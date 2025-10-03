ETV Bharat / state

ആരോഗ്യ മന്ത്രിയെ വിമർശിച്ച് എംഎൽഎ; ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഭേദമില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നു മന്ത്രിയുടെ മറുപടി

കാസർകോടിനോട് അവഗണനയില്ലെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് . കിടത്തി ചികിത്സ എത്രയും വേഗം ആരംഭിക്കുമെന്നും മറുപടി.

Health Minister Veena George And NA Nellikkunnu MLA (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2025 at 4:48 PM IST

കാസർകോട്: ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെ വേദിയിലിരുത്തി കാസർകോട് എം.എൽ.എയുടെ വിമർശനം. കാസർകോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ആദ്യ എം.ബി.ബി.എസ് കോഴ്‌സ് ഉദ്ഘാടന വേദിയിലായിരുന്നു വിമർശനം. കാസർകോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് നാട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരമില്ലെന്നും പഠിക്കലും പഠിപ്പിക്കലും മാത്രമല്ല കിടത്തി ചികിത്സയും ആവശ്യമാണെന്നും അത് എത്രയും വേഗം യാഥാർഥ്യമാക്കണമെന്നും എൻ.എ. നെല്ലിക്കുന്ന് എം.എൽ.എ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ വിമർശനത്തിനെതിരെ കാസർകോടിനോട് അവഗണനയില്ലെന്നായിരുന്നു ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണ ജോർജിൻ്റെ മറുപടി. ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഭേദമില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കിടത്തി ചികിത്സ എത്രയും വേഗം ആരംഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി മറുപടി നൽകി.

കാസർകോട് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നും സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിത ബാധിതർക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സ്പെഷ്യാലിറ്റി സെൻ്റർ തുടങ്ങുമെന്നും മന്ത്രി എടുത്തു പറഞ്ഞു. സ്പെഷ്യാലിറ്റി സെൻ്ററിൽ ഫിസിയോ തെറാപ്പി, ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പി സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി ഒരുക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് ഉക്കിനടുക്കയിലെ കാസർകോട് ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എം.ബി.ബി.എസ് കോഴ്‌സ്‌ തുടങ്ങുന്നത്. നിലവിൽ ഒപി വിഭാഗം മാത്രമാണിവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ 50 എം.ബി.ബി.എസ് സീറ്റാണ് ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ (എൻഎംസി) അനുവദിച്ചത്. സംസ്ഥാന ക്വാട്ടയിലും അഖിലേന്ത്യാ ക്വാട്ടയിലുമായി 40 പേർ ഇതിനകം പ്രവേശനം നേടി. ബാക്കിയുള്ള ഒൻപത് സീറ്റുകളിലേക്ക് അടുത്ത അലോട്‌മെൻ്റിൽ വിദ്യാർഥികളെത്തും.

ഹയർ ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതിനനുസരിച്ച് അലോട്‌മെൻ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ വിദ്യാർഥികൾ വരികയും പോകുകയും ചെയ്യും. അക്കാദമിക ബ്ലോക്ക്, പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റൽ, സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് എന്നിവയുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയായി. വൈദ്യുതീകരണ ജോലികൾ ബാക്കിയുണ്ട്. ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലും അനധ്യാപക ക്വാർട്ടേഴ്‌സുകളുമാണ് ഇനി പണിയുവാനുള്ളത്. വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ഹോസ്റ്റലുകൾ പൂർണസജ്ജമാകുന്നതുവരെ ചെർക്കളയിൽ താത്കാലിക ഹോസ്റ്റൽ സംവിധാനമൊരുക്കിയിട്ടുള്ളതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

2016 ലാണ് മെഡിക്കൽ കോളജിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്. നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ്റെ അംഗീകാരം ഉൾപ്പെടെ ലഭിക്കാൻ പല മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചു. ഇത് ഒരു കൂട്ടായ്‌മയുടെയും സഹകരണത്തിൻ്റെയും വിജയമാണെന്നും വീണാ ജോർജ് അറിയിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളജിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ആദ്യ ഘട്ടംമുതൽ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് വേദിയിൽ വച്ച് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

