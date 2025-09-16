കേരളത്തിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന ആത്മഹത്യനിരക്ക്; കോഴിക്കോട് ദേശീയ സമ്മേളനം
ഒക്ടോബർ 31, നവംബർ 1, 2 തീയതികളിൽ ഹോട്ടൽ ഹെയ്സൺ ഹെറിറ്റേജിലാണ് 21-ാമത് സമ്മേളനം നടക്കുക
Published : September 16, 2025 at 6:20 PM IST
കോഴിക്കോട്: രാജ്യത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന ആത്മഹത്യാനിരക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധ സംഘടനയായ ബി ഫ്രെൻഡേഴ്സ് വേൾഡ് വൈഡിൻ്റെ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന് കോഴിക്കോട് വേദിയാകുന്നു. ഒക്ടോബർ 31, നവംബർ 1, 2 തീയതികളിൽ ഹോട്ടൽ ഹെയ്സൺ ഹെറിറ്റേജിലാണ് 21-ാമത് സമ്മേളനം നടക്കുക.
കേരളത്തിൽ ആത്മഹത്യ കേസുകൾ കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ബി ഫ്രെൻഡേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള പ്രതിനിധികളും വിദഗ്ധരും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് തണൽ ആത്മഹത്യാ പ്രതിരോധ കേന്ദ്രം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ രാജഗോപാലൻ പുതുശ്ശേരി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സമീപകാലത്തായി ഏറ്റവും കൂടുതല് ഞെട്ടല് ഉണ്ടാക്കിയ ആത്മത്യയായിരുന്നു ബ്ലൂ - വെയ്ല് ഓണ്ലൈന് ഗെയിം വഴിയുള്ള ആത്മഹത്യകള്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ജീവനൊടുക്കാന് നിസാര സംഭവങ്ങള് മതിയെന്നുള്ളതാണ്. പ്രതിസന്ധികളിലും നിരാശയിലും പെട്ട് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന സഹജീവികളോട് സ്നേഹത്തോടെയും സഹാനുഭൂതിയോടെയും പെരുമാറുക. അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുനടത്തുക എന്നതാണ് 'തണൽ' ചെയ്യുന്നതെന്ന് രാജഗോപാലൻ പറഞ്ഞു.
കണക്കുകള് പറയുന്നത്
ലോകത്താകെ പല കാരണങ്ങള് കൊണ്ട് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം പ്രതിവര്ഷം 8 ലക്ഷത്തോളമാണ്. അതില് തന്നെ 17 ശതമാനം ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് കണക്കുകള് പറയുന്നു. ദേശീയതലത്തിലെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ കേരളം മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ കണക്ക് വർധിച്ച് വരികയാണ്.
കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ കേരളത്തിലെ ആത്മഹത്യനിരക്കിൽ 28.6 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2014-ൽ 8,446 പേർ ജീവനൊടുക്കിയപ്പോൾ, 2024-ൽ അത് 10,865 ആയി ഉയർന്നു. പുരുഷന്മാരാണ് ഇതിൽ മുൻപന്തിയിൽ. 82 ശതമാനമാണ് പുരുഷന്മാരുടെ ആത്മഹത്യാനിരക്ക്. 30-നും 45-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് മരിച്ചവരിൽ കൂടുതലും.
മരിച്ചവരില് നീരക്ഷരർ 1.3 ശതമാനമാണ്. എന്നാല്, ഹൈസ്കൂൾ - പ്ലസ്ടു വരെയൊക്കെ പഠിച്ചുവരാണ് 57 ശതമാനവും. 38.8 ശതമാനവും ദിവ സക്കൂലിക്കാരാണ്. കുടുംബം ഒന്നിച്ച് ആത്മഹത്യചെയ്ത ഒന്പത് സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ക്രൈം റെക്കോഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എരഞ്ഞിപ്പാലം തണല് ആത്മഹത്യാപ്രതിരോധ കേന്ദ്രമാണ് പഠനം നടത്തിയത്.
