ETV Bharat / state

നിലമ്പൂരിൻ്റെ ബാപ്പൂട്ടി ഇനി ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത് എംഎൽഎ: സത്യപ്രതിജ്ഞ 'ദൈവനാമത്തിൽ' - KERALA POLITICAL SWEARING IN

Aryadan Shoukath Sworn In As Nilambur MLA In The Kerala Assembly ( ETV Bharat )