ന്യൂ മാഹി ഇരട്ടക്കൊല കേസ്; മുഴുവൻ പ്രതികളെയും വെറുതെ വിട്ടു

ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കൊലക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന കൊടി സുനി, മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ഷിനോജ് എന്നിവരുൾപ്പടെ 16 സിപിഎം പ്രവർത്തകരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ.

Shinoj, Vijith (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 8, 2025 at 9:27 AM IST

കണ്ണൂർ: ബിജെപി ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകരെ ന്യൂ മാഹിയിൽ ബൈക്ക് തടഞ്ഞുനിർത്തി ബോംബെറിഞ്ഞ് വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും വെറുതെ വിട്ട് കോടതി. തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്‌ജി റൂബി കെ ജോസ് ആണ് വിധി പറഞ്ഞത്. ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കൊലക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന കൊടി സുനി, മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ഷിനോജ് എന്നിവരുൾപ്പടെ 16 സിപിഎം പ്രവർത്തകരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ. രണ്ടു പ്രതികൾ സംഭവ ശേഷം മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.

ടിപി കേസ് പ്രതികൾ കേസിലെ പ്രധാനികൾ

കേസിൻ്റെ വിചാരണയ്ക്ക് ജയിലിൽ നിന്നെത്തിയ സുനി ഹോട്ടലിലെ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് മദ്യപിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നത് വിവാദമായിരുന്നു. അതിനു ശേഷം കേസിൽ ഓൺലൈൻ ആയാണ് സുനി ഹാജരായത്. കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് സുനിയെ പിന്നീട് തവനൂർ സെൻട്രൽ ജയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്‌തു.

കേസിൽ 44 സാക്ഷികൾ

ജനുവരി 22നാണ് കേസിൻ്റെ വിചാരണ തുടങ്ങിയത്. ജൂലായിൽ സാക്ഷിവിസ്‌താരം പൂർത്തിയായി. 63 തൊണ്ടിമുതലും 140 രേഖകളും ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ 44 സാക്ഷികളെയും പ്രതിഭാഗം രണ്ടു സാക്ഷികളെയും വിസ്‌തരിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ട ഷിനോജിൻ്റെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള ബൈക്ക് വിചാരണ തുടങ്ങിയ ദിവസം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു.

വിചാരണ തുടങ്ങുമ്പോൾ പരോളിലായിരുന്നു കൊടി സുനിയെ കോടതി അനുമതിയോടെയാണ് വിചാരണയ്ക്ക് ഹാജരായത്. കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന ഉപാധികളോടെയായിരുന്നു പരോൾ. നാലാം പ്രതി മുഹമ്മദ് ഷാഫി പതിമൂന്നാം പ്രതി ഷിനോജ് എന്നിവർ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നാണ് വിചാരണയ്ക്ക് എത്തിയത്.

ആർഎസ്എസിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകർ

ഈസ്റ്റ് പള്ളൂർ പൂശാരികോവിലിനു സമീപം വിജിത്ത് (28) കുറുന്തോടത്ത് ഹൗസിൽ ഷിനോജ് (29) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 2019 മെയ് 28ന് രാവിലെ 11ന് ന്യൂ മാഹി പെരിങ്ങാടി റോഡിൽ കല്ലായിൽ വച്ചാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. മാഹി കോടതിയിൽ ഹാജരായി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ബൈക്ക് തടഞ്ഞുനിർത്തി ബോംബെറിഞ്ഞ് വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി എന്നാണ് കേസ്.

പ്രതി പട്ടിക

വിജിത്തിൻ്റെ അമ്മ രാജമ്മ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിച്ചത്. പള്ളൂർ കൊയ്യോട് തെരുവിലെ ടി. സുജിത്, മീത്തലെച്ചാലിൽ എൻ.കെ. സുനിൽകുമാർ, നാലുതറയിലെ ടി. കെ സുമേഷ്, ചൊക്ലി പറമ്പത്ത് ഹൗസിൽ കെ. കെ മുഹമ്മദ് ഷാഫി, പള്ളൂരിലെ ടി. പി ഷമിൽ, കവിയൂരിലെ എ. കെ ഷമ്മാസ്, ഈസ്റ്റ് പള്ളൂരിലെ കെ. കെ അബ്ബാസ്, ചെമ്പ്രയിലെ രാഹുൽ, നാലുതറ കുന്നുമ്മൽ വീട്ടിൽ വിനീഷ്, നാലുതറ പടിഞ്ഞാറെ പാലുള്ളതിൽ പി. വി വിജിത്, പള്ളൂർ കിണറ്റിങ്കിൽ കെ. ഷിനോജ്, ന്യുമാഹി അഴീക്കൽ മീത്തലെ ഫൈസൽ, ഒളവിലം കാട്ടിൽ പുതിയവീട്ടിൽ സരീഷ് ചൊക്ലി തവക്കൽ മൻസിലിൽ ടി പി സജീർ എന്നിവരാണ് പ്രതികൾ. പത്താം പ്രതി സി. കെ രാജിക്കാന്ത്, പന്ത്രണ്ടാം പ്രതി മുഹമ്മദ്‌ രജീസ്‌ എന്നിവർ സംഭവ ശേഷം മരിച്ചു. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസക്യൂട്ടർ പി പ്രേമരാജൻ. പ്രതി ഭാഗത്തിന് വേണ്ടി അഡ്വക്കറ്റ് സി കെ ശ്രീധരൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വിശ്വൻ എന്നിവർ ഹാജരായി.

