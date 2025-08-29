എറണാകുളം: കേരളത്തിന്റെ ആവേശപ്പോരാട്ടമായ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി. പട്ടാളച്ചിട്ടയില് പരിശീലനം പൂകത്തിയാക്കിയ തുഴച്ചിലുകാർ പുന്നമടക്കായലിൻ്റെ ഓളപരപ്പിൽ തുഴനീട്ടിയെറിയാനുള്ള അവസാനവട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ്. 21 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങള് ഇത്തവണ മത്സരിക്കും. കർഷകരും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും മത്സരത്തില് മാറ്റുരച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്തില് നിന്ന് അല്പം മാറി, ഇത്തവണ യുവത്വത്തിന്റെ കരുത്താകും പുന്നമടയില് കാണാനാകുക. പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തിയഞ്ചിനും ഇടയില് പ്രായമുള്ള തുഴച്ചിലുകാർക്ക് ക്ലബുകള് ഇത്തവണ അവസരമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അത്ര നിസാരമല്ല ഒരു തുഴക്കാരന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ. ആദ്യം സെലക്ഷൻ ട്രയല്, കായിക ക്ഷമതയില്ലാത്തവർ അപ്പോള് തന്നെ ഔട്ട്. പല ക്ലബുകളും നാല് മാസം മുമ്പ് തന്നെ അഭിമുഖവും ശാരീരികക്ഷമതാ പരിശോധനകളും നടത്തിയാണ് മത്സരാർഥികളെ തെരെഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തുഴക്കാരെ ശാരീരികമായി ഫിറ്റാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അടുത്തപടി. ആവശ്യമായ ശരീരഭാരം ഇല്ലാവരുടെ ഭാരം കൂട്ടിയും കൂടുതലുള്ളവരുടെ ഭാരം കുറച്ചും തുഴച്ചിലുകാരെ ഫിറ്റാക്കിയെടുക്കും. ഇക്കാര്യത്തില് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല. ക്യാമ്പ് ഒരുക്കി ഒരു മാസത്തിലേറെ നീണ്ട കഠിനമായ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് മത്സരാർഥികളെ തുഴച്ചലിനിറക്കുന്നത്.
സാമ്പത്തികമേറെ വേണ്ട ഒന്നാണ് വള്ളംകളി. ഒരു ചുണ്ടൻ കായലിലിറങ്ങണമെങ്കില് പൊടിയുക കോടികളാണ്. ഓരോ ക്ലബുകളും ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപ ചെലവഴിച്ച് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്. ഇതില് തുഴക്കാരുടെ പരിശീലനവും ഭക്ഷണവും അടക്കം ഉള്പ്പെടുന്നു. ഏകദേശം ഒന്നരക്കോടി രൂപയാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി മത്സരത്തിന് മാത്രമായി സ്വരൂപിക്കേണ്ടതായി വന്നതെന്ന് പള്ളാതുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബിൻ്റെ വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് സുനീർ പറഞ്ഞു. ഭീമമായ ചെലവ് താങ്ങാനാവാതെ മത്സരത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയവരുമുണ്ട്.
ആവേശം കൊടുമുടി കേറുന്ന മണിക്കൂറുകള്
ഓരോ വർഷവും മത്സരാർത്ഥികളും കാഴ്ചക്കാരും കൂടുന്നു. മത്സരിക്കാൻ താത്പര്യമറിയിച്ച് എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്. വള്ളംകളിയുടെ ആവേശം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ലോകം മുഴുവൻ എത്തിയതോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കാഴ്ചക്കാർ കൂടുതലായി എത്തി തുടങ്ങിയത്. അതേസമയം വള്ളംകളി ഒരുവികാരമായി ഏറ്റെടുത്ത ആലപ്പുഴയിലെയും സമീപ ജില്ലകളിലെയും വൻ ജനാവലിയാണ് നാളെ അതിരാവിലെ മുതൽ പുന്നമടക്കായലിൻ്റെ തീരങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുക.
രാവിലെ ആറുമണിയോടെയെത്തി വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്ക് മത്സരവും സമ്മാന ദാനവും കണ്ട് മടങ്ങുന്നവരാണ് വലിയൊരു വിഭാഗം ജലോത്സവ പ്രേമികൾ. പലരും ഭക്ഷണം പോലും കരുതിയാണ് കായൽ കരയിലേക്കെത്തുക. വള്ളം കളിയുടെ താളവും ആർപ്പുവിളികളും വലിയൊരു ആവേശമായി ഏറ്റെടുത്ത നിരവധി ആളുകളാണ് തലേദിവസം തന്നെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻ്റിലെത്തിയത്.
