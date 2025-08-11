ETV Bharat / state

രണ്ടിനം ശുദ്ധജല ഞണ്ടുകളെ കണ്ടെത്തി; വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നവയാണെന്ന് ഗവേഷകർ - NEW CRAB SPECIES

പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് ശുദ്ധജല ഞണ്ടുകൾക്ക് 'കാസർഗോഡിയ ഷീബേ' എന്നും 'പിലാർട്ട വാമൻ' എന്നും പേരിട്ടു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2025 at 4:50 PM IST

കാസർകോട്: പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിൽ പുതിയ രണ്ടിനം ശുദ്ധജല ഞണ്ടുകളെ കണ്ടെത്തി. കാസർകോട് റാണിപുരത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഞണ്ടിന് കാസർഗോഡിയ ഷീബേ എന്നും, പത്തനംതിട്ട ഗവിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഞണ്ടിന് പിലാർട്ട വാമൻ എന്നും പേര് നൽകി. കേരള സർവകലാശാലയിലെ അക്വാറ്റിക് ബയോളജി ആൻഡ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിലെ ഗവേഷകനായ ഡോ. സ്മൃതിരാജും കുഫോസ് വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. ബിജു കുമാറുമാണ് ഈ കണ്ടെത്തലിന് പിന്നിൽ.

ഈ ഞണ്ടുകൾക്ക് വംശനാശഭീഷണി ഉണ്ടെന്ന് ഡോ. സ്മൃതിരാജ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. റാണിപുരം സന്ദർശനത്തിലാണ് കാസർഗോഡിയ ഷീബേ എന്ന ഞണ്ടിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ചെറിയ സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ഇവ, സാധാരണ ഞണ്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറുതാണ്. ഇവയുടെ പുറംതോട് വളരെ ലോലവും തവിട്ടു കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുമാണ്.

കാസർഗോഡിയ ഷീബേയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത, മറ്റു ഞണ്ടുകൾ വയറിനു പുറത്തുവച്ച് മുട്ട വിരിയിക്കുമ്പോൾ ഇവ വയറിനുള്ളിൽ വച്ചു തന്നെ വിരിയിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഇതേ പ്രക്രിയ തന്നെയാണ് എല്ലാ ശുദ്ധജല ഞണ്ടുകളും പിന്തുടരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജിലെ സുവോളജി വിഭാഗം അധ്യാപികയും ഡോ. സ്മൃതിരാജിൻ്റെ ഭാര്യയുമായ ഡോ. ഷീബയുടെ പേരാണ് ഈ ഞണ്ടിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഷീബ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണങ്ങളിൽ സഹായി കൂടിയാണ്. ജേണൽ ഓഫ് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻ ബയോളജിയിൽ ഈ കണ്ടെത്തൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിംഗപ്പൂർ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ലീ കോങ് ചിയാൻ നാച്വറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിലെ പീറ്റർ ഉങ്ങും പഠനത്തിൽ പങ്കാളിയായിരുന്നു.

പിലാർട്ട വാമൻ

ഗവിയിൽ കണ്ടെത്തിയ പിലാർട്ട വാമൻ എന്ന ഞണ്ടിന് വലുപ്പം കുറവായതിനാലാണ് ഈ പേര് നൽകിയത്. ഇവയ്ക്ക് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പുറംതോടുണ്ട്. സൂടാക്സ ജേണലിൽ ഈ കണ്ടെത്തൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ശുദ്ധജല ഞണ്ടുകളിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം പശ്ചിമഘട്ടത്തിലാണുള്ളത്. ഇവയെ കണ്ടെത്താൻ വളരെ പ്രയാസമാണെന്നും എന്നാൽ ഗവേഷണം തുടരുകയാണെന്നും കൂടുതൽ ഞണ്ടുകളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ഗവേഷകർ അറിയിച്ചു.

ജൈവവൈവിധ്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം

കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചിമഘട്ടം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജൈവവൈവിധ്യ മേഖലകളിൽ ഒന്നാണ്. ഇത്തരം ജീവികളെ കണ്ടെത്തുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ ഞണ്ടുകൾ പരിസ്ഥിതിയിലെ നിർണായക കണ്ണികളാണ്. ജലത്തിൻ്റെ ശുദ്ധത നിലനിർത്തുന്നതിലും ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിലും ഇവയ്ക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. അനിയന്ത്രിതമായ വനനശീകരണവും, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ഇവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയുയർത്തുന്നു.

കേരളത്തിൽ അടുത്തിടെയായി നിരവധി പുതിയ ജീവിവർഗങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തവളകൾ, പാമ്പുകൾ, മത്സ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടും. ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ ജൈവവൈവിധ്യ സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് പുതിയ വഴി തുറന്നു. ഇത് ഗവേഷകർക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ സഹായകമാകും. ഇനിയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒട്ടേറെ ജീവിവർഗങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകർ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

