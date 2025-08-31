ETV Bharat / state

പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയ നടപടി റദ്ദാക്കി എൻഐഎ കോടതി - NIA COURT REVOKES PFI PROPERTIES

പെരിയാർ വാലി ക്യാമ്പസിലും വള്ളവുനാട് ഹൗസിലും പി‌എഫ്‌ഐ ആയുധ പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നതായി എൻ‌ഐ‌എ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

NIA COURT PFI SDPI CASES ANTI NATIONAL ACTIVITIES
Representative image (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : August 31, 2025 at 2:10 PM IST

2 Min Read

കൊച്ചി: നിരോധിത സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി (പിഎഫ്ഐ) ബന്ധപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയ നടപടി എൻഐഎ കോടതി റദ്ദാക്കി. പിഎഫ്ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആറ് സ്വത്തുക്കളുടെയും ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും കണ്ടുകെട്ടൽ നടപടിയാണ് കോടതി റദ്ദാക്കിയത്. ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പാലക്കാട്ടെ ആർഎസ്എസ് നേതാവ് ശ്രീനിവാസൻ്റെ കൊലപാതകത്തിനും പിഎഫ്ഐക്കെതിരെ എൻഐഎ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തതിനെ തുടർന്നാണ് സ്വത്തുക്കളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും കണ്ടുകെട്ടിയത്.

എൻഐഎയുടെ വിധിന്യായം അനുസരിച്ച്, സ്വത്തുക്കളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ട്രസ്റ്റ്, ഹരിതം ഫൗണ്ടേഷൻ പൂവഞ്ചിറ, പെരിയാർ വാലി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആലുവ, വള്ളുവനാട് ട്രസ്റ്റ് പാലക്കാട്, ചന്ദ്രഗിരി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്, ന്യൂഡൽഹിയിലെ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌ഡിപിഐ) എന്നിവയുടേതാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പെരിയാർ വാലി ക്യാമ്പസിലും വള്ളവുനാട് ഹൗസിലും പി‌എഫ്‌ഐ ആയുധ പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നതായി എൻ‌ഐ‌എ പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം ജൂണിൽ, പി‌എഫ്‌ഐയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന മലപ്പുറം, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, തൃശൂർ, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ ട്രസ്റ്റുകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും പത്തോളം സ്വത്തുക്കൾ കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ദേശീയ ഏജൻസി പി‌എഫ്‌ഐയ്‌ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2023 ൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിയമിച്ച നിയുക്ത അതോറിറ്റിയുടെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് വിവിധ ട്രസ്റ്റുകളും വ്യക്തിഗത സ്വത്ത് ഉടമകളും എൻ‌ഐ‌എ കോടതിയിൽ അപ്പീലുകൾ സമർപ്പിച്ചു.

പി‌എഫ്‌ഐ കേസിൻ്റെ ഭാഗമായി എൻ‌ഐ‌എ ഇതുവരെ 63 പേർക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ‌ഐ‌എ കേസുകളിൽ തങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ലെന്നും പി‌എഫ്‌ഐയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്നുമാണ് ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളും വ്യക്തികളും അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, പി‌എഫ്‌ഐ കേഡറിന് പരിശീലനം നടത്താനും അവർക്ക് അഭയം നൽകാനും ഈ സ്വത്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചതായി എൻ‌ഐ‌എ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.

പി‌എഫ്‌ഐ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തിയതിനാലാണ് സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടൽ റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പി‌എഫ്‌ഐ കേസിൻ്റെ ഭാഗമായി കണ്ടുകെട്ടിയ 17 സ്വത്തുക്കൾ റദ്ദാക്കിയതായി അപേക്ഷകർക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ പി‌സി നൗഷാദ് പറഞ്ഞു."പി‌എഫ്‌ഐ കേസിലെ പ്രതിക്ക് ഒരു തുക കൈമാറിയതായി എൻ‌ഐ‌എ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ എസ്‌ഡി‌പി‌ഐയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കണ്ടുകെട്ടി.

പ്രതി ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്‌തിരുന്നതായും ശമ്പളമായി എല്ലാ മാസവും അദ്ദേഹത്തിന് പണം കൈമാറിയതായും വ്യക്തമാക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ കോടതിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ, പി‌എഫ്‌ഐ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ 17 ജപ്‌തി നടപടികൾ കോടതി റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്," അദ്ദേഹം പി‌ടി‌ഐയോട് പറഞ്ഞു. സ്വത്തുക്കൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷകർ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നൗഷാദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: എല്ലാ കണ്ണുകളും ചൈനയിലേക്ക്; ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന മോദി-ഷിൻ ജിൻ പിങ് കൂടിക്കാഴ്‌ച ഇന്ന്, പ്രധാന ചര്‍ച്ചാ വിഷയങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം?

