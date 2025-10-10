ETV Bharat / state

സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം; 'മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനും മോഷണത്തില്‍ പങ്ക്, കേരളമെമ്പാടും പ്രതിഷേധം നടത്തും':എന്‍ഡിഎ

ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദത്തില്‍ പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി എന്‍ഡിഎ. ഒക്‌ടോബര്‍ 17ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധ ധര്‍ണ നടക്കും. സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം.

NDA PROTEST SABARIMALA GOLD AMULET CONTROVERSY ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി കേസ് എന്‍ഡിഎ പ്രതിഷേധം
NDA Leadership Meeting. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 10, 2025 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിലെ സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയ്‌ക്കെതിരെ കേരളമെമ്പാടും ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് എന്‍ഡിഎ. ശബരിമലയിലുണ്ടായ സ്വര്‍ണ മോഷണം എല്ലാവരിലും ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയെന്ന് വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ പികെ കൃഷ്‌ണദാസ് പറഞ്ഞു. എന്‍ഡിഎ നേതൃയോഗ തീരുമാനങ്ങളെ കുറിച്ച് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഹൈക്കോടതി തന്നെയാണ് സ്വര്‍ണ മോഷണം കൈയോടെ പിടികൂടിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനും സ്വര്‍ണ മോഷണത്തില്‍ പങ്കുണ്ട്. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനെ രക്ഷിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഭയക്കുന്നത് അതില്‍ പങ്കുള്ളതുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ശബരിമലയില്‍ നാളിതുവരെ നടന്ന എല്ലാ മോഷണത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ദേവസ്വം മന്ത്രിക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു. ദേശീയ സഖ്യം ശബരിമല പ്രക്ഷോഭം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. യുഡിഎഫിന്‍റെ കാലത്തും ശബരിമലയില്‍ ഇത്തരം കൊള്ളകള്‍ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ശബരിമലയില്‍ മാത്രമല്ല ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്‍റെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. മലബാര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സമാന സംഭവങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതായുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. കാണിക്ക മോഷണം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളതിന്‍റെ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്ത് വരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സിപിഎമ്മിന്‍റെ ലിസ്റ്റിലുള്ളവരെയാണ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്‍റെ സ്ഥാനങ്ങളില്‍ തിരുകി കയറ്റുന്നത്. ഇവരിലൂടെയാണ് മോഷണങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്. യുഡിഎഫിന്‍റെ കാലത്തും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തട്ടിപ്പുകള്‍ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ശിവകുമാര്‍ ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് ശബരിമലയിലേക്ക് പാത്രങ്ങള്‍ വാങ്ങിയ വകയില്‍ വലിയ അഴിമതിയാണ് നടന്നത്. അതിലെ സത്യാവസ്ഥ ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ 25 വര്‍ഷത്തിനിടയ്ക്ക് ശബരിമലയിലുണ്ടായ എല്ലാ അഴിമതികളിലും സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും കേസുകള്‍ സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നും കൃഷ്‌ണദാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം പോറ്റിമാരുടെ മേല്‍ പഴിചാരി രക്ഷപ്പെടാനാണ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പിരിച്ചു വിടണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രതിഷേധ ധര്‍ണ 17ന്: ശബരിമലയില്‍ നടക്കുന്ന കൊള്ളകള്‍ക്കെതിരെ ഒന്നാംഘട്ടമെന്ന നിലയില്‍ 17ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധ ധര്‍ണ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും കൃഷ്‌ണദാസ് പറഞ്ഞു. ഇതിന് പിന്നാലെ 21ന് സംസ്ഥാനത്തെ 30 കേന്ദ്രങ്ങളിലും ധര്‍ണ നടത്തും. മൂന്നാം ഘട്ട പ്രതിഷേധം അടുത്ത നേതൃയോഗത്തില്‍ തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജനവിരുദ്ധ മുന്നണികളാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത്. ജനവിരുദ്ധ മുന്നണികള്‍ക്കെതിരെ ഒരു ജനകീയ ബദല്‍ അതാണ് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സംഖ്യം. കേരളത്തെ മാറ്റത്തിന്‍റെ പാതയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്നും കൃഷ്‌ണദാസ് പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഭരണം കൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. കേരള ജനത ഒരു മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മോചനം നരേന്ദ്ര മോദി നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന് മാത്രമേ നല്‍കാന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂ.

വികസിത കേരളമെന്ന ലക്ഷ്യം ജനങ്ങളുടെ മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് അതിശക്തമായ രാഷ്‌ട്രീയ മുന്നേറ്റമാണ് പ്രചരണ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികള്‍ക്ക് എന്‍ഡിഎ സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. വരുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒറ്റക്കെട്ടായി എന്‍ഡിഎ നേരിടുമെന്നും കൃഷ്‌ണദാസ് പറഞ്ഞു. ജില്ലാ, മണ്ഡലം, പഞ്ചായത്ത്, വാര്‍ഡ് തലങ്ങളില്‍ എന്‍ഡിഎ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചതായും കൃഷ്‌ണദാസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Also Read: 'അയ്യപ്പനെ കാണുന്നത് മൂത്ത സഹോദരനായി, സിനിമ താരങ്ങളുടെ വീടുകളിലെ റെയ്‌ഡ് സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം മുക്കാന്‍': സുരേഷ്‌ ഗോപി

For All Latest Updates

TAGGED:

NDA PROTESTSABARIMALA GOLD AMULET CONTROVERSYശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി കേസ്എന്‍ഡിഎ പ്രതിഷേധംNDA PROTEST AGAINST SABARIMALA CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.