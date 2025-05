ETV Bharat / state

നിലമ്പൂരില്‍ എം. സ്വരാജ് എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി - M SWARAJ

Published : May 30, 2025 at 12:32 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 12:49 PM IST

എസ്എഫ്ഐയിലൂടെ പൊതുരംഗത്തെത്തിയ സ്വരാജ് എസ്എഫ്ഐ മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല യൂണിയൻ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള സ്വരാജ് പിന്നീട് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റായി. മുൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു. 2016ല്‍ തൃപ്പൂണിത്തുറയില്‍ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. നിലവില്‍ ദേശാഭിമാനി റസിഡന്‍റ് എഡിറ്ററാണ്.

