തിരുവനന്തപുരം: ഒരു കാലത്ത് വിദ്യാർഥികൾ കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിലെത്തിയതാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞിരംപാറ ഗവൺമെൻ്റ് എൽപിഎസ് സ്കൂൾ. ജനകീയ സമരങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും പിന്നാലെ 2020 ലാണ് സ്കൂൾ വീണ്ടും പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം കല്ലറ സ്വദേശിയായ കിഷോർകുമാർ എം എസ് എന്ന അധ്യാപകൻ കല്ലറ ഗവൺമെൻ്റ് സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുന്നതും ഇതേ വർഷം തന്നെ.
2025 ലെ ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡിൻ്റെ നിറവിലെത്തി നിൽകുമ്പോൾ ഇരുപത് വർഷത്തോളമുള്ള തൻ്റെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന അനുഭവ പാഠശാലയായിരുന്നു കാഞ്ഞിരംപാറ ഗവൺമെൻ്റ് എൽപിഎസ് എന്ന് പറയുകയാണ് കിഷോർകുമാർ. കാഞ്ഞിരംപാറ ഗവൺമെൻ്റ് സ്കൂളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അംഗീകാരമാണ് ദേശീയ അവാർഡ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണിഷ്ടമെന്ന് കിഷോർകുമാർ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"2800 ഓളം വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്ന കല്ലറ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ എൻ്റെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ചെലവഴിച്ചത് അൻപതോളം കുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന കാഞ്ഞിരംപാറ ഗവൺമെൻ്റ് എൽപിഎസ് സ്കൂളിലാണ്. ഒരിക്കൽ പൂട്ടിപ്പോയ സ്കൂളാണ് കാഞ്ഞിരംപാറ ഗവൺമെൻ്റ് എൽപിഎസ്. ജനകീയ സമരങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും സ്കൂൾ പുനരാരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. സ്കൂൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സ്കൂളിലെ അനുഭവങ്ങളും പ്രവർത്തിപരിചയവുമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിച്ച പുരസ്കാരത്തിലും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത്" കിഷോർകുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഡോക്യുമെൻ്ററി നിർമാണവും പുരസ്കാര നേട്ടങ്ങളും
കുട്ടികളിൽ അന്വേഷണ ത്വരത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് അധ്യാപകനായ കിഷോർകുമാർ ഡോക്യുമെൻ്ററി നിർമാണം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ചത്. എന്നാൽ ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ ദേശീയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടുകും ചെയ്തു. നമ്മുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതിയിൽ ജൈവാധിനിവേശം നടത്തുന്ന കളകൾ എങ്ങനെയാണ് ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എന്നു കുട്ടികൾ തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു അന്വേഷണമാണ് 'സൈലൻ്റ് ക്രിയേഷൻ' എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി. ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് എൻസിഇആർടിയുടെ ദേശീയ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചതായി കിഷോർകുമാർ പറഞ്ഞു.
104 വയസിൽ സാക്ഷരത നേടിയ കുട്ടിയമ്മയുടെ ജീവിതമായിരുന്നു കുട്ടികളും അധ്യാപകനും ചേർന്ന് നിർമിച്ച മറ്റൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി. 'ഏയ്ജ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ നമ്പർ, നോട്ട് എ ബാരിയർ' എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററിയ്ക്ക് കേരള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതേ ഡോക്യുമെൻ്ററിയ്ക്ക് ഇത്തവണത്തെ ദേശീയ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചതായി കിഷോർകുമാർ പറഞ്ഞു.
