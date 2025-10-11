അഞ്ചു നില, 60,000 ചതുരശ്ര അടി, 15 കോടി ചെലവ്; കണ്ണൂരില് പുതിയ സിപിഎം ജില്ലാക്കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് തയാര്
15 കോടിയിലേറെ രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഈ പുതിയ മുഖ്യ ഓഫീസ് ഈ മാസം 20ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
Published : October 11, 2025 at 5:39 PM IST
കണ്ണൂർ: ആധുനികതയും പൈതൃകവും കൈകോര്ക്കുന്ന കെട്ടിടം, അതാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ പുതിയ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസായ അഴീക്കോടൻ സ്മാരക മന്ദിരം. അഞ്ചുനിലകളിലായി 60,000 ചതുരശ്ര അടിയിൽ വിപുലമായ ഈ കെട്ടിടം കണ്ണൂരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ- ചരിത്രത്തില് പുതിയ അധ്യായം ചേർക്കുകയാണ്.
ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയായാണ് കെട്ടിടം പണികഴിപ്പിച്ചത്. എകെജി ഹാൾ, ചടയൻ ഹാൾ, പാഠ്യം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, ലൈബ്രറി തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കും. 500 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, പാർട്ടി മീറ്റിങ് ഹാൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ റൂം, താമസ മുറികൾ, വാഹന പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം എന്നിവയും കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പഴയ കെട്ടിടത്തിന്റെ തടികൾ തന്നെ പുനരുപയോഗിച്ച് പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ്. പഴയതിന്റെ ആത്മാവും പുതുമയുടെ ഭംഗിയും ഒന്നിപ്പിച്ചാണ് ഈ സ്മാരക മന്ദിരം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. വെള്ളാപ്പള്ളി ബ്രദേഴ്സ് ആണ് നിർമാണം ഏറ്റെടുത്തത്.
പാർട്ടി അംഗങ്ങളുടെ ഐക്യത്തിന്റെയും ആത്മാർത്ഥതയുടെയും പ്രതീകമായാണ് ഈ കെട്ടിടം രൂപം കൊണ്ടത്. പാർട്ടി അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും മാത്രമാണ് സംഭാവന സ്വീകരിച്ചത്, പുറം സംഭാവനകൾ ഇല്ലെന്ന് സിപിഎം കണ്ണൂര് ജില്ല സെക്രട്ടറി കെ.കെ. രാഗേഷ് പറഞ്ഞു. സിപിഎം ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 65,466 പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ 500 രൂപ വീതം സംഭാവന നൽകി. 18 ഏരിയ കമ്മിറ്റികൾ, 249 ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികൾ, 4,421 ബ്രാഞ്ചുകൾ, 26,322 അനുഭാവി ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയും പദ്ധതിക്ക് പിന്തുണ നൽകി. ഇങ്ങനെ 15 കോടിയിലേറെ രൂപ സ്വരൂപിച്ചാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
1972 സെപ്റ്റംബർ 23നാണ് അഴീക്കോടൻ രാഘവൻ രക്തസാക്ഷിയായത്. അതിന് പിന്നാലെ, 1973 ഡിസംബർ 5ന് തളാപ്പിലെ അഴീക്കോടൻ സ്മാരക മന്ദിരം എ.കെ.ജി. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇ.എം.എസ്. അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. അന്നേ ദിവസം തന്നെ 52 വർഷം പഴക്കം കാണിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടം, പിന്നീട് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രസ്മാരകമായി മാറി. തുടർന്ന് എ.കെ.ജി.യുടെ സ്മരണയ്ക്കായി 1980ൽ എ.കെ.ജി. സ്മാരക ഹാൾ പണിതു. 2000ൽ ചടയൻ ഗോവിന്ദൻ സ്മാരക മന്ദിരവും ഉയർന്നു. ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റി, പഴയ മാതൃകയും ആധുനിക രൂപകൽപ്പനയും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്മാരക മന്ദിരം പണികഴിപ്പിച്ചത്.
രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗബലം ഉള്ള സിപിഎം ജില്ലയായ കണ്ണൂരിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന നിലയ്ക്കും ഈ കെട്ടിടം ശ്രദ്ധേയമാണ്. 15 കോടിയിലേറെ രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഈ പുതിയ മുഖ്യ ഓഫീസ് ഈ മാസം 20ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ചടങ്ങ് കലക്ടറേറ്റ് മൈതാനിയിൽ വൈകിട്ട് നാലിന് നടക്കും. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷനായിരിക്കും.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി 24നാണ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചത്. വെറും 20 മാസം കൊണ്ടാണ് പണി പൂർത്തിയാക്കിയത്.
