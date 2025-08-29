ETV Bharat / state

ഇരട്ട ഹാട്രിക്ക് ലക്ഷ്യമിട്ട് പള്ളാത്തുരുത്തി, മധുരപ്രതികാരത്തിനായി വില്ലേജ് ബോട്ട് ക്ലബ്; നെഹ്റു ട്രോഫി ആവേശത്തില്‍ ബോട്ട് ക്ലബുകള്‍

തുടർച്ചയായ അഞ്ചു വിജയങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ് ഇരട്ട ഹാട്രിക്കിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് നാളെ ചുണ്ടൻ വള്ളമിറക്കുന്നത്

വള്ളംകളി പരിശീലനം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 29, 2025 at 1:12 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 1:22 PM IST

എറണാകുളം: നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയിൽ ഈ പ്രാവശ്യം ജലോത്സവ പ്രേമികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് തീപാറുന്ന പോരാട്ടം. ഇത്തവണ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമെന്ന് ഇരട്ട ഹാട്രിക്കിനായി പുന്നമടക്കായലിറങ്ങുന്ന പള്ളാതുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ് ഭാരവാഹികളും പരിശീലകനും പറയുന്നു. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ വില്ലേജ് ബോട്ട് ക്ലബ് കൈനകരിയാകട്ടെ ഒരു മധുര പ്രതികാരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായിരുന്ന കുമരകം ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബ്ബിൻ്റെ നടുഭാഗം ചുണ്ടനും നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ ചുരുങ്ങിയതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇവരോടൊപ്പം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന അര ഡസനിലധികം ബോട്ട് ക്ലബുകൾ വേറെയും മത്സര രംഗത്തുണ്ട്.


തുടർച്ചയായ അഞ്ചു വിജയങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ് ഇരട്ട ഹാട്രിക്കിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് നാളെ ചുണ്ടൻ വള്ളമിറക്കുന്നത്. മേല്‍പ്പാടം ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിലൂടെ വ്യക്തമായ ലീഡ് നിലനിർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി നെഹ്റുട്രോഫി സ്വന്തമാക്കാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ് ഭാരവാഹികളുള്ളത്. ഇരട്ട ഹാട്രിക്ക് എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം ഇത്തവണ തങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുമെന്ന് പിബിസിയുടെ വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് സുനീർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ ടീം അംഗങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കഴിഞ്ഞ തവണ വിജയിച്ച ടീമിലുള്ളവർ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലും ആവേശത്തിലുമാണുള്ളത്. മത്സരത്തിൽ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് നെഹ്റുട്രോഫി നേടുക എന്നത് തന്നെയാണ് തീരുമാനം. ഇത്തവണ ഫോട്ടോ ഫിനിഷ് വേണ്ടന്ന് തങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

പി ബി സി വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് സുനീർ (ETV Bharat)
കഴിഞ്ഞ നാല്പത് ദിവസത്തിലേറെയായി ടീം അംഗങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് താമസിപ്പിച്ച് ക്യാമ്പ് ഒരുക്കി ചിട്ടയായ പരിശീലനമാണ് നൽകിയത്. ഈയടുത്ത് നടന്ന ചമ്പക്കുളം വള്ളം കളിയിലും കരുമാടി ജലോത്സവത്തിലും വ്യക്തമായ ലീഡോടെ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതും തങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു നാടിൻ്റെയാകെ പ്രാർഥനയോടെ തങ്ങൾ ഇത്തവണയും ജയിച്ച് കയറും. കേരളത്തിലെ പല ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള മിടുക്കന്മാരായ മത്സരാർഥികളാണ് തങ്ങളുടെ ടീമിലുള്ളത്. ഫിസിക്കൽ കോച്ചായ ഹിരൺ കുമാറും ഹെഡ് കോച്ച് വിനോദും ഉൾപ്പയായുള്ളവരുടെ കീഴിലാണ് ചിട്ടയായ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തോളമായി ഇതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു. പ്രാദേശിക വള്ളം കളി ഉൾപ്പടെ അടുത്ത നവംബർ മാസം വരെ വള്ളംകളികൾ നീണ്ടു നിൽക്കും. അതനുസരിച്ചുള്ള പരിശീലനമാണ് നൽകുന്നതെന്നും സുനിർ വ്യക്തമാക്കി. പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഒന്നിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾക്കിത് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം തന്നെയാണന്ന് അദേഹം പറഞ്ഞു.


ഇരട്ട ഹാട്രിക്ക് എന്ന സ്വപ്നം തങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുമെന്ന് പബിസി യുടെ ഹെഡ് കോച്ച് വിനോദ് പറഞ്ഞു. ഇത്തവണയും നെഹ്റു ട്രോഫി നേടുമെന്നതിൽ ടീമിനും തനിക്കും നാട്ടുകാർക്കും നൂറ് ശതമാനം ആത്മ വിശ്വാസമുണ്ട്. അച്ചടക്കമാണ് തങ്ങളുടെ മുഖമുദ്ര. പിളേളരെല്ലാം കപ്പ് എടുക്കാനുള്ള കട്ടകലിപ്പിലാണന്നും ആശാൻ വ്യക്തമാക്കി.

പിബി സി മുഖ്യ പരിശീലകൻ വിനോദ് (ETV Bharat)


അതേ സമയം കഴിഞ്ഞ തവണ കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയിൽ നെഹ്റു ട്രോഫി നഷ്ടമായ വില്ലേജ് ബോട്ട് ക്ലബ് കൈനകരിക്ക്, മധുരപ്രതികാരത്തിനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് നാളത്തെ മത്സരം. ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ ആയിരത്തിലൊരംശത്തിൻ്റെ നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ കപ്പ് നഷ്ടപെട്ടതിനെ ഇനിയും അവർ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല.


നിയമ പോരാട്ടത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചു പിടിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അവർക്കുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വില്ലേജ് ബോട്ട് ക്ലബ് കൈനകരി നൽകിയ ഹർജി ഇപ്പോഴും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. ഇത്തവണ നെഹ്റു ട്രോഫി നേടുകയെന്നത് അഭിമാന പോരാട്ടമായി തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണന്ന് വില്ലേജ് ബോട്ട് ക്ലബ് കൈനകരിയുടെ കോഡിനേറ്ററായ അനീഷ് പറഞ്ഞു. ഇത്തവണ 35 ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ചിട്ടയായ പരിശീലനമാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ തവണ അർഹതയുണ്ടായിട്ടും ലഭിക്കാതെ പോയ ട്രോഫി ഇത്തവണ കൈനകരിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ കുറച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കുമരകം ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബിൻ്റെ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്. ടീമിൻ്റെ ഒത്തിണക്കം വള്ളം കളി മത്സരത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണന്ന് നെഹ്റു ട്രോഫി ഒഫീഷ്യലുകളിൽ ഒരാളായ ടോം ജോസഫ് ചമ്പകുളം പറഞ്ഞു. ഏത് ക്ലബ് വിജയിക്കുമെന്ന് പറയാനാകില്ല. വിജയസാധ്യതയുള്ള നിരവധി ക്ലബുകൾ മത്സര രംഗത്തുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ പോലും മത്സരത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. വള്ളങ്ങൾക്കെല്ലാം ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒരോ വർഷവും വള്ളങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിച്ച് വിജയ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ക്ലബുകൾ നടത്തുന്നത്. വിജയത്തെ നിർണയിക്കുന്നത് ക്ലബിൻ്റെ പരിശീലനം തന്നെയാണന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

ടോം ജോസഫ് ചമ്പക്കുളം (ETV Bharat)
71-ാമത് നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയില്‍ ഇത്തവണ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് 71 വള്ളങ്ങളാണ്. ചുണ്ടന്‍ വിഭാഗത്തില്‍ മാത്രം ആകെ 21 വള്ളങ്ങളുണ്ട്. ചുരുളന്‍- 3, ഇരുട്ടുകുത്തി എ- 5 , ഇരുട്ടുകുത്തി ബി-18, ഇരുട്ടുകുത്തി സി-14, വെപ്പ് എ- 5, വെപ്പ് ബി- 3, തെക്കനോടി തറ-1, തെക്കനോടി കെട്ട്-1 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളില്‍ മത്സരിക്കുന്ന വള്ളങ്ങളുടെയെണ്ണം.

മത്സരിക്കുന്ന ചുണ്ടന്‍ വള്ളങ്ങള്‍
1. വീയപുരം ചുണ്ടന്‍ (വില്ലേജ് ബോട്ട് ക്ലബ് കൈനകരി)
2. പായിപ്പാടന്‍ ചുണ്ടൻ (കുമരകം ടൗണ്‍ ബോട്ട് ക്ലബ്)
3. ചെറുതന ചുണ്ടന്‍ (തെക്കേക്കര ബോട്ട് ക്ലബ്)
4. ആലപ്പാടന്‍ ചുണ്ടൻ (വെള്ളൂർ ബോട്ട് ക്ലബ്, മേവെള്ളൂർ)
5. കാരിച്ചാല്‍ ചുണ്ടൻ (കെസിബിസി)
6. മേല്‍പാടം ചുണ്ടൻ (പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ്)
7. സെന്റ് ജോര്‍ജ് (ഗാഗുല്‍ത്താ ബോട്ട് ക്ലബ്)
8. കരുവാറ്റ (ബിബിഎം ബോട്ട് ക്ലബ്, വൈശ്യം ഭാഗം)
9. വെള്ളംകുളങ്ങര (സെൻ്റ് ജോസഫ് ബോട്ട് ക്ലബ്, കായൽപ്പുറം)
10. ജവഹര്‍ തായങ്കരി (ഫ്രണ്ട്‌സ് ബോട്ട് ക്ലബ്)
11. നടുഭാഗം (പുന്നമട ബോട്ട് ക്ലബ്)
12. തലവടി ചുണ്ടന്‍ (യുബിസി കൈനകരി)
13. ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ (ചങ്ങനാശ്ശേരി ബോട്ട് ക്ലബ്)
14. കരുവാറ്റ ശ്രീ വിനായകൻ (മങ്കൊമ്പ് ബോട്ട് ക്ലബ്)
15. നടുവിലേ പറമ്പൻ (ഇമ്മാനുവൽ ബോട്ട് ക്ലബ്)
16. പായിപ്പാടന്‍ 2 (പായിപ്പാടൻ ബോട്ട് ക്ലബ്)
17. ആനാരി (കൈനകരി ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബ്)
18. ആയാപറമ്പ് പാണ്ടി കെസിബിസി (ബി ടീം)
19. സെൻ്റ് പയസ് ടെന്ത് (സെന്റ് പയസ് ടെന്ത്)
20. നിരണം (നിരണം ബോട്ട് ക്ലബ്ബ്)
21. ആയപറമ്പ് വലിയ ദിവാന്‍ജി (നിരണം ചുണ്ടൻ ഫാൻസ്‌ അസോസിയേഷൻ ബോട്ട് ക്ലബ്).