കൊച്ചി: നിരോധിത സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി (പിഎഫ്ഐ) ബന്ധപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയ നടപടി എൻഐഎ കോടതി റദ്ദാക്കി. പിഎഫ്ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആറ് സ്വത്തുക്കളുടെയും ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും കണ്ടുകെട്ടൽ നടപടിയാണ് കോടതി റദ്ദാക്കിയത്. ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പാലക്കാട്ടെ ആർഎസ്എസ് നേതാവ് ശ്രീനിവാസൻ്റെ കൊലപാതകത്തിനും പിഎഫ്ഐക്കെതിരെ എൻഐഎ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തതിനെ തുടർന്നാണ് സ്വത്തുക്കളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും കണ്ടുകെട്ടിയത്.

എൻഐഎയുടെ വിധിന്യായം അനുസരിച്ച്, സ്വത്തുക്കളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ട്രസ്റ്റ്, ഹരിതം ഫൗണ്ടേഷൻ പൂവഞ്ചിറ, പെരിയാർ വാലി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആലുവ, വള്ളുവനാട് ട്രസ്റ്റ് പാലക്കാട്, ചന്ദ്രഗിരി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്, ന്യൂഡൽഹിയിലെ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌ഡിപിഐ) എന്നിവയുടേതാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പെരിയാർ വാലി ക്യാമ്പസിലും വള്ളവുനാട് ഹൗസിലും പി‌എഫ്‌ഐ ആയുധ പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നതായി എൻ‌ഐ‌എ പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം ജൂണിൽ, പി‌എഫ്‌ഐയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന മലപ്പുറം, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, തൃശൂർ, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ ട്രസ്റ്റുകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും പത്തോളം സ്വത്തുക്കൾ കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ദേശീയ ഏജൻസി പി‌എഫ്‌ഐയ്‌ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2023 ൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിയമിച്ച നിയുക്ത അതോറിറ്റിയുടെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് വിവിധ ട്രസ്റ്റുകളും വ്യക്തിഗത സ്വത്ത് ഉടമകളും എൻ‌ഐ‌എ കോടതിയിൽ അപ്പീലുകൾ സമർപ്പിച്ചു.

പി‌എഫ്‌ഐ കേസിൻ്റെ ഭാഗമായി എൻ‌ഐ‌എ ഇതുവരെ 63 പേർക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ‌ഐ‌എ കേസുകളിൽ തങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ലെന്നും പി‌എഫ്‌ഐയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്നുമാണ് ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളും വ്യക്തികളും അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, പി‌എഫ്‌ഐ കേഡറിന് പരിശീലനം നടത്താനും അവർക്ക് അഭയം നൽകാനും ഈ സ്വത്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചതായി എൻ‌ഐ‌എ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.

പി‌എഫ്‌ഐ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തിയതിനാലാണ് സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടൽ റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പി‌എഫ്‌ഐ കേസിൻ്റെ ഭാഗമായി കണ്ടുകെട്ടിയ 17 സ്വത്തുക്കൾ റദ്ദാക്കിയതായി അപേക്ഷകർക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ പി‌സി നൗഷാദ് പറഞ്ഞു."പി‌എഫ്‌ഐ കേസിലെ പ്രതിക്ക് ഒരു തുക കൈമാറിയതായി എൻ‌ഐ‌എ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ എസ്‌ഡി‌പി‌ഐയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കണ്ടുകെട്ടി.

പ്രതി ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്‌തിരുന്നതായും ശമ്പളമായി എല്ലാ മാസവും അദ്ദേഹത്തിന് പണം കൈമാറിയതായും വ്യക്തമാക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ കോടതിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ, പി‌എഫ്‌ഐ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ 17 ജപ്‌തി നടപടികൾ കോടതി റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്," അദ്ദേഹം പി‌ടി‌ഐയോട് പറഞ്ഞു. സ്വത്തുക്കൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷകർ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നൗഷാദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: എല്ലാ കണ്ണുകളും ചൈനയിലേക്ക്; ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന മോദി-ഷിൻ ജിൻ പിങ് കൂടിക്കാഴ്‌ച ഇന്ന്, പ്രധാന ചര്‍ച്ചാ വിഷയങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം?

For All Latest Updates

TAGGED:

NIA COURTPFISDPI CASESANTI NATIONAL ACTIVITIESNIA COURT REVOKES PFI PROPERTIES

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.