരിഗണിച്ച വേളയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാറിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാമെന്ന നിലപാടായിരുന്നു കോടതി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ അഭിഭാഷകനായ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ തനിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടന്ന് കെ എ പോൾ അറിയിച്ചെങ്കിലും, കോടതി വിമർശനമുന്നയിക്കുകയും ഹർജി തള്ളുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
2017-ൽ യമൻ സ്വദേശിയായ തലാൽ അബ്ദുൽ മഹ്ദിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസിൽ പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് സ്വദേശിനിയായ നിമിഷപ്രിയക്ക് വധശിക്ഷ ലഭിച്ചിരുന്നു. വിചാരണ പൂർത്തിയായി വധശിക്ഷ ശരിവെച്ച യമൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ സനായിലെ ജയിൽ അധികൃതർക്ക് നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ തലേദിവസം ശിക്ഷ മാറ്റി വെക്കുകയായിരുന്നു.
നിമിഷ പ്രിയയുടെ വധശിക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തികളും സംഘടനകളും തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചത്.
ഈ മാസം 24നോ, 25നോ നിമിഷപ്രിയയുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുമെന്നും മൂന്ന് ദിവസം ഇത് സംബന്ധിച്ച വാർത്ത നൽകുന്നതില് നിന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കണം എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പോൾ കോടതിയില് ഹര്ജി നല്കിയിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഇരയുടെ കുടുംബവുമായും ഹൂതി നേതാക്കളുമായും കേസിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതായി കെ എ പോൾ പറഞ്ഞു.
ചില വ്യക്തികൾ തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അത് കോടതി തടയണമെന്ന് നിമിഷ പ്രിയയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. സേവ് നിമിഷ പ്രിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ എന്ന സംഘടന സമർപ്പിച്ച സമാനമായ മറ്റൊരു ഹർജിയുമായി ഈ കേസും സംയോജിപ്പിക്കുമെന്ന് ജഡ്ജിമാർ അറിയിച്ചിരുന്നു.