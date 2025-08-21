ETV Bharat / state

വല്ലാത്തൊരു 'നൊസ്റ്റു'; വീട്ടങ്കണത്തില്‍ നാദസ്വരമൊഴുകി വിവാഹം; മാറ്റ് കൂട്ടി നടന്ന് വായന - NEW EXPERIENCE OF OLD WEDDING

ഒരു പഴയ കല്യാണ ചിത്രമോ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇത്തരം ഒരു കാഴ്‌ചയാണ് ലഭിക്കുക.

NADASWARAM 90S WEDDING RECREATION കണ്ണൂര്‍ കല്യാണം OLD WEDDING FROM KANNUR
Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 21, 2025 at 10:00 AM IST

കണ്ണൂർ: പണ്ട് കല്യാണത്തിന് വന്നവർ വധുവിൻ്റെയും വരൻ്റെയും വീട്ടിലേയ്‌ക്ക് നടന്നാണ് പോവുക. ഇന്നത്തെ പോലെ ഓഡിറ്റോറിയവും ഹാളും ഒന്നും ഇല്ല. വീടുകളിൽ വച്ചാകും ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുക. അതിന് മാറ്റ് കൂട്ടാൻ നാദസ്വരവും. വധൂവരന്മാര്‍ക്ക് കയറാൻ ഒരു വെളുത്ത അംബാസിഡര്‍ കാറും കാണും.

പഴയ കാലഹൈന്ദവ വിവാഹങ്ങള്‍ വധൂഗൃഹത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു നടന്നുവന്നിരുന്നത്. വരൻ്റെ സൂഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളുമടങ്ങിയ സംഘം മുഹൂർത്തത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ വധൂഗൃഹത്തിലെത്തും. വരൻ്റെ ഒപ്പമുള്ളവർക്ക് മുന്നിലായി നാദസ്വരക്കാർ വിളംബരമായി ഉണ്ടാകും.

കണ്ണൂരിലെ വിവാഹ കാഴ്‌ചകള്‍. (ETV Bharat)

ഈ മേളത്തിനൊപ്പം വധുവിൻ്റെ വീട്ടങ്കണത്തിൽ പഴയതും പുതിയതുമായ ഗാനങ്ങൾ കൊണ്ട് വിവാഹാഘോഷത്തിന് മാറ്റ് കൂട്ടും. ഒരു പഴയ കല്യാണ ചിത്രമോ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇത്തരം ഒരു കാഴ്‌ചയാണ് കാണുക. എന്നാൽ കാലം മാറിയപ്പോൾ കോലം മാറി എന്ന് പറയും പോലെയാണ് ഇന്ന് പല വിവാഹങ്ങളും.

എന്നാൽ ഇവിടെയങ്ങനെയല്ല

"സ്വർണ ഗോപുര നർത്തകീ ശില്‌പം

കണ്ണിന് സായും നിൻ രൂപം"

നാദസ്വരമേളത്തിൽ ഉയരുകയാണ് പാടിപ്പതിഞ്ഞ പഴയ സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ. പിന്നീട് കണ്ണൂര്‍ കിഴുത്തള്ളിയിലെ വിവാഹ പന്തൽ ആവേശഭരിതമായി. വീട്ടു കല്യാണങ്ങൾ അത്യപൂർവ്വമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് പഴയ സ്‌മരണകളുണർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കാഴ്‌ചക്കാർക്ക്.

താളത്തിൽ ശ്രുതി ഇട്ട ശേഷം നാദസ്വരം നടക്കുക. തകിൽ, താളം, നാദസ്വരം എന്നിവ ചേർന്നാണ് കച്ചേരി നടക്കുന്നത്. കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങളിലേക്ക് വിവാഹം മാറിയതോടെ നടന്ന് വായനയിൽ നിന്ന് നാദസ്വരം അകലുകയാണ്. വധുവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി താലി ചാർത്തൽ കഴിയും വരെ നാദസ്വരക്കാർ മേളമുയർത്തും.

വിവാഹത്തിന് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കീർത്തനം വായിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്തി ഗാനം പാടും. താലി കെട്ടിന് ശേഷമാണ് സിനിമ ഗാനങ്ങൾ വായിക്കുക എന്ന് തകിൽ വിദ്വാൻ ടിസി ലിനേഷ് പറഞ്ഞു. പുതിയതും പഴയ പാട്ടുകളും എല്ലാം തന്നെ വായിക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

NADASWARAM 90S WEDDING RECREATION കണ്ണൂര്‍ കല്യാണം OLD WEDDING FROM KANNUR
നാദസ്വരം സംഘത്തിലെ ടിസി ലിനേഷ്, മനോജ് പലേരി, രതിൻ ദാമോദരൻ എന്നിവര്‍. (ETV Bharat)

വധുവിനെയും കൂട്ടി വരൻ്റെ സംഘം മടങ്ങി ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കും വരെയും നാദസ്വരക്കാർ നടന്ന് നാദസ്വരം വായിക്കും. വധുവിൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഓഡിറേറാറിയങ്ങളിൽ നാദസ്വര കച്ചേരി നടത്തുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. വരൻ വധുവിനെയും കൊണ്ടു മടങ്ങും വരെ മാത്രമെ ഇത് നടക്കാറുള്ളൂ.

വരൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇത്തരം കച്ചേരി നടത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ അവ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തുടങ്ങി അവിടെ തന്നെ സമാപിക്കും. വധുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരനൊപ്പം നടന്നു വായിക്കുകയും തിരിച്ച് വധുവിനെയും കൂട്ടി വരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നുള്ള വായനയും ഏതാണ്ട് അസ്‌തമയത്തിലാകുമ്പോഴാണ് വേറിട്ട ഒരു അനുഭവമായി മാറിയത്.

ടിസി ലിനേഷ്, മനോജ് പലേരി, രതിൻ ദാമോദരൻ എന്നിവരാണ് മംഗളവാദ്യം എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന നാദസ്വരമേളം നടത്തിയത്. ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിലാണ് മലബാർ മേഖലയിൽ മംഗളവാദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നാദസ്വരമേളത്തിൻ്റെ ഫുൾ സെറ്റിൽ അഞ്ച് പേർ ഉണ്ടാകും.

NADASWARAM 90S WEDDING RECREATION കണ്ണൂര്‍ കല്യാണം OLD WEDDING FROM KANNUR
കണ്ണൂരിലെ വിവാഹ ചടങ്ങില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രം. (ETV Bharat)

വരൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് കല്യാണ ശേഷം വധുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തും വരെയുള്ള പ്രതിഫലം പതിനായിരം രൂപയാണ്. ഓഡിറേറാറിയത്തിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ 8000 രൂപയും പെൺ വീട്ടിൽ മാത്രമെങ്കിൽ 9000 രൂപയുമാണ് ചാർക്ക്. ഫുൾ സെറ്റിന് അതനുസരിച്ച് ചാർജ് കൂടും.

പുതിയ തലമുറക്ക് ഇതൊരു പുത്തന്‍ അനുഭവവും പഴമക്കാര്‍ക്ക് സുഖകരമായ ഓര്‍മ്മയുമായിരുന്ന് ഇത്. ആസ്വദിക്കാന്‍ ആളുകള്‍ കൂടിയതോടെ നാദസ്വരം ആവേശമായി മാറി. പഴയ കല്യാണങ്ങളുടെ പുനരാവര്‍ത്തനമാണെന്ന് പഴമക്കാര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാണ് വീടുകളിലേയ്‌ക്ക് മടങ്ങിയത്.

