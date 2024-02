വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, അപകടം നിലമ്പൂർ അകമ്പാടത്ത്

മലപ്പുറം: അകമ്പാടം വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പന്നിയങ്കാട് താമസിച്ചിരുന്ന ബാബു, നസീമ ദമ്പതികളുടെ മക്കളായ റിൻഷാദ് (14), റാഷിദ് (12) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അകമ്പാടം പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപമുള്ള ഇടിവണ്ണ പുഴയിലെ വെള്ളക്കെട്ടിലാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ അപകടം ഉണ്ടായത് (The rescue operation was carried out by the fire force, locals and ETF members).

ഫയർഫോഴ്‌സും, നാട്ടുകാരും, ഇ.ആറ്‍.എഫ് അംഗങ്ങളും ചേര്‍ന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് (Nilambur government hospitial). കുട്ടികളെ ഉടന്‍ നിലമ്പൂർ ഗവണ്‍മെന്‍റ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.