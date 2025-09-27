ETV Bharat / state

ഗ്രന്ഥ പൂജയ്‌ക്ക് പുസ്‌തകം വയ്‌ക്കേണ്ടതെപ്പോള്‍? പൂജവെയ്പ്പ് എങ്ങനെ? ജ്യോത്സ്യൻ വിശദീകരിക്കുന്നു

ഗ്രന്ഥ പൂജ, ആയുധ പൂജ, വിദ്യാരംഭം തുടങ്ങി നവരാത്രി പൂജകളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ജ്യോത്സ്യൻ എൻ ആർ പൊതുവാൾ വിശദീകരിക്കുന്നു.

N R Poduval, From saraswati pooja (getty image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read
വരാത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ചടങ്ങുകളിലൊന്നാണ് പൂജവെയ്പ്പ്. ഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റു പഠനോപാധികളായ ഉപകരണങ്ങളും ദേവിക്കു മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ സമർപ്പിച്ചു പൂജിക്കുകയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അതുപോലെ വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഉള്ളവർക്കും പൂജവെയ്‌പ്പിൽ പങ്കെടുക്കുകയോ സ്വന്തമായി പൂജവെയ്പ്പു നടത്താവുന്നതോ ആണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീയതികളെ കുറിച്ചും പൂജാ വിധികളെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുകയാണ് ജ്യോത്സ്യൻ എൻ ആർ പൊതുവാൾ.

പൂജവെയ്‌പ്പിൻ്റെ സമയം

നവരാത്രിയിൽ അഷ്‌ടമി തിഥി അസ്‌തമനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സമയമാണ് സാധാരണയായി പൂജവെയ്പ്പിനുള്ള സമയമായി കണക്കാക്കുന്നത്. അതായത് സെപ്റ്റംബര്‍ 29 തിങ്കളാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം 04:32 മുതൽ അഷ്‌ടമി തിഥി ആരംഭിക്കും. കേരളത്തിൽ പുസ്‌തകങ്ങൾ പൂജവെയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സമയം 29 ന് വൈകിട്ട് 06:12 മുതൽ 07:12 വരെയാണ്. ആയുധങ്ങൾ, മറ്റു തൊഴിലുപകരണങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ ഇവ പൂജയ്ക്ക് വയ്ക്കേണ്ടത് ഒക്ടോബർ 1 നാണ്. ദശമി തിഥി ഉദയം മുതൽ ആറ് നാഴികയെങ്കിലും വരുന്ന ദിവസം പൂജയെടുപ്പും വിദ്യാരംഭവും ആചരിക്കും.

സരസ്വതി പൂജ (getty image)

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പൂജയെടുക്കുന്നതിനും വിദ്യാരംഭത്തിനും ഒക്ടോബർ 02ന് രാവിലെ 05.18 മുതൽ 09.16 വരെ ഉത്തമം. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും തൊഴിലിടങ്ങൾ, പണിശാലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും, വീടുകളിലും പൂജയ്ക്കു വയ്ക്കാറുണ്ട്. തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പൂജയ്ക്കു വയ്ക്കുന്നു.

അന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ തൊഴിലാളികളും കരകൗശലപണിക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമെല്ലാം അവരവരുടെ തൊഴിലുപകരണങ്ങള്‍ പൂജയ്ക്കു വേണ്ടി സമര്‍പ്പിക്കണം. കുളിച്ചു ശുദ്ധിയോടെ പൂക്കളെക്കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചാണ് പൂജയുടെ തുടക്കം. അഷ്‌ടമി, നവമി, ദശമി (ദുർഗഷ്‌ടമി, മഹാനവമി, വിജയദശമി) എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു തിഥികളിലും പൂജ നടക്കുന്നു.

സരസ്വതി പൂജ (getty image)

വിദ്യാരംഭം അറിയേണ്ടതെന്തല്ലാം

അറിവിൻ്റെയും, വെളിച്ചത്തിൻ്റെയും വിജയം തന്നെയാണ് വിജയദശമി. പ്രതിപദം മുതൽ നവമിവരെയുള്ള ഒമ്പതു ദിനങ്ങളിലെ വ്രതശുദ്ധിയാൽ അറിവിൻ്റെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് വിജയദശമി. നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന ദിവസമായി വിജയദശമി വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുന്ന പ്രധാന ദിവസം കൂടിയാണ്.

പണ്ടു കാലത്തു ക്ഷേത്രങ്ങളിലും, ഗുരുകുലങ്ങളിലും മാത്രമാണ് കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പത്ര സ്ഥാപനങ്ങളിലും സാഹിത്യകാരന്മാരും മറ്റു പലരും വിദ്യാരംഭം നടത്തുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലും പുറത്തുമായി കാലങ്ങളായി പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വിദ്യാരംഭം നടത്താറുണ്ടെങ്കിലും കർണാടകയിലെ കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇതിനു വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

സരസ്വതി പൂജ തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ (getty image)

തളികയിൽ ഉണക്കലരിയിട്ടു അതിൽ കുട്ടികളെക്കൊണ്ടു വിദ്യാദേവതയായ സരസ്വതിക്കു മുൻപിൽ ‘ഹരിശ്രീ ഗണപതയേ നമഃ’ എന്നെഴുതിക്കലാണ് ചടങ്ങ്. കൂടാതെ സ്വർണ മോതിരത്താൽ നാവിൽ എഴുതിക്കാറുമുണ്ട്. എല്ലാ വിദ്യകൾക്കും തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ ഈ ദിനം നല്ലതാണ്.

ഇപ്രാവശ്യം നവരാത്രിയിൽ തൃതീയ, ചതുർഥി, പഞ്ചമി എന്നീ തിഥികൾ 60 നാഴികകളിൽ കൂടുതൽ (അതായത് ഒരു തിഥി 24 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ) വരുന്നതിനാൽ 9 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനാൽത്തന്നെ ഇത്തവണ പത്താം ദിവസമാണ് മഹാനവമി വരുന്നത്, വിജയ ദശമി പതിനൊന്നാം ദിവസവും. സെപ്‌റ്റംബർ 29നു വൈകുന്നേരം പൂജയ്ക്കു വച്ചാൽ ഒക്ടോബർ 2ന് രാവിലെയാണ് പൂജ എടുക്കേണ്ടത്. സാധാരണയായി 9 രാത്രികളും, 10 പകലുകളും ആണെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം അതു 10 രാത്രികളും 11 പകലുകളുമായി വരുന്നു.

