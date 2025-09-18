നാടൻ വിത്തുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന 'വിത്തുബാങ്ക് നാരായണൻ'; ഈ കർഷകൻ്റെ കൈവശം 143 ഇനം പയർ വിത്തുകൾ
യുനെസ്കോ 2016ൽ രാജ്യാന്തര പയർവർഷമായി ആചരിച്ചതാണ് കാസർകോട് ആയമ്പാറ കപ്പണക്കാൽ സ്വദേശിയായ നാരായണനെ പയർവിത്തു ശേഖരം എന്ന ആശയത്തിലേക്കു നയിച്ചത്
Published : September 18, 2025 at 6:38 PM IST
സന്ദീപ് കെ സി
കാസർകോട്: ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ (ജിഎം) വിത്തുകൾ കർഷകരിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, പരമ്പരാഗത നാടൻ പയർവിത്തുകൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാതൃകയാകുകയാണ് കാസർകോട് സ്വദേശി നാരായണൻ കണ്ണാലയം. അപൂർവയിനം വിത്തുകൾ ഉൾപ്പെടെ 143 തരം നാടൻ പയർ വിത്തുകളാണ് ഇദ്ദേഹം സൂക്ഷിക്കുകയും കൃഷി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. ജിഎം വിത്തുകളുടെ ഉപയോഗം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന കർഷകരുടെ വാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് നാരായണനെപ്പോലുള്ള പരമ്പരാഗത കർഷകരുടെ പ്രസക്തി വർധിക്കുന്നത്. യുനെസ്കോ 2016ൽ രാജ്യാന്തര പയർവർഷമായി ആചരിച്ചതാണ് കാസർകോട് ആയമ്പാറ കപ്പണക്കാൽ സ്വദേശിയായ നാരായണനെ പയർവിത്തു ശേഖരം എന്ന ആശയത്തിലേക്കു നയിച്ചത്.
തുടക്കം എട്ട് പയര് വിത്തില്നിന്ന്
പരമ്പരാഗത കർഷക കുടുംബം ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത്. രാജ്യാന്തര പയർവർഷമായി ആചരിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എത്ര പയർ ഉണ്ടെന്നു കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നായി. സ്വന്തം കുടുംബത്തിൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന എട്ടോളം പയർവിത്തുകളില്നിന്ന് ശേഖരണത്തിൻ്റെ തുടക്കമെന്ന് നാരായണന് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് പയർ വിത്തുകൾ തേടി യാത്ര ആരംഭിച്ചു. കിട്ടിയ വിത്തുകൾ നട്ടു മുളപ്പിച്ചു. ഈ ദൗത്യം വിജയമായതോടെ കര്ഷകര്ക്കു സൗജന്യമായി വിത്തുകൾ നൽകി. ഓരോ പയറിൻ്റെയും കുറച്ചു വിത്തുകൾ അടുത്ത തലമുറയുടെ അറിവിലേക്കായി സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാനും നാരായണന് മറന്നില്ല.
വിത്ത് നൽകുന്നത് ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ
കര്ഷകരും കൃഷിശാസ്ത്രജ്ഞരും കാർഷിക സർവകലാശാല, കോളജ്, സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളും നാരായണൻ്റെ കൃഷിയിടത്തില് വിത്ത് തേടി എത്താറുണ്ട്. അങ്ങനെ നാരായണൻ നാട്ടുകാർക്ക് 'വിത്തുബാങ്ക് നാരായണൻ' ആയി മാറി.
നാരായണൻ വിത്തുകൾ വിൽക്കാറില്ല. കൃഷിക്കായി വിത്തുകൾ നൽകുമെങ്കിലും, വിളവെടുത്ത ശേഷം അത്രയും വിത്തുകൾ തിരികെ നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ആരും തിരിച്ചു തരാറില്ലെന്ന് നാരായണൻ പറയുന്നു. ഓരോ വിത്തും കുപ്പികളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും, നടുന്നത് മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അത്രയും സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷി.
അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന കപ്പപ്പയർ
കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറെക്കുറെ അപ്രത്യക്ഷമായ കപ്പപ്പയർ നാരായണൻ്റെ ശേഖരത്തിലെ പ്രധാന ഇനമാണ്. കപ്പ കൃഷി ചെയ്യുന്ന അതേ മണ്ണിൽ തന്നെ കപ്പപ്പയറും കൃഷി ചെയ്യാം. കപ്പ കൃഷിയെ ഈ പയർ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്നു മാത്രമല്ല നല്ല വിളവും കപ്പയ്ക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. രാസവളങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം ഈ പയറുകളുടെ വംശനാശത്തിന് ഇടയാക്കിയെന്നും, മണ്ണിന് ആരോഗ്യം നൽകിയാൽ മാത്രമേ നല്ല വിളവ് ലഭിക്കൂ എന്നും നാരായണൻ പറയുന്നു.
