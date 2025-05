ETV Bharat / state

അന്‍വര്‍ മെരുങ്ങുന്നു, നിലമ്പൂരില്‍ ബിജെപി പിന്‍മാറി, പകരം ബിഡിജെസ്; എല്‍ഡിഎഫ് പരിഗണനയില്‍ പൊതു സ്വതന്ത്രന്‍

പി വി അന്‍വര്‍ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 27, 2025 at 6:14 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 6:20 PM IST

Last Updated : May 27, 2025 at 6:20 PM IST