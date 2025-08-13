കാസർകോട്: കാൻസർ ചികിത്സാരംഗത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കണ്ടെത്തലുമായി ഗവേഷകർ. എട്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പൂക്കുന്ന അപൂര്വ സസ്യമായ ജ്യോമി കുറിഞ്ഞിക്ക് (Strobilanthes jomyi) കാന്സര് പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ പഠനം തെളിയിക്കുന്നത്. ക്രൈസ്റ്റ് കല്പ്പിത സർവകലാശാല ലൈഫ് സയൻസ് വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. അഭിരാം സുരേഷും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗൈഡും വകുപ്പുമേധാവിയുമായ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. ഫാ ജോബി സേവ്യറും ചേർന്നാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിച്ചത്. 2020 ലാണ് പരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചത്. പിഎച്ച്ഡി പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പരീക്ഷണം.
കാസര്കോട് ജില്ലയില് പാണ്ടി, പേരിയ വനമേഖലകളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന അപൂർവ സസ്യമാണ് ജ്യോമി കുറിഞ്ഞി എന്ന് ഡോ. അഭിരാം സുരേഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ജ്യോമികുറിഞ്ഞിയിലെ സജീവ ഘടകങ്ങൾ കുടൽ അർബുദം, സ്തനാർബുദം, ഗർഭാശയമുഖാർബുദം എന്നീ കാൻസർ കോശങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രത്യാഘാതം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കൂടാതെ, സസ്യത്തിൻ്റെ ഇല, തണ്ട്, വേരുകൾ എന്നിവയിൽ ഉയർന്ന ആൻ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ശേഷി, ഫിനോൾ, ഫ്ലേവനോയ്ഡ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ, പ്രോളിൻ, ക്ലോറോഫിൽ അടങ്ങിയ ഫൈറ്റോകെമിക്കൽ സമൃദ്ധി( Richness), GC-MS പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ 2, 4-ഡി-ടെർട്ട്-ബ്യൂട്ടൈൽ ഫിനോൾ, ല്യൂപിയോൾ, സ്ക്വാലീൻ, ഫൈറ്റോൾ, നീഫൈറ്റാഡീൻ പോലുള്ള ബയോ ആക്ടീവ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പൂവും ഔഷധ ഗുണം ഉള്ളതാണെന്നും ഇവയിൽ പരീക്ഷണം നടന്നു വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഔഷധസസ്യ ഗുണപരിശോധനാ പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം, ജ്യോമി കുറിഞ്ഞി മനുഷ്യോപയോഗത്തിന് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ അതേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് ജ്യോമി കുറിഞ്ഞിയും. നീല കുറിഞ്ഞി 12 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് പൂവിടുന്നതെങ്കിൽ ജ്യോമി കുറിഞ്ഞി എട്ടു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് പൂവിടുന്നത്. അപൂർവമായി മാത്രം കാണുന്ന ഈ സസ്യം കാസർകോട് വനാന്തരങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് അഭിരാം പറയുന്നു.
ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ സാരാംശവും( extract)ഘടകങ്ങളും ആയുർവേദ മരുന്നുകളിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങള് ആൻ്റിഓക്സിഡൻ്റ് ഫോർമുലേഷനുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന മികച്ച സാധ്യതകളാണ്. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയാൽ, ജ്യോമികുറിഞ്ഞിയുടെ സാരാംശങ്ങൾ( extract) ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും കാൻസർ ചികിത്സാരീതികളുടെയും ഭാഗമായി വികസിപ്പിക്കാനും കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ കാൻസർ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
കണ്ണൂര് മൗവ്വഞ്ചേരി പൂവത്തും തറയില് റിട്ട അധ്യാപകരായ വി സി സുരേഷിൻ്റെയും കെ പി ഉഷാകുമാരി യുടെയും മകനാണ് ഡോ. അഭിരാം സുരേഷ്.