രാജസ്ഥാന് സുന്ദരിയും തത്തമ്മ ചുണ്ടനും
കൂട്ടത്തിൽ സുന്ദരി ആയതുകൊണ്ടാണ് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നു ലഭിച്ച പയറിനെ രാജസ്ഥാൻ സുന്ദരി എന്ന് വിളിച്ചത്. ഇതിന് നല്ല രുചിയുമുണ്ടെന്ന് നാരായണന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരുപക്ഷേ രാജസ്ഥാനില് വേറേ എന്തെങ്കിലും പേരിലായിരിക്കും ഈ പയര് അറിയപ്പെടുക. സുന്ദരി എന്നു വിളിച്ചത് താന്തന്നെയാണെന്നും നാരായണന് പറയുന്നു. പയറിൻ്റെ അറ്റത്ത് തത്തമ്മ ചുണ്ട് പോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പയര് വിഭാഗത്തിന് തത്തമ്മ ചുണ്ടൻ എന്ന പേര് വന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ പേര് വന്നതിനു പിന്നിലും ഓരോ കഥ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
പിരിയനും പുള്ളിയും തുടങ്ങി ജ്യോതികയും കാര്കൂന്തലും വരെ
കപ്പപ്പയർ, കൊമ്പുകുത്തി, തത്തമ്മച്ചുണ്ടൻ, പിരിയൻ, പുള്ളി, കുറ്റിപ്പയർ വലിയ മണി, കുറ്റിപ്പയർ ഓറഞ്ച്, കുറ്റിപ്പയർ ബ്രൗൺ, വെള്ളപ്പുള്ളി, പച്ചയിൽ വയലറ്റ് വര (പാണ്ടൻ), കുറ്റി വയലറ്റ് വലുത്, കുറ്റിപ്പയർ റോസ്, കുറ്റിപ്പയർ പ്രാവ് നിറം, ചന്ദന നിറമുള്ളത്, വള്ളിപ്പയർ വയലറ്റ്, കറുപ്പ്, ചുവപ്പ് ചുണ്ടൻ, മഞ്ഞപ്പയർ, ചന്ദനനിറമുള്ള ചെറിയ മണി, വലിയ മണി, കുരുത്തോല, കനകമണി, കുളത്താട, കുളത്താട–2, ചതുരപ്പയർ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ ലോക്കൽ, വള്ളിപ്പയർ കറുപ്പ്, വെള്ളായി കോതി, കുരങ്ങൻ പയർ, പാലക്കാടൻ, കാരാമണി, നീളൻ പയർ ചുവപ്പ്, വെള്ളരിപ്പയർ, വൈറ്റ് ബീൻസ്, ജാൻസി പയർ, കേളു പയർ, മഞ്ഞപ്പയർ, നീളൻ പയർ വെള്ള, നീളൻ പയർ–2, നീളൻ പയർ –3, ബ്രൗൺ കാസർകോട് ലോക്കൽ, കൊത്തമര, പേരില്ലാത്തവൻ, അനശ്വര, കറുത്ത പുള്ളി, കറുത്ത ബീൻസ്, കനകമണി കുറ്റി, മീറ്റർ പയർ, കുറ്റി ബ്രൗൺ, കുറ്റി ബ്രൗൺ–2, കഞ്ഞിക്കുഴിച്ചുവപ്പ്, ജ്യോതിക, കാർകൂന്തൽ, അസം ലോക്കൽ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു പയർ ശേഖരത്തിലെ ഇനങ്ങള്.
നവംബർ മുതൽ മെയ് വരെയാണ് പയർ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. മഴക്കാലത്ത് പയർ കൃഷി ചെയ്താൽ വിളവ് കുറയും. കുറ്റി അല്ലാത്തത് എല്ലാ സമയത്തും ചെയ്യാം. രാജസ്ഥാൻ സുന്ദരി നാൽപതു ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും വിളവ് എടുക്കാൻ കഴിയും. എല്ലാ പയറും നാൽപതു മുതൽ അറുപതു ദിവസം കൊണ്ട് പൂവിടും. സുന്ദരി മാത്രമാണ് നേരത്തെ പൂവിടുന്നത്. ജൈവ രീതിയും നല്ല മണ്ണും ആണെങ്കിൽ എല്ലാ പയറും നല്ല വിളവ് നല്കുമെന്നും നാരായണൻ്റെ സാക്ഷ്യം.
"ഇതൊരു പോരാട്ടമാണ്"
നാടൻ വിത്ത് ശേഖരണം ഒരു പോരാട്ടമാണ്. ജിഎം വിത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പരമ്പരാഗത വിത്തുകളിൽ നിന്നാണ്. കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് ഇവയുടെ ശേഖരം 25 വർഷം വരെ ഉണ്ടാകും. ജീൻ ബാങ്കുകളിൽ അവ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കും. ആരും ഇപ്പോൾ വിത്തുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇതിന് ഭാവിയിൽ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും നാരായണന്. കേന്ദ്ര കാർഷിക മന്ത്രാലയം തനത് വിത്തുകൾ ലാബുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. തൃശൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര കാർഷിക മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വിത്തുകൾ അവർ സൂക്ഷിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. 20 വർഷം വരെ കേടു കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും.
