എറണാകുളം: റാപ്പർ വേടനെതിരെ ഒരു കേസ് കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ. ഗവേഷണ വിദ്യാർഥി നല്കിയ പരാതിയില് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില് യുവഗായിക നല്കിയ പരാതി പൊലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. 2020 ഡിസംബറിലാണ് പരാതിക്ക് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. രണ്ടാഴ്ച മുന്പ് വേടനെതിരെയുള്ള പരാതിയുമായി രണ്ട് യുവതികള് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ ആ സംഭവങ്ങള് നടന്ന അതാത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് പരാതികള് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഈ പരാതികളിലൊന്നിലാണ് വേടനെതിരെ പുതിയ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
സംഗീത ഗവേഷകയാണ് പരാതിക്കാരി. ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരാതിക്കാരി വേടനെ ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്നും 2020 ഡിസംബര് 20ന് കൊച്ചിയിലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റില് വച്ച് ഈ പെണ്കുട്ടിയെ അപമാനിക്കാന് ശ്രമിച്ചു എന്നുമാണ് കേസ്. അപമാനിക്കാന് ശ്രമിച്ച സ്ഥലത്തു നിന്നും ഈ പെണ്കുട്ടി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും പരാതിയില് പറയുന്നു.
ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൂടി വേടൻ പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതിക്കാരി ഹൈക്കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു. റാപ്പർ വേടൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി മറ്റന്നാൾ വിധി പറയാനായി മാറ്റി.
സമൂഹം എന്ത് പറയുന്നു , സമൂഹ മാധ്യമം എന്ത് പറയുന്നുവെന്നല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി പരാതിക്കാരിയുടെ വാദത്തെ ഖണ്ഡിച്ചു പറഞ്ഞു. പരാതി നൽകാൻ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് വർഷം എടുത്തുവെന്ന് ചോദിച്ച കോടതി ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരമുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തെ ബലാൽസംഗമായി ചിത്രീകരിക്കരുതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. തന്നെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാൻ സംഘടിത ശ്രമമുണ്ടെന്നാണ് വേടൻ്റെ വാദം.
നാളുകളായി തനിക്കും തൻ്റെ മാനേജർമാർക്കും നിരന്തരം ഭീഷണി കോളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീയുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ തനിക്കെതിരെ പരാതി നൽകുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാകുമ്പോൾ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പരാതി നൽകുന്നത് ബലാത്സംഗത്തിൻ്റെ പരിധിയlൽ വരില്ല. ഇക്കാര്യം സുപ്രീം കോടതി പല ഉത്തരവുകളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വേടൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ബലാത്സംഗക്കുറ്റവും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും അറിയാവുന്നവരാണ് പരാതിക്കാരിയും താനുമെന്നും ഹർജിയിൽ വാദമുന്നയിച്ചിരുന്നു.
വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി തുടർച്ചയായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ എറണാകുളം തൃക്കാക്കര പൊലീസാണ് ജൂലൈ 31 ന് വേടനെതിരെ കേസെടുത്തത്. 2021 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ 2023 മാർച്ച് വരെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ച് ലൈംഗിക ചൂഷണം നടത്തിയെന്നായിരുന്നു യുവ വനിതാ ഡോക്ടറുടെ പരാതി.
