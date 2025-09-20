കളത്തിലേക്ക് അന്നങ്ങൾ പറന്നിറങ്ങും; അഴകും കൗതുകവുമുണര്ത്തി നീലംപേരൂർ പൂരം പടയണി നാളെ
മകം പടയണി ഇന്ന് നടക്കും.
കോട്ടയം: ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ നീലംപേരൂർ പൂരം പടയണി നാളെ (സെപ്റ്റംബര് 21). മകം പടയണി ഇന്ന് നടക്കും. കാർഷിക സംസ്കാരവുമായി പടയണിയുടെ ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മകം പടയണി. നെല്ലിൻ്റെ നാളായ മകം നാളിലാണിത് നടക്കുക. രാവിലെ 9 മുതൽ വല്യന്നങ്ങളുടെയും കൊച്ചന്നങ്ങളുടെയും നിറപണിക്കുള്ള ചിറമ്പ് കുത്ത് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്.
രാത്രി 7.30ന് ചിറമ്പ് കുത്ത് തുടങ്ങും. രാത്രി 11ന് മകം പടയണിയുടെ ഭാഗമായി കുടംപൂജ കളി, തോത്താകളി, വേലകളി എന്നിവ നടക്കും. തുടർന്ന് വേലയന്നങ്ങളുടെയും അമ്പലക്കോട്ടയുടെയും എഴുന്നള്ളത്ത്. ഇതോടൊപ്പം അടിയന്തരക്കോലമായി സിംഹവും എഴുന്നള്ളിയെത്തും. ശേഷം നാളെയാണ് പൂരം പടയണി. കണ്ട് നിന്നവരില് അതിശയം നിറക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നീലംപേരൂരിലെ പൂരം പടയണി.
പുലർച്ചെ മുതൽ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് അന്നങ്ങളുടെ നിറപണികൾ ആരംഭിക്കും. ഉച്ചക്ക് 12ന് ഉച്ച പൂജ, കൊട്ടിപ്പാടിസേവ, തുടർന്ന് അന്നമൂട്ട്. രാത്രി 8ന് പുത്തനന്നങ്ങളുടെ തേങ്ങാമുറിക്കൽ, 10ന് കുടംപൂജകളി, മേൽശാന്തി ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി സർവപ്രായശ്ചിത്തം നടത്തും.
തുടർന്ന് ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ് പികെ മനോജ്കുമാർ ചേരമാൻ പെരുമാൾ സ്മാരകത്തിലെത്തി അനുജ്ഞ വാങ്ങും. തുടർന്ന് തോത്താകളിയുണ്ടാകും. 11ന് വല്യന്നം നടയ്ക്കലെത്തിക്കും. തുടർന്ന് കൊച്ചന്നങ്ങളുടെ തിരുനടസമർപ്പണം. 12.30ന് പടയണി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സുകൃതമായി വല്യന്നങ്ങളുടെ തിരുനട സമർപ്പണം. തുടർന്ന് അന്നങ്ങൾ, കോലങ്ങൾ, പൊയ്യാന, സിംഹം തുടങ്ങിയ കോലങ്ങളുടെ എഴുന്നള്ളത്ത് നടക്കും.
ആടിതിമിർത്ത് പൂരം പടയണി: നീലംപേരൂർ പള്ളി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നീലംപേരൂർ പടയണി ഉത്സവം നടക്കുന്നത്. മലയാള മാസമായ ചിങ്ങത്തിൽ (സാധാരണയായി ഓഗസ്റ്റ്/സെപ്റ്റംബർ) നടക്കുന്ന ഈ ഉത്സവം കേരളത്തിലെ അതുല്യവും അപൂർവവുമായ പടയണി പ്രദർശനങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്. മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച രൂപങ്ങളുടെ പ്രദർശനം ഉൾപ്പെടുന്ന കെട്ടുകാഴ്ചയാണ് ഈ ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത.
അന്നംകെട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രാദേശിക നടപടിക്രമത്തിലൂടെ ഹംസങ്ങളുടെയും മറ്റ് ഇതിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും കൂറ്റൻ രൂപങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. രാത്രിയിൽ, ഭീമൻ, രാവണൻ, യക്ഷി തുടങ്ങിയ പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഈ രൂപങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വർണാഭമായ ഘോഷ യാത്രയാണ് ഉത്സവത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥലത്തെയും അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പ്രഭാവലയവും നിഗൂഢതയും നൂറ്റാണ്ടുകളായി പലരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇത് മുഴുവൻ ജില്ലയിലെയും ഏറ്റവും അസാധാരണ സംഭവങ്ങളിലൊന്നായി മാറുന്നു. പള്ളി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പടയണി ഉത്സവം ജീവിതത്തിൻ്റെയും പുരാണങ്ങളുടെയും ഒരു സവിശേഷ മിശ്രിതമാണ്. ഇത് ജനങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക സമ്പന്നതയുടെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും ബഹുമുഖ വീക്ഷണം നൽകുന്നു. ദ്രാവിഡ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പുള്ള പടയണി, കേരളത്തിലെ മധ്യതിരുവിതാംകൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു തൊഴിലാളി വർഗ അനുഷ്ഠാന നാടക കലാരൂപമാണ്.
രാത്രി കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ, നിഗൂഢമായ താളങ്ങളിൽ ഇളകിമറിയുന്ന വർണങ്ങളുടെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മുഖംമൂടികളുടെയും ഒരു തുള്ളി പടയണിക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു ജ്വലിക്കുന്ന കാഴ്ച സമ്മാനിക്കുന്നു. സംഗീതം, നൃത്തം, ചിത്രരചന, നാടകം, ആക്ഷേപഹാസ്യം എന്നിവയുടെ അതിശയകരമായ സംയോജനമാണിത്. ഇത് കാണികളെ ഒരു പുതിയ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഒരുക്കങ്ങളും കണ്ടിരിക്കണം: നീലംപേരൂരിലെ പള്ളി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പടയണി ഉത്സവം പല കാരണങ്ങളാൽ സവിശേഷമാണ്. വനദുർഗയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ഏകദേശം 1,700 വർഷത്തെ ചരിത്രമുണ്ട്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന പടയണി മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പടയണി പ്രകടനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആചാരങ്ങളുടെയും ചടങ്ങുകളുടെയും കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്.
നീലംപേരൂർ പടയണിയുടെ പ്രത്യേകത, വലുതും ചെറുതുമായ ഹംസങ്ങൾ, ഭീമൻ, രാവണൻ, യക്ഷി, ആന എന്നിവയുടെ രൂപങ്ങൾ ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന ഘോഷ യാത്രയാണ്. സമർഥമായി അലങ്കരിച്ച ഈ രൂപങ്ങൾ കേരളത്തിലെ കലാകാരന്മാരുടെ പൂർണമായ കരകൗശല വൈദഗ്ധ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. തിരുവോണം നക്ഷത്രത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ പടയണി ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് ഭഗവതിയുടെ ജന്മദിനമായ പൂരം നക്ഷത്രം വരെ തുടരും.
പടയണിയുടെ ആചാരങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചേരമാൻ പെരുമാളിൻ്റെ പ്രതീകാത്മക അനുവാദത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇതിനായി, ഭക്തർ തെങ്ങിൻതോപ്പുകൾ കത്തിച്ച് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകത്തിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഈ ആചാരം നാല് ദിവസം തുടരുന്നു. തേങ്ങയുടെ തണ്ടുകൾ കൊണ്ട് നിർമിച്ച കുടയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള പുഷ്പാലങ്കാരങ്ങൾ അടങ്ങിയ കുടപടയണി, അടുത്ത നാല് ദിവസങ്ങളിൽ പിന്തുടരുന്നു.
തുടർന്നുള്ള നാല് ദിവസങ്ങളിൽ, ചക്കയുടെ പച്ച ഇലകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച രൂപങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. അവസാന രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ വാഴത്തണ്ടുകളും തെങ്ങിൻ്റെ നേർത്ത ഇലകളും കൊണ്ട് നിർമിച്ച ഇക്സോറ പുഷ്പ അലങ്കാരങ്ങളുള്ള ഹംസം (അന്നം) രൂപങ്ങൾ വരുന്നു. 45 അടി ഉയരമുള്ള വലിയ ഹംസമാണ് ദേവന് സമർപ്പിക്കുന്ന അവസാന ദിവസത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം.
തോത്തകളി മറ്റൊരു ആഘോഷം
നീലംപേരൂർ പടയണിയുടെ മറ്റൊരു ആകർഷകമായ ഭാഗമാണ് തോത്തകളി. താലപ്പൊലികളുടെയും പരമ്പരാഗത സംഗീതത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ തീയുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു താളാത്മക നൃത്തമാണിത്. ഈ ഊർജ്ജസ്വലമായ ഉത്സവം കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെ എടുത്തുകാണിക്കുക മാത്രമല്ല, ഐക്യത്തിൻ്റെയും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും ആഘോഷത്തിൽ സമൂഹങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു.