മണ്ണ് നന്നായാൽ വിളവ് നന്നാകും എന്നാണ് നാരായണൻ്റെ പക്ഷം. കേരളത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പപ്പയർ, കാസർകോട് മോഗ്രാൽ, വെള്ളരിപ്പയർ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളെ നാരായണൻ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളരി വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം അതേ ചാലിൽ തന്നെ നട്ടു പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് വെള്ളരിപ്പയർ. പാടങ്ങളിൽ രാസവളങ്ങൾ അമിതമായി ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഈ പയറുകളുടെ വംശനാശത്തിന് കാരണമായെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചെടിയേക്കാൾ ആരോഗ്യം മണ്ണിനാണ് നൽകേണ്ടതെന്നും ജൈവരീതിയിലുള്ള കൃഷിയാണ് ഏറ്റവും മികച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.
വില്ലന് പച്ച പുഴുവും പ്രാണിയും
പയറിനു രോഗ ബാധ പൊതുവേ കുറവാണ്. വലിയ തോതിൽ കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകാറില്ല. പച്ച പുഴുവും നീര് ഊറ്റി കുടിക്കുന്ന പ്രാണിയും ആണ് പ്രധാന വില്ലൻ. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും.
ചെടിയുടെ മുരടിപ്പ് ആണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. അതും മണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കീട ശല്യവും പയറിനെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം കരിവള്ളി എന്ന അസുഖവും പയറുകളില് കാണാറുണ്ട്.
മഴക്കാലത്ത് കാറ്റിലും മഴയിലും പയറിൻ്റെ പൂക്കൾ തെറിച്ചു പോകാം. ചെടിയുടെ മൂട് അഴുകും. ഇത് ഉല്പാദനം കുറയാന് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് കുറ്റി ഇനം ചെയ്യാൻ ഡിസംബറിന് ശേഷം ആണ് നല്ലത്.
എല്ലാ കൃഷിയും നാരായണൻ്റെ കൈകളിൽ വിളയും
നരമ്പൻ, പാവയ്ക്ക, വെണ്ട, വാഴ, വെള്ളരി, ചീര, പച്ചമുളക്, പടവലം, മത്തൻ, വിവിധ ഇനം നാരകം, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, കറിവേപ്പ്, റബർ, നെല്ല്, തെങ്ങ്, കമുക്, കീടനിയന്ത്രണ പുഷ്പങ്ങൾ, ഫലവൃക്ഷങ്ങള്, ഔഷധസസ്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം നാരായണൻ്റെ കൃഷി തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ട്. രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വരെ പച്ചക്കറികൾ വില്പന നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കൃഷിക്ക് പിന്നാലെ പോയി ഉറക്കം വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ മക്കൾ വിലക്കി. അതോടെ വില്പനയ്ക്കായുള്ള കൃഷി നിർത്തി. എന്നാൽ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പോഴും നാരായണൻ കൃഷി ഇറക്കും.
കാസർകോട് കുള്ളൻ പശുവിനെയും വളർത്തിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ചാണകവും മൂത്രവും മഹാഗണി മരങ്ങളുടെ ഇലയും കംപോസ്റ്റ്, എല്ലുപൊടി, മീൻവെള്ളം, കടലപ്പിണ്ണാക്ക്, ജീവാമൃതം, പഞ്ചഗവ്യം എന്നിവയുമാണ് കൃഷിക്കു വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സഹായിക്കാൻ അമ്മ പി ശാന്ത, ഭാര്യ പി ശ്രീജ, മക്കളായ ഹരിശാന്ത്, ജയശാന്ത് എന്നിവരുമുണ്ട്.
കൃഷിവകുപ്പിൻ്റെയും യുഇഎ സൗഹൃദ സംഘത്തിൻ്റെയുമടക്കം ഒട്ടേറെ പുരസ്കാരങ്ങൾ നാരായണന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭ ജേണലിൽ നാരായണൻ്റെ കൃഷിയും വിത്തുകളും സംബന്ധിച്ചു റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വിത്തുകൾ ശേഖരിച്ച് ഭാവി തലമുറയ്ക്കായി സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് 55 വയസുകാരനായ നാരായണൻ പറയുന്നത്.
ഒരു 'ജനിതക സംരക്ഷകൻ'
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന വിത്തിനങ്ങൾ നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നാരായണൻ്റെ കൃഷിയിടത്തെ 'ഫീൽഡ് ജീൻ ബാങ്ക്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമെന്ന് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡ് മെംബര് സെക്രട്ടറി ഡോ. ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ വലിയ വെല്ലുവിളി ആണ്. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള തനത് നാടൻ വിത്തിനങ്ങൾ വളരെ അത്യാവശ്യം ആണ്. ഇത് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ജനിതക സംരക്ഷകൻ എന്ന് നാരായണനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ മാത്രമല്ല പ്രോട്ടീൻ ചോർന്നു പോകാതെയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ വളരെ അത്യാവശ്യം ആണ്. ഇതിനൊക്കെ ഇത്തരം നാടൻ വിത്ത് ശേഖരിക്കുന്നവരുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. നാരായണൻ്റെ കൃഷി തോട്ടം താൻ സന്ദര്ശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രയത്നത്തെ അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാന് കഴിയില്ലെന്നും ബാലകൃഷ്ണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
