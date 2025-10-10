പണ്ടുപണ്ട്, നാലാള്ക്കവലയില് കത്തുപേറിയൊരു ചുവന്ന പെട്ടി; കേവലമൊരു വിന്റേജ് ചിത്രമല്ല, ഒരു യുഗത്തിന്റെ ചരിത്രവും വികാരവും
ഒരു തലമുറയുടെ വികാരമായിരുന്ന കത്തും സ്റ്റാമ്പും തപാലോഫിസും. പ്രതാപം അല്പം മങ്ങിയെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഓഫിസുകള് പലകാര്യങ്ങളുമായി ഇന്നും സജീവമാണ്. ദേശീയ തപാല് ദിനം ഓർമിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങള് പറയാം.
Published : October 10, 2025 at 2:54 PM IST
വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് ഏറെ മുൻപ്, ഫോണും എസ്എംസും ഒന്നും കേട്ടുകേള്വി പോലും ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലത്ത്, ആശയ കൈമാറ്റത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മനോഹരമായൊരു മാധ്യമം, കത്ത്. പ്രിയപ്പെട്ടവര്ക്കുള്ള സ്നേഹാന്വേഷണങ്ങള് മുതല് ജോലിക്കുള്ള അപ്പോയ്മെന്റ് ലെറ്ററുകള് വരെ കുമിഞ്ഞ് കൂടിയിരുന്ന നാട്ടിലെ തപാലാപീസുകള്. കത്തും മണിയോഡറുകളുമായി എത്തുന്ന പോസ്റ്റ്മാനെ കാത്തിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ മങ്ങിയിട്ട് നാളേറെയായി.
ആളുകള് കൂടുന്ന പ്രധാന ഇടങ്ങളില് ചുവന്ന നിറം പൂശി തലയെടുപ്പോടെ നിന്നിരുന്ന കത്തുപെട്ടിയും പുതുതലമുറക്ക് ചിലപ്പോള് ഒരു വിന്റേജ് ചിത്രം മാത്രമായിരിക്കും. എന്നാല് ചരിത്രം ഒന്ന് പിന്നോട്ടോടിച്ചാല് തപാല് ഓഫിസ് എന്നത്, കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് സ്ഥാപനം എന്നതിനപ്പുറം വികാരമായി കണ്ടിരുന്ന ഒരു തലമുറയെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം.
പോസ്റ്റ് ഓഫിസും പോസ്റ്റുമാനുമൊക്കെ ആയത് പിന്നെയും ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞല്ലേ, ആദ്യമൊക്കെ അഞ്ചലാപ്പീസും അഞ്ചലോട്ടക്കാരനും ആയിരുന്നല്ലോ. രാജാക്കന്മാരുടെയും പിന്നാലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെയും കാലം. മണി കെട്ടിയ നീണ്ട കുന്തവുമായി കുന്നും മലയും ആറും പാടവും താണ്ടി എത്തുന്ന അഞ്ചലോട്ടക്കാരന്റെ ചിത്രം മുത്തശ്ശി കഥകളില് ഇന്നും നിറമൊട്ടും മങ്ങാതെ തെളിഞ്ഞങ്ങിനെ കാണാം. അന്നൊക്കെ അധികാരികളുടെ സന്ദേശങ്ങളായിരുന്നു അഞ്ചലോട്ടക്കാരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നത്.
കാലം അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു. നാടൊട്ടുക്ക് മുഴങ്ങിയ മണി കിലുക്കം നിലച്ചു. പകരം പോസ്റ്റുമാന്റെ സൈക്കിള് ബെല്ലൊച്ചയായി, പോസ്റ്റുമാന്റെ സഞ്ചിയില് കത്തുകളും നിറഞ്ഞു. കാലം വീണ്ടും ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു. വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ വളർന്നു. ആശയവിനിമയത്തിന് പല മാധ്യമങ്ങളായി. കത്തുകള്ക്കും മണിയോഡറുകള്ക്കും പകരം എസ്എംഎസും ഡിജിറ്റല് പേമെന്റുകളും ആയി.
