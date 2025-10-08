കേരളത്തിന് വീണ്ടും വന്ദേഭാരത് അനുവദിച്ചു; പുതിയ സര്വീസ് എറണാകുളം- ബെംഗളുരു റൂട്ടില്
മൂന്നാമതും കേരളത്തിന് വന്ദേഭാരത് അനുവദിച്ച കാര്യം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആണ് അറിയിച്ചത്.
Published : October 8, 2025 at 8:44 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന് മൂന്നാമത്തെ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ അനുവദിച്ചു. എറണാകുളത്ത് നിന്നും തൃശൂർ, പാലക്കാട് വഴി ബംഗളൂരുവിലേക്കാണ് പുതിയ വന്ദേഭാരത് സര്വീസ് നടത്തുക. കേന്ദ്ര റെയിവേ മന്ത്രി അശ്വനി വൈഷ്ണവ് ആണ് കേരള ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
നവംബർ പകുതിയോടെ സർവ്വീസ് ആരംഭിക്കും. കേന്ദ്ര റെയിൽ മന്ത്രിയുമായി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ നടത്തിയ ഓൺലൈൻ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കേരളത്തിന് മൂന്നാമത് വന്ദേഭാരത് അനുവദിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് പുതിയ വന്ദേഭാരത് അനുവദിച്ച കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. അതേസമയം, ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് റെയില്വേക്ക് ഇതുവരെ ഓദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്ണ രൂപം
"നന്ദി മോദി!
എറണാകുളത്ത് നിന്നും തൃശൂര്, പാലക്കാട് വഴി ബെംഗലൂരുവിലേക്ക് വന്ദേഭാരത് ട്രെയിന് അനുവദിച്ച കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന് നന്ദി.ഐടി മേഖലയിലടക്കം ഒട്ടേറെ മലയാളികള് ജോലി ചെയ്യുന്ന നഗരമാണ് ബെംഗളുരു. അവിടേയ്ക്ക് കേരളത്തില് നിന്നും കൂടുതല് ട്രെയിനുകള് അനുവദിക്കണമെന്നത് വളരെ നാളായുള്ള ആവശ്യമാണ്. ഇക്കാര്യം ഒരു മാസം മുന്പ് റെയില്വെ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ജിയുടെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഉടന് തന്നെ അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടായതിന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
നവംബര് പകുതിയോടെ ഈ ട്രെയിന് സര്വ്വീസ് തുടങ്ങുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില് ഉല്സവ സീസണിലും വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലും ഈ റൂട്ടില് വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല, മറ്റ് ഗതാഗത മാര്ഗങ്ങള് തേടുന്നവര്ക്ക് അമിത യാത്രാക്കൂലിയും നല്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്.
പുതിയ വന്ദേഭാരത് സര്വ്വീസ് ബെംഗലൂരു മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ ആശ്വാസകരമാകും. കേരളത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനം മുന്നില്ക്കണ്ട് അനുകൂല തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്ന കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന് ഒരിക്കല് കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു", രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് കുറിച്ചു.
റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അമിനിറ്റി കമ്മറ്റി ചെയർമാൻ പി.കെ. കൃഷ്ണ ദാസ്, ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ എം.ടി. രമേശ്, അഡ്വ.എസ്. സുരേഷ്, ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരായ പ്രശാന്ത് ശിവൻ, കെ.എസ്. ഷൈജു, വേണുഗോപാൽ എന്നിവർ ഓൺലൈൻ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
Also Read: 'ഇന്റർനെറ്റിന് ചായയേക്കാൾ വില കുറവ്'; ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ കുതിപ്പ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ് മോദി