വള്ളം കളി കാണാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണെന്ന് പുന്നമടക്കായലിലെ ഫിനിഷിങ് പോയിൻ്റിൽ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ കാണാനെത്തിയ സാജു പറഞ്ഞു. വള്ളങ്ങളെല്ലാം പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങിയതിനാൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചെറിയൊരു നിരാശയുണ്ടെങ്കിലും ശനിയാഴ്ച നേരത്തെയെത്തി മത്സരങ്ങളെല്ലാം കാണുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വള്ളം കളിയുടെ വൈബ് വേറൊരു ലെവലാണെന്ന് കോട്ടയം സ്വദേശിയായ ജിഷ്ണു പറഞ്ഞു. പുറത്ത് നിന്ന് കാണുന്നവർക്ക് അതേ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ഉൾകൊള്ളാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയില്ല. ക്ലബുകളെ കുറിച്ചും മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ചുമറിയുന്നവർക്ക് വലിയൊരു ഊർജമാണ് വള്ളംകളി. എഴുപത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാണ് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ കാണാനെത്തിയത്. അതേസമയം ടു കെ പിളേളർക്ക് വള്ളം കളിയിൽ വലിയൊരു ആവേശമുള്ളതായി തോന്നിയിട്ടില്ല. അവർ രണ്ട് ഫോട്ടോയും, റീലുമെടുത്ത് മടങ്ങുന്നതാണ് കാണാറുളളത്. എന്നാൽ യുവാക്കളും മധ്യവയസ്ക്കരും പ്രായമുള്ളവരും വള്ളം കളിയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണെന്നും ജിഷ്ണു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പ്രാധാന്യം ക്ലബുകൾക്ക്
നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളിയിൽ വള്ളങ്ങളെക്കാൾ ജനങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ക്ലബുകൾക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് തവണയും തുടർച്ചയായി ജേതാക്കളായ പള്ളാതുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ് ഓരോ വർഷവും ഓരോ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളെയാണ് മത്സരത്തിനിറക്കിയത്. ഇരുപത്തിയൊന്ന് ടീമുകളിൽ പത്തു ടീമുകൾക്കാണ് ആരാധകർ കൂടുതലായി ഉള്ളത്. ഇതിൽത്തന്നെ പള്ളാതുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ്ബ്, വി.ബി.സി കൈനകരി, കുമരകം ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബ് എന്നിവരാണ് ഫാൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മുന്നിൽ നിൽകുന്നത്.
തുഴക്കാരുടെ ചിട്ടയായ പരിശീലനവും ഭക്ഷണവും
ഭാരം കൂടിയവരുടെ ഭാരം കുറച്ചും കുറഞ്ഞവരുടെ ഭാരം കൂട്ടിയും കായികക്ഷമതയിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാതെയാണ് മത്സരാർഥികളെ സജ്ജരാക്കുന്നതെന്ന് പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ട്രൈനറായ ഹിരൺ കുമാർ പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു മത്സരംപോലെയല്ല തുഴച്ചിൽ, ശരീരം മുഴുവൻ പങ്കാളിയാകുന്ന കായിക വിനോദം കൂടിയാണിത്. രാവിലെ കായിക പരിശീലനവും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വള്ളങ്ങളിൽ പരിശീലനവുമാണ് നൽകി വരാറുള്ളതെന്നും ഹിരൺ കുമാർ പറഞ്ഞു.
ഭക്ഷണത്തിലും കർശന നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഓരോ ക്ലബുകളും ഡയറ്റീഷ്യൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമുളള ഭക്ഷണ മെനുവാണ് പിന്തുടരുന്നത്. എണ്ണയിൽ വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ വിഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പ്രോട്ടീൻ സമ്പന്നമായ പയറുവർഗങ്ങളും മധുര കിഴങ്ങ് ഉൾപ്പടെയുള്ള കിഴങ്ങുവർഗങ്ങൾക്കും പ്രധാന്യം നൽകുന്നു.
പഞ്ചസാരയുൾപ്പടെ ഒഴിവാക്കിയതിനാൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചിയൽപ്പം കുറയുമെങ്കിലും ഹെൽത്തിയാണെന്നും ക്ലബ് ഭാരവാഹികൾ ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നു. അതേസമയം കഴിഞ്ഞതവണത്തെ പോലെ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തികച്ചും ആരോഗ്യകരമായ മത്സരവും ഫലപ്രഖ്യാപനവുമാണ് ജലോത്സവ പ്രേമികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
