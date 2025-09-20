ETV Bharat / state

ETV Bharat Impact: മുത്താമ്പി പാലത്തിൽ സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭ; സിസിടിവി, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കും

മുത്താമ്പി പാലത്തിൽ ആത്മഹത്യ വർധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇടിവി ഭാരത് സീനിയർ റിപ്പോർട്ടർ കെ ശശീന്ദ്രൻ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

Koyilandy municipality takes steps to prevent tragic incidents at Muthambi bridge (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 20, 2025 at 9:57 AM IST

3 Min Read
കോഴിക്കോട്: മുത്താമ്പി പാലത്തിൽ ആത്മഹത്യ വർധിക്കുന്നു എന്ന ഇടിവി ഭാരത് റിപ്പോർട്ടിൽ അടിയന്തര ഇടപെടലുമായി കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭ. പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വൈദ്യുതി ലൈൻ വലിച്ച് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുമെന്നും സിസിടിവി സംവിധാനം ഒരുക്കുമെന്നും നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ അഡ്വ കെ സത്യൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സോളാർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പാലത്തിൻ്റെ രണ്ടു ഭാഗത്തും മധ്യത്തിലും സിസിടിവി കാമറ സ്ഥാപിക്കും.

ഇത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുമായും നഗരസഭ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്മെൻ്റുമായും ബന്ധിപ്പിക്കും. വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സി ലാക്കി കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭ കൗൺസിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കും. പാലത്തിൽ നെറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാരിലും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും സമ്മർദം ചെലുത്തും. മുത്താമ്പി പാലത്തിൽ നിന്ന് പുഴയിലേക്ക് ചാടി ആത്മഹത്യ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുകയാണ് നഗരസഭയുടെ ലക്ഷ്യം.

നഗരസഭയ്ക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി തുക വകയിരുത്തുമെന്നും ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കൂടിയായ കെ സത്യൻ പറഞ്ഞു. വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയമാണിത്. ആത്മഹത്യ പ്രവണത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു സ്ഥലം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പലരും മുത്താമ്പി പാലത്തിൽ എത്തി പുഴയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്നത്.

ഇത് തീർത്തും ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയാണ്. അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ നഗരസഭ കൗൺസിൽ എല്ലാ അർഥത്തിലും തയ്യാറാണെന്നും പാലത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശവാസി കൂടിയായ സത്യൻ പറഞ്ഞു. നഗരസഭയിലെ നാല് വാർഡുകളുടെ ഒരു സംഗമ സ്ഥാനമാണ് മുത്താമ്പി പാലം. ഈ വാർഡുകളിലെ കൗൺസിലർമാരും വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അടുത്ത പദ്ധതിയിൽ തീർച്ചയായും ഫണ്ട് വകയിരുത്തുമെന്നും സത്യൻ പറഞ്ഞു. കൊയിലാണ്ടി-പേരാമ്പ്ര റോഡിലെ മുത്താമ്പി പാലത്തിൽ നിന്ന് പുഴയിലേക്കു ചാടി ജീവനൊടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇടിവി ഭാരത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയിരുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതോടെയാണ് നഗരസഭയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ. ആറ് മാസത്തിനിടെ മുത്താമ്പി പാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞത് നാല് ജീവനുകളാണ്.

പാലത്തിൽ നിന്നും ചാടിമരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷാവേലി കെട്ടണമെന്നാണ് പൊതു ആവശ്യം. തെരുവ് വിളക്കും സിസിടിയും സ്ഥാപിക്കണം എന്ന ആവശ്യങ്ങളും ശക്തമാണ്. മിക്കവരും ഇരുചക്രവാഹനത്തിലും മറ്റും എത്തിയാണ് അവിവേകം കാണിക്കുന്നത്. വളരെ ആഴമുള്ള സ്ഥലമായതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പോലും ദുഷ്കരമാണിവിടെ. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തിനിടെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ മരണമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പാലത്തിനടിയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഒഴുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ പുഴയിൽ ചാടിയാൽ ജീവനോടെ തിരികെ കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. മാത്രമല്ല മുത്താമ്പി പുഴയിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നവർ ഇല്ലാത്തതും പൊതുവെ വിജനമായ സ്ഥലമാണെന്നതും