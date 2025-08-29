കാസർകോട്: കേരള പൊലീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡോ. വി. ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ പേരിൽ പുതിയൊരു സസ്യം കൂടി. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ തദ്ദേശീയ കിഴങ്ങ് ഇനമായ ഡയോസ്കോറിയ ബാലകൃഷ്ണനി (Dioscorea balakrishnanii) എന്നാണ് ഇതിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയായ ഡോ. ബാലകൃഷ്ണനോടുള്ള ആദരസൂചകമായാണ് ഈ പേര്.
ഒരു സസ്യത്തിന് ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ പേര് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് വയനാടൻ മലനിരകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ടൈലോഫോറ ബാലകൃഷ്ണനി എന്ന സസ്യത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നൽകിയിരുന്നു. ഒരു പൊലീസ് ഓഫിസർക്ക് ഇത്തരമൊരു അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കവെ, ഈ അംഗീകാരം ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും പൊലീസ് സേവനത്തോടൊപ്പം കൃഷിയും തനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണെന്നും ഡോ. ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഈ ചെടിയെ നിരീക്ഷിച്ചാണ് പുതിയ ഇനമായി കണ്ടെത്തിയത്. വയനാട് എംഎസ് സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനിലെ പിച്ചൻ എം. സലിം, ആലപ്പുഴ സനാതനധർമ്മ കോളജിലെ ബോട്ടണി അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. ജോസ് മാത്യു, തിരുവനന്തപുരം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. എം.എം. സഫീർ എന്നിവരാണ് ഈ കണ്ടെത്തലിന് പിന്നിൽ. ഇവരുടെ പഠന റിപ്പോർട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ശാസ്ത്ര ജേണലായ 'സ്പീഷീസ്'ൻ്റെ പുതിയ ലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വയനാടൻ ജൈവവൈവിധ്യം ഇനിയും പൂർണമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതിൻ്റെ സൂചന കൂടിയാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ. തനതായ ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ സംരക്ഷണം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, കാർഷിക വികസനം, ഔഷധ മേഖല എന്നിവയ്ക്ക് ഈ കിഴങ്ങുകൾ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.
ഡയോസ്കോറിയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കിഴങ്ങുകൾ
പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലെ വയനാടൻ പ്രദേശങ്ങൾ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ കിഴങ്ങിനങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ്. സാധാരണയായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന കാച്ചിൽ അഥവാ കാവത്തിൻ്റെ വന്യ ബന്ധുക്കളാണ് ഡയോസ്കോറിയേസി സസ്യകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഈ കിഴങ്ങുകൾ. പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയ ഡയോസ്കോറിയ ബാലകൃഷ്ണനി ഉൾപ്പെടെ 14-ൽ അധികം ഇനങ്ങളിലായി ഏകദേശം 23 വ്യത്യസ്ത വൈവിധ്യങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കാട്ടുകാച്ചിൽ കൂടാതെ, ആരേസീയ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട കാട്ടുചേനകളും കാട്ടുചേമ്പിലെ ഇനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഈ കിഴങ്ങുകൾ ആദിമ സമൂഹങ്ങളുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണ സ്രോതസ്സുകളായിരുന്നു. ഇതിൽ ചിലത് വിഷമുള്ളവയും ചിലത് ഔഷധഗുണമുള്ളവയും മറ്റു ചിലത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യവുമാണ്. ഓരോ കിഴങ്ങിനും രൂപം, നീളം, നിറം, ഇല, മുള്ളുകൾ, വള്ളികൾ, രുചി, നാരുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രത്യേകതകൾക്കനുസരിച്ച് മഞ്ഞനൂറ, നാര, നെയ്യ് നൂറ, വെള്ള നൂറ, നോക്കപ്പ, നാരക്കവല, വെണ്ണി, കവലക്കിഴങ്ങ്, ഹെക്ക് എന്നിങ്ങനെ തനത് നാടൻ പേരുകളുണ്ട്.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ അതിജീവിക്കാനും വന്യജീവി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാനും കഴിവുള്ള തനത് വന്യ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളെപ്പറ്റി പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ഇനിയും സമഗ്രമായ പഠനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ, സിറ്റിസൺ സൈൻ്റിസ്റ്റുകൾ, ജൈവവൈവിധ്യ പരിപാലന സമിതികൾ എന്നിവയുടെ ഇടപെടൽ ഇതിനാവശ്യമാണ്. വനംവകുപ്പിൻ്റെ പോളിസി ഡോക്യുമെൻ്റിൽ പറയുന്നതുപോലെ വനം-വന്യജീവി-മനുഷ്യ ബന്ധം പരസ്പര പൂരകമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
