കണ്ണൂർ: ഈ വർഷത്തെ നീറ്റ് പിജി പരീക്ഷയിൽ രണ്ടാം റാങ്ക് നേടി കണ്ണൂരിന് അഭിമാനമായിരിക്കുകയാണ് ഡോ ഗ്രീഷ്മ ഗൗതം. തോട്ടട സെൻ്റ് ഫ്രാൻസിസ് കോൺവെൻ്റ് സ്കൂളിലെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശേഷം കണ്ണൂർ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലാണ് ഗ്രീഷ്മ പ്ലസ് ടു പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. എംബിബിഎസ് പഠനം ചെറുപ്പത്തിൽ സ്വപ്നമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷമാണ് ഗ്രീഷ്മ ഈ രംഗത്തേക്ക് തിരിയുന്നത്.
കണ്ണൂർ ഷുവർ ഷോട്ടിലെ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിശീലനത്തിനു ശേഷം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എംബിബിഎസ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഗ്രീഷ്മ, അന്നത്തെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ 3,000നടുത്ത് റാങ്കും കേരളത്തിൽ 530 ആം റാങ്കും നേടിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഒരു വർഷം കോഴിക്കോട് ഡാംസിലെ പരിശീലനത്തിനു ശേഷം നീറ്റ് പിജി പരീക്ഷയെഴുതി. മകളുടെ വിജയത്തിന് അച്ഛൻ ഗൗതമനും അമ്മ ശ്യാമ കെസിയും എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകിയെന്ന് ഗ്രീഷ്മ പറഞ്ഞു.
രണ്ട് മാർക്കിന് ഒന്നാം റാങ്ക് നഷ്ടമായി
800-ൽ 705 മാർക്ക് നേടിയാണ് ഗ്രീഷ്മ രണ്ടാം റാങ്ക് സ്വന്തമാക്കിയത്. രണ്ട് മാർക്കിനാണ് ഒന്നാം റാങ്ക് നഷ്ടമായത്. ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ വിദ്യാർഥിക്ക് 707 മാർക്കാണ് ലഭിച്ചത്. എംബിബിഎസ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഡോക്ടർമാർ എഴുതുന്ന പരീക്ഷയായതിനാൽ പിജി എൻട്രൻസ് പരീക്ഷാർഥികളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കുമെന്നും ഏകദേശം രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം പരീക്ഷാർഥികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും ഗ്രീഷ്മ പറഞ്ഞു.
ഇക്കുറി ജനറൽ വിഭാഗത്തിനുള്ള കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് 276 ആയിരുന്നു. സംവരണ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് 255-ഉം, എസ്സി/എസ്ടി/ഒബിസി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 235-ഉം ആയിരുന്നു ഇക്കുറി കട്ട്-ഓഫ്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് രാജ്യത്തെ 301 നഗരങ്ങളിലെ 1,052 പരീക്ഷാ സെൻ്ററുകളിലായി 2.42 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്. യോഗ്യതാ മാർക്ക് 50ആം പെർസെൻ്റൈലായിരുന്നു.
വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ചിട്ടയായ പരിശീലനം
പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരിൽ 15 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയവരെല്ലാം വിജയിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഉയർന്ന റാങ്കിനായുള്ള മത്സരമാണ് കഠിനമെന്ന് ഗ്രീഷ്മ പറയുന്നു. ചിട്ടയായ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടാൻ സാധിക്കും. എട്ടു മുതൽ ഒമ്പതു മാസം വരെയുള്ള ചിട്ടയായ പഠനവും പരീക്ഷയോടടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ 12 മണിക്കൂർ നീണ്ട പഠനവും ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്. നോട്ട് റീഡിങ്, റിവിഷൻ, ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പരിശീലിക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ മികച്ച റാങ്കിലേക്ക് എത്താമെന്നും ഗ്രീഷ്മ വ്യക്തമാക്കി.
