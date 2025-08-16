തിരുവനന്തപുരം: പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ജൈവ വൈവിധ്യ പട്ടികയിലേക്ക് രണ്ടു പുതിയ തുമ്പിയിനങ്ങള് കൂടി. ഇരുളടഞ്ഞ വനാന്തരങ്ങളില് കാണപ്പെടുന്ന നിഴല്ത്തുമ്പി ഇനത്തിലുള്ള ചോപ്പന് നിഴല്ത്തുമ്പി (Protoctista sanguinithorax), കൊങ്കണ് നിഴല്ത്തുമ്പി എന്നീ ഇനങ്ങളെയാണ് തിരുവനന്തപുരം വനാതിര്ത്തിയോട് ചേര്ന്നുള്ള ഗ്രാമമായ ആര്യനാട് നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
ആര്യനാടിന് പുറമേ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സിന്ധുദുര്ഗ്ഗില് നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ഇനത്തിന് കൊങ്കണ് നിഴല്ത്തുമ്പിയെന്നുമാണ് (Protoctista shambhaveei) പേര് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. നിഴല്ത്തുമ്പികളുടെ വൈവിധ്യ മേഖലയാണ് പശ്ചിമഘട്ടമെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലെന്ന് ഗവേഷക സംഘാംഗം വിവേക് ചന്ദ്രന് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇരുളടഞ്ഞ വനപ്രദേശങ്ങളില് കാണപ്പെടുന്നയിനമാണ് നിഴല് തുമ്പികള്. കൂടുല് വൈവിധ്യമുള്ള നിഴല് തുമ്പികളുടെ സാന്നിധ്യം വനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഭദ്രമെന്ന സൂചനയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വിവേക് ചന്ദ്രന് പറയുന്നു. തുമ്പികളുടെ സംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സ്വാഭാവികമായും വന സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ജനിതക പഠനത്തിലും ഇവ വേറെ ജൈവജാതികളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു. തണല്മേഖലകളിലെ അരുവികളില് മുട്ടയിട്ടു കഴിയുന്ന ജൈവവിഭാഗമാണ് തുമ്പികള്. ഒരു വര്ഷം മാത്രമേ നിഴല് തുമ്പികള് ജീവിച്ചിരിക്കു. സെപ്റ്റംബര് മുതല് ഏപ്രില് വരെ അരുവികളുടെ അടിത്തട്ടില് ലാര്വകളായാണ് തുമ്പികള് കഴിയുക.
മെയ് മുതല് ഓഗസ്റ്റ് വരെ മാത്രമേ ഇവ തുമ്പികളായി അരുവിയോട് ചേര്ന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് പറന്നു നടക്കു. മരങ്ങള്ക്കിടയില് നിന്നും പുറത്തു വരാത്ത സ്വഭാവക്കാരാണ് നിഴല്തുമ്പികള്. ഈര്പ്പവും ആരോഗ്യകരമായ പച്ചപ്പും തെളിനീര് അരുവികളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇവയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെന്നും വിവേക് വിശദീകരിച്ചു.
മഴക്കാലത്തു മാത്രം കാണപ്പെടുന്നവയാണ് കടുവാ തുമ്പികള്. വനത്തോട് ചേര്ന്നു കിടക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ അതിര്ത്തി ഗ്രാമം കൂടിയാണ് ആര്യനാട്. എന്നാല് പ്രദേശത്തെ ഷട്പദങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ചു പ്രത്യേകം പഠനം തന്നെ ആവശ്യമാണ്. ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടും പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സവിശേഷമായ പ്രദേശമാണ് അഗസ്ത്യമല. പലകാലങ്ങളില് പല കാലാവസ്ഥകളിലും പല വനത്തില് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഭൂപ്രകൃതിയിലും ജനിച്ചു ജീവിച്ചു മരിക്കുന്ന വിവിധയിനം തുമ്പികള് ആര്യനാട് ഉള്പ്പെട്ട മേഖലയിലുണ്ട്.
ജീവന്റെ സിംഹഭാഗവും അരുവികളുടെ അടിത്തട്ടിലും മരപ്പൊത്തുകളിലും കഴിയുന്ന പല തുമ്പികളെയും വര്ഷം മുഴുവന് കാട്ടില് അലഞ്ഞാലും കണ്ടെത്താന് കഴിയെണമെന്നില്ലെന്നും വിവേക് പറയുന്നു.
ഷട്പദങ്ങളെ കുറിച്ചു പഠനം നടത്തുന്ന സൊസൈറ്റി ഫോര് ഓഡോണേറ്റ് സ്റ്റഡീസ് അംഗങ്ങളായ ഡോ. വിവേക് ചന്ദ്രന്, റെജി ചന്ദ്രന്, ഡല്ഹി ആസ്ഥാനമായ ഇന്ത്യന് ഫൗണ്ടേഷന് ഫോര് ബട്ടര്ഫ്ളൈസ് പ്രതിനിധി ഡോ. ദത്തപ്രസാദ് സാവന്ത്, പൂനെയിലെ എം.ഐ.ടി വേള്ഡ് പീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകന് ഡോ. പങ്കജ് കൊപാര്ഡെ, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രകൃതി നിരീക്ഷകരും ഗവേഷകരുമായ ഹേമന്ത് ഒഗലെ, അഭിഷേക് റാണെ, ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായ നാഷണല് സെന്റര് ഫോര് ബയോളജിക്കല് സയന്സസിലെ ഗവേഷകനും അദ്ധ്യാപകനുമായ ഡോ. കൃഷ്ണമേഖ് കുണ്ടെ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഗവേഷകസംഘമാണ് പുതിയയിനം തുമ്പികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.