പഴ പ്രതാപമില്ലെങ്കിലും രാജ്യത്തെ വലിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നിന്റെ ഭാഗമായി പോസ്റ്റ് ഓഫിസുകള് ഇന്നും സജീവമാണ്. തപാല് സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രഭുത്വകാലം ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ദിനം. ഒക്ടോബർ 10ന് രാജ്യത്ത് ദേശീയ തപാല് ദിനം ആചരിക്കുകയാണ്. ഒക്ടോബർ 9നാണ് ലോക തപാല് ദിനം. ഇതിനെ പിന്തുടർന്നാണ് ഒക്ടോബർ 10ന് ദേശീയ തപാല് ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. തപാല് വകുപ്പിന്റെ പ്രതാപം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പല പദ്ധികളും ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.
അല്പം ചരിത്രം
ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തപാല് സംവിധാനമാണ് ഇന്ത്യയുടേത്. 155,333 പോസ്റ്റ് ഓഫിസുകള് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റല് സർവീസിന് കീഴില് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് കണക്ക്. ലോർഡ് ക്ലൈവിന്റെ കാലത്ത് 1764ലാണ് ഇന്ത്യയില് പോസ്റ്റല് സംവിധാനം നിലവില് വന്നത്. 1774ല് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് കല്ക്കട്ട ജനറല് പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് സ്ഥാപിച്ചു. ഇന്ത്യയില് പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് ആക്ട് നിലവില് വരുന്നത് 1854ല് ഡെല്ഹൗസി പ്രഭുവിന്റെ കാലത്താണ്.
സിന്ധില് 1852ലാണ് ആദ്യ തപാല് സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്.അന്നത്തെ സിന്ധ് കമ്മിഷണർ ബാർട്ടർ ഫെരേരയാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ ചിഹ്നം ആലേഖനം ചെയ്ത സിന്ധ് ഡാക് എന്ന സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ സ്റ്റാമ്പായിരുന്നു ഇത്. 1947 നവംബർ 21നാണ് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ആദ്യ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ത്രിവർണ പതാക ആലേഖനം ചെയ്ത സ്റ്റാമ്പായിരുന്നു ഇത്.
കാസർകോട്ട് നിന്നും ഇത്തിരി 'കത്തുവിശേഷം'
കാലഘട്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് തപാൽ സേവനങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കാസർകോട് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ വിജയൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 'ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പോസ്റ്റ് കാർഡ് എന്താണ്, മുമ്പ് കത്ത് അയക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആണ്, എന്നൊന്നും അറിയില്ല. പോസ്റ്റ് കാർഡ്, ഇൻലെൻഡ്, തപാലിന്റെ മറ്റു സേവനങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ജീവനക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.
പണ്ട് കമ്പി അടിക്കുക എന്ന് കേട്ടാൽ പലരും പേടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും അത്യാവശ്യത്തിനു മാത്രമാണ് കമ്പി അടിക്കുന്നത്. അതിനായി പ്രത്യേക ടീമും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. മരണ വാർത്ത ആയിരുന്നു മിക്കതും. അതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയോട് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അത്ഭുതമാണ്. നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലെ ഗൃഹാതുര ഓർമ്മകളിൽ ഒന്നാണ് തപാൽ ഓഫിസും തപാൽ പെട്ടിയും. ഇന്ന് തപാൽ പെട്ടിയൊക്കെ ചുരുക്കം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമായി.
തപാലുകൾ പെട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പൊതു ജനങ്ങൾ അല്ല ഗവണ്മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ബാങ്കുകൾ എന്നിവ മാത്രമായി ചുരുങ്ങി. വളരെ ചുരുക്കം കത്തുകൾ മാത്രമേ തപാൽ പെട്ടികളിൽ കാണാറുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും കത്തുകളിലൂടെ ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നവർ ഉണ്ട്. അത് കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം ആണ്. പണ്ടൊക്കെ സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണമൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നവർ ഉണ്ട്. അവർക്ക് തപാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ അയച്ചു നൽകാനുള്ള സംവിധാനവുമുണ്ട്. തപാലിന്റെ സേവനങ്ങൾ ഇനിയും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തും.' -വിജയൻ പറഞ്ഞുനിർത്തുന്നു.