ആത്മഹത്യ: കാരണങ്ങളും പ്രതിവിധിയും
പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ തുറന്നു സംസാരിക്കാനും സഹായം തേടാനും മടിക്കാത്തവരാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ പുരുഷന്മാർ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പുരുഷന്മാരിൽ ആത്മഹത്യാനിരക്ക് കൂടുന്നതെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. അതേസമയം, ആത്മഹത്യാശ്രമം കൂടുതൽ നടത്തുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. മൂന്നു സ്ത്രീകൾ ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷനാണ് ശ്രമം നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ശ്രമം നടത്തുന്ന പുരുഷന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മരണപ്പെടുന്നു.
കുടുംബബന്ധങ്ങളിലെ വിള്ളലുകളാണ് പലപ്പോഴും മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രധാന കാരണം. അതിനാൽ, ഇത് കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കണം. മറ്റുനാടുകളിൽ അവിവാഹിതരും ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരുമാണ് കൂടുതലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തണൽ സ്ഥാപക ഡയറക്ടർ ഡോ. പി എൻ സുരേഷ് കുമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പ്രതിരോധ മാർഗരേഖ
ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രതിരോധമാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഡോ. പി എൻ സുരേഷ് കുമാർ പറയുന്നു. ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും കൗൺസിലിങ് സൗകര്യം ഒരുക്കണം. ആളുകൾക്ക് തുറന്നു സംസാരിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകണം. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചികിത്സ നൽകാനും സാധിക്കണം. 2015-ല് ആത്മഹത്യ കൂടുതലായിരുന്നെങ്കിലും തുടര്ന്നുള്ള നാലുവര്ഷം കുറഞ്ഞിരുന്നു. 2018 ആയപ്പോൾ അത് കൂടി. പിന്നീടത് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനുള്ള കാരണം കണ്ടെത്താനാവണം. പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് കൃത്യമായ മാര്ഗരേഖ തയാറാക്കണമെന്നും സുരേഷ്കുമാര് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആത്മഹത്യയ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ഒരു നിമിഷത്തെ മറികടക്കാൻ സാധിച്ചാൽ പലർക്കും ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ സാധിക്കും. ആ നിമിഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല കുടുംബ, സാമൂഹിക, സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ഒപ്പം ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും പോസിറ്റീവ് സമീപനവും ആവശ്യമാണ്. അടഞ്ഞ മുറികളില്നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വിശാലമായ ലോകം കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്യണം. ചുറ്റുമുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാനും നമ്മൾ തയാറാകണം. സ്വന്തം ജീവിതത്തില് ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുന്നതോടൊപ്പം, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ അറിയാനും പ്രശ്നങ്ങള് കേള്ക്കാനും നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി നല്കാം.
ബി ഫ്രെൻഡേഴ്സ് വേൾഡ്വൈഡ്
ജീവന് അവസാനിപ്പിക്കാന് തോന്നുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നവരെ ഒരു മുൻവിധിയുമില്ലാതെ കേൾക്കുന്നവരാണ് ബി ഫ്രെൻഡേഴ്സ് വേൾഡ്വൈഡ്. വ്യക്തികൾക്ക് സ്വയം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും അത് വഴി ആശ്വാസം നേടാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടും ഏകദേശം 32 രാജ്യങ്ങളിലായി 349-ൽ അധികം കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇവർക്കുണ്ട്. ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം വോളൻ്റിയർമാരാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഫോൺ കോൾ, എസ്എംഎസ്, ഇമെയിൽ, നേരിട്ടുള്ള സംഭാഷണം, ഓൺലൈൻ ചാറ്റ് എന്നിവയിലൂടെയെല്ലാം സഹായം ലഭ്യമാണ്. സഹായം തേടിയെത്തുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. നിരാശയിലായ ആളുകൾക്ക് ഒരു സുരക്ഷിതമായ ഇടം നൽകി, അവരെ കേൾക്കാനും അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ തടയുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് ബി ഫ്രെൻഡേഴ്സ് വേൾഡ്വൈഡിനുള്ളത്. ഈ സംഘടനയുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ മുംബൈ, ഡൽഹി, ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു, പുനെ, കൊൽക്കത്ത, ഗോവ, ഹൈദരാബാദ്, ഡെറാഡൂൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ കേന്ദ്രമാണ് തണൽ.
Also Read: ശബരിമലയിൽ പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹത്തിനായി പണപ്പിരിവ്: പിടിച്ചെടുത്ത പണം ഹാജരാക്കണം, നാല് മാസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി