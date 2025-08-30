ആലപ്പുഴ: നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയിൽ ഇത്തവണ തീപാറുന്ന പോരാട്ടം. മത്സരം തുടങ്ങാൻ വെറും മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ബാക്കി. നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയിൽ ഇത്തവണ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. വള്ളങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്താൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ പ്രാവശ്യം ജേതാക്കളെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള സമയം നിർണയിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻ്റിൻ്റെ ആയിരത്തിലൊന്ന് പരിഗണിക്കില്ല.
അതേസമയം ആവശ്യമെങ്കിൽ സെക്കൻ്റിൻ്റെ നൂറിലൊന്ന് പരിശോധിച്ച് ആരാണ് ആദ്യമെത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ജേതാക്കളെ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെയും തുല്യതപാലിച്ചാൽ സംയുക്ത ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിക്കും. തുടർന്ന് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ജേതാവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കും. ഏറ്റവും കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയൻ്റിലും ഫിനിഷിംഗ് പോയൻ്റിലും ഡിവൈസുകൾ സമയം രേഖപ്പെടുത്തും.
നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഫോട്ടോ ഫിനിഷ്
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചുണ്ടൻ വള്ളം കളിയിൽ നാലു വള്ളങ്ങൾ മത്സരിച്ച ഫൈനലിൽ പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബിൻ്റെ കാരിച്ചാൽ ചൂണ്ടൻ 4.29.785 മിനിറ്റിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. വിബിസി കൈനകര ബോട്ട് ക്ലബ്ബിൻ്റെ വിയപുരം ചുണ്ടൻ 4.29.790 മിനുട്ടിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. കുമരകം ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബ്ബിൻ്റെ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ 4.30.13 മിനിറ്റിലായിരുന്നു മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്.
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു ഫോട്ടോ ഫിനിഷായിരുന്നു. എന്നാൽ കണ്ടു നിന്നവർക്കും മത്സരിച്ചവർക്കും പരിശീലകർക്കും, വിധികർത്താക്കൾക്ക് പോലും ആരാണ് വിജയിച്ചതെന്ന് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായി. സമയം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എതാണ്ട് എല്ലാവരും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.
ഇതോടെയാണ് സെക്കൻ്റുകളുടെ വ്യത്യാസം പരിശോധിച്ചത്. സെക്കൻ്റിൻ്റെ നൂറിലൊന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴും മൂവരും തുല്യരായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് സെക്കൻ്റിൻ്റെ ആയിരത്തിലൊന്ന് പരിശോധിച്ച് വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതാകട്ടെ വലിയ തർക്കങ്ങളിലേയ്ക്ക് നീണ്ടു. എന്നാൽ ഇത്തവണ കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായി ഏറ്റവും കുറ്റമറ്റ രീതിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫിനിഷിംഗ് നിർണയം നടത്തുകയെന്ന് ചീഫ് സ്റ്റാർട്ടറായ കെ കെ ഷാജു പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ തവണയുണ്ടായ ചെറിയ പരാതികൾ പരിഹരിച്ച് തുല്യ നീതി ഉറപ്പ് വരുത്തുമെന്ന് അദേഹം പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി ഇത്തരം കാരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും നെഹ്റു ട്രോഫിക്ക് പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടില്ലന്നും കെകെ ഷാജു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത വള്ളം കളി
മുൻകാലങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ സംഘാടനത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ സംസ്ഥാന സർക്കാറിൻ്റെ ഒരു കോടി രൂപ, കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ 50 ലക്ഷം, മറ്റ് സ്പോൺർമാർ ഉൾപ്പടെ വന്നതോടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെയാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.
മത്സരങ്ങൾ സമയക്രമം കൃതമായി പാലിക്കും
ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങൾ രാവിലെ നടക്കും. തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളും, ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങളും നടക്കും. തുടർന്ന് ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളും നടക്കും. അവസാന ഘട്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പരാതികളില്ലാത്ത നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളിയാണ് സംഘാടകർ ലക്ഷ്മിടുന്നത്. ഗ്യാലറിയുടെ വലിപ്പം കൂട്ടി കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഒരേ സയംമത്സരം വീക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ പുന്നമടക്കായലിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളളമുള്ളതിനാൽ ഡ്രഡ്ജിങ് നടത്തേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.
തിരകൾ തീപ്പൊരിയാകുന്ന പോരാട്ടം
വാശിയേറിയ പോരാട്ട ചൂടിലാണ് എല്ലാവരും. കാത്തിരുന്ന 71മത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി പുന്നമടക്കായലില് ഇന്ന് നടക്കും. ചുണ്ടന് അടക്കം ഒന്പത് വിഭാഗങ്ങളിലായി 75 കളിവള്ളങ്ങളാണ് മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് വള്ളംകളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. നെഹ്റു ട്രോഫിയില് ആര് മുത്തമിടും എന്ന് കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി...