വേറിട്ട അധ്യാപന രീതി
വളരെ അടുപ്പത്തോടെയാണ് വിദ്യാർഥികളുമായി ഇടപഴകിയിരുന്നതെന്നും കുറച്ചു കുട്ടികൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നതു കൊണ്ടു തന്നെ ആശയങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നെന്ന് കിഷോർകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എല്ലാ വിഭാഗം അധ്യാപകരും മാറി ചിന്തിച്ചാൽ ഉറപ്പായും നല്ല മാറ്റം കുട്ടികളിലും സ്കൂളുകളിലും കൊണ്ടു വരാൻ കഴിയുമെന്നും പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് മടങ്ങുന്നതിനു പകരം, കുട്ടികളിലെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുണ്ടാകണമെന്നും കിഷോർകുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അവാർഡ് ലക്ഷ്യമാക്കി താൻ ഇതുവരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കിഷോർകുമാർ പറഞ്ഞു."അവാർഡ് ലക്ഷ്യമാക്കി താൻ ഇതുവരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. മാറി ചിന്തിച്ചാണ് ശീലം. അതിന് കിട്ടിയ അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ഈ പുരസ്കാരത്തെ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്" കിഷോർകുമാർ വിശദീകരിച്ചു.
അധ്യാപന മികവില് ഡോ ബി എസ് മനോജും
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അധ്യാപന മികവിനാണ് തിരുവനന്തപുരം വലിയമലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി (ഐഐഎസ്ടി) യിലെ സീനിയർ പ്രൊഫസർ ഡോ ബി എസ് മനോജിനെ ദേശീയ അവാർഡിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. മൾട്ടി ട്രാക്ക് മോഡുലാർ ടീച്ചിങ്, മെൻ്റീസ് മെൻ്ററിങ്, ടെക്നോളജി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്നീ മൂന്ന് അധ്യാപന രീതിയാണ് ഡോ ബി എസ് മനോജ് വികസിപ്പിച്ചത്.
വ്യത്യസ്തമായി സ്വയം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അധ്യാപന രീതികൾ
ക്ലാസിന് പുറമെ നിരവധി പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന അധ്യാപന രീതിയാണ് മൾട്ടി ട്രാക്ക് മോഡുലാർ ടീച്ചിങ്. ഒരേ കാര്യങ്ങളുടെ പല വശങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും ആഴത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ അധ്യാപകർക്കും കഴിയുമെന്നതാണ് ഈ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകത. നിർമിത ബുദ്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ പിന്തുണ തേടിയുള്ള അധ്യാപന രീതിയാണ് ടെക്നോളജി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലം കണ്ടത് മെൻ്റീസ് മെൻ്ററിങ് എന്ന അധ്യാപന രീതിയാണെന്ന് ഡോ ബി എസ് മനോജ് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
വിദ്യാർഥിയുടെ ശേഷി മനസിലാക്കിയുള്ള അധ്യാപന രീതിയാണിത്. അവരെ മുഴുവനായി മനസിലാക്കി അവരുടെ കഴിവ് ഏത് മേഖലയിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ വിഭജിച്ചു നൽകണം. താൻ വികസിപ്പിച്ച അധ്യാപന രീതികളിൽ ഏറ്റവും സംതൃപ്തിയും ഫലവും നേടി തന്ന രീതിയാണിതെന്നും ഡോ ബി എസ് മനോജ് വിശദീകരിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം പൗഡിക്കോണം സ്വദേശിയായ ഡോ ബി എസ് മനോജ് ഐഐഎസ്ടിയിലെ സീനിയർ പ്രൊഫസറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദേശീയ തലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗവേഷകൻ കൂടിയായ ഡോ മനോജ് ഇരുന്നൂറിലധികം ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ ഡോ. സ്വപ്ന യു പി, എസ് യു ടി അക്കാദമി ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ ഇ എൻ ടി വിഭാഗം മേധാവിയാണ്. മകൾ ഗൗരി നായർ ഐ ഐ ടി ഹൈദരാബാദിൽ റിസർച്ച് അസ്സോസിയേറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
പുരസ്കാര നിർണയം എങ്ങനെ?
വിവിധ അഭിമുഖ പരീക്ഷകളിലൂടെയാണ് മികച്ച അധ്യാപകരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ജില്ലാതലം, സംസ്ഥാനം, ദേശീയ തലം എന്നിങ്ങനെ പല തലങ്ങളിൽ അധ്യാപകരുടെ നിലവാരവും പ്രവർത്തിയും പരിശോധിച്ചാണ് പുരസ്കാര നിർണയം. മുൻകാലങ്ങളിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് വരെ ദേശീയ അവാർഡ് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഇത്തവണ ദേശീയതലത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
