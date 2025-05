ETV Bharat / state

നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ യുവാവിനെ കാറിടിച്ചു കൊന്ന കേസ്: രണ്ട് സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സസ്പെന്‍ഷന്‍ - TWO CISF OFFICIALS SUSPENDED

ഐവിൻ ജിജോ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 15, 2025 at 2:52 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 3:19 PM IST 2 Min Read

എറണാകുളം: നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ യുവാവിനെ കാറിടിച്ചു കൊന്ന കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ട് സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്‌തു. സിഐഎസ്എഫ് ഡിഐജി ആർ പൊന്നിയാണ് പ്രതികൾക്കെതിരായ അച്ചടക്ക നടപടിയെക്കുറിച്ച് വാർത്താ കുറിപ്പ് ഇറക്കിയത്. സംഭവത്തിൽ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം നടത്തും. അന്വേഷണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കും. വേഗത്തിലുള്ള നടപടി ഉറപ്പാക്കാൻ കേരള പൊലീസുമായി പൂർണമായും സഹകരിക്കും. അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രതികൾക്കെതിരെ കർശനമായ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സിഐഎസ്എഫ് വ്യക്തമാക്കി.



അതേസമയം കേസിൽ രണ്ട് സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കസ്‌റ്റഡിയിലുണ്ടെന്ന് ആലുവ റൂറൽ എസ്‌പി എം. ഹേമലത പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ ഇന്നലെതന്നെ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച് എഫ്ഐആർ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇരുകൂട്ടർക്കും ഇടയിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഐവിൻ്റെ ഫോൺ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും എസ്‌പി വ്യക്തമാക്കി. സിഐഎസ്എഫ് എസ് ഐ വിനയകുമാർ ദാസ്, ബിഹാർ സ്വദേശിയായ സിഐഎസ്എഫ് കോൺസ്‌റ്റബിൾ മോഹൻ കുമാർ എന്നിവരാണ് പ്രതിപട്ടികയിലുള്ളത്. സംഭവ സ്ഥലത്തുവെച്ച് നാട്ടുകാരുടെ മർദനമേറ്റ വിനയ കുമാർ അങ്കമാലിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. മോഹൻ കുമാറിനെ ഇന്ന് രാവിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ഐവിനെ സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നെന്ന് സംഭവം നടന്നയുടനെ സ്ഥലത്തെത്തിയ പ്രദേശവാസിയായ അൻവർ പറഞ്ഞു. വാഹനത്തിനടിയിൽപ്പെട്ട് ശരീരം ചതഞ്ഞരഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു. ആംബുലൻസ് എത്തിയ ഉടനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

