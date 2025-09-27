കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഐഎസ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റിന് ശ്രമിച്ചു; രണ്ട് പ്രതികൾ കുറ്റക്കാർ, തിങ്കളാഴ്ച ശിക്ഷ വിധിക്കും
കൊച്ചി എൻഐഎ കോടതി മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ, ഷെയ്ഖ് ഹിദായത്തുല്ല എന്നിവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. കേരളം, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഐഎസ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റിനും ആക്രമണത്തിനും ശ്രമിച്ചെന്നാണ് കേസ്.
By PTI
Published : September 27, 2025 at 6:07 PM IST
എറണാകുളം: ഐഎസ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് കേസിൽ പ്രതികളായ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ, ഷെയ്ഖ് ഹിദായത്തുല്ല എന്നിവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കൊച്ചി എൻഐഎ കോടതി കണ്ടെത്തി. 2017-2018 കാലയളവിൽ കേരളം, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഐഎസ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റിന് ശ്രമിച്ചെന്നാണ് ഇവർക്കെതിരായ കേസ്. കേസിൽ തിങ്കളാഴ്ച ശിക്ഷ വിധിക്കും.
കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ആക്രമണം നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ട കേസിലെ പ്രതികളാണ് കുറ്റക്കാരായിട്ടുള്ള കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനും ഷെയ്ഖ് ഹിദായത്തുല്ലയും. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഐഎസിന് രൂപം നൽകിയതിൽ ഇവർ പങ്കാളികളാണെന്നും, മുസ്ലിം ആരാധനാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശീലനം നൽകിയെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി. തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഫോടന കേസുകളിലും പ്രതികളായ ഇരുവരും ഉക്കടം സ്ഫോടനക്കേസിലും പ്രതികളാണ്.
സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായി ഐഎസിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കാനും പരിശീലനം നൽകാനും പ്രതികൾ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് എൻഐഎയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഇരുവരും പ്രതികളായ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഫോടനക്കേസിൻ്റെ വിചാരണ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നിലവിലെ ഐഎസ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് കേസിൽ വിധി വരുന്നത്.
വിധി പ്രഖ്യാപനവും വകുപ്പുകളും
ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ 120ബി (ഗൂഢാലോചന), നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമത്തിലെ (യുഎപിഎ) സെക്ഷൻ 38 (ഭീകര സംഘടനയിലെ അംഗത്വം), സെക്ഷൻ 39 (ഭീകര സംഘടനയെ പിന്തുണയ്ക്കൽ) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഇരുവരും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയത്. പ്രോസിക്യൂഷന് ഈ മൂന്ന് കുറ്റങ്ങളും തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചു. കുടുംബ പശ്ചാത്തലം പരിഗണിച്ച് ശിക്ഷാ വിധിയിൽ ദയ കാണിക്കണമെന്ന് പ്രതികൾ കോടതിയിൽ അഭ്യർഥിച്ചു. ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനായി പ്രതികളെ സെപ്റ്റംബർ 29ന് നേരിട്ട് ഹാജരാക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പ്രതിയായ ഹിദായത്തുല്ലയെ രണ്ട് ദിവസത്തെ താത്കാലിക താമസത്തിനായി വിയ്യൂർ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ജയിലിലേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
എൻഐഎയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ
കേസിൻ്റെ വിചാരണയുടെ ഭാഗമായി കോടതി 40 സാക്ഷികളെ പരിശോധിച്ചു. കോയമ്പത്തൂരിലെ മറ്റൊരു സ്ഫോടന കേസിലും അസറുദ്ദീൻ പ്രതിയാണ്. 2019ൽ എൻഐഎ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ എഫ്ഐആറിൽ ആറ് പ്രതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് രണ്ട് പ്രതികൾക്കെതിരെ മാത്രമാണ്.
കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ ഐഎസിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അസറുദ്ദീനും കൂട്ടാളികളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് 2019ൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
ജമാഅത്ത്-ഇ-ഇസ്ലാം ഹിന്ദിൻ്റെ മുൻനിര സംഘടനയായ വഹ്ദത്ത്-എ-ഇസ്ലാമിയുമായി അസറുദ്ദീന് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായി എൻഐഎ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 2013ൽ അദ്ദേഹം ഈ സംഘടനയുടെ കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലാ നേതാവായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, 2013 മുതൽ റയാൻ മസ്ജിദിൽ ഉൾപ്പെടെ സംഘടനയുടെ പരിപാടികളിൽ പ്രസംഗങ്ങൾ (ബയാനുകൾ) നടത്തിയിരുന്നു. മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനും ഷെയ്ഖ് ഹിദായത്തുല്ലയും 2016 മുതൽ ഓൺലൈനിലൂടെ സലഫി തീവ്ര ഇസ്ലാമിക ആശയങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു.
ആശയപ്രചാരണവും ബന്ധങ്ങളും
അൻവർ അൽ-ഔലാക്കി, അബു ബറ, മൂസ സെരാന്റോണിയോ, ശ്രീലങ്കയിലെ സഹ്രാൻ ഹാഷിം തുടങ്ങിയ തീവ്ര പ്രഭാഷകരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇവർ പതിവായി കണ്ടിരുന്നു. ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും കൂട്ടാളികൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അസറുദ്ദീൻ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും മറ്റ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും നിരവധി ശ്രീലങ്കൻ വ്യക്തികളുമായും സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു.
ശ്രീലങ്കൻ ഐഎസ് നേതാവ് സഹ്രാൻ ഹാഷിമിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും പ്രതികളൂടെ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെടുത്തു. 2017 മുതൽ 2019 മാർച്ച് വരെ ഇവർ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഐഎസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. 2017 മുതൽ പ്രതികൾ കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും കൂട്ടാളികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ഐഎസിനുള്ള പിന്തുണ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഐഎസിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി മറ്റ് ആളുകളെ സംഘടനയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവർ കോയമ്പത്തൂരിലെ കൂട്ടാളികൾക്കിടയിൽ നേരിട്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ വഴിയും ഐഎസ് പ്രത്യയശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നും എൻഐഎ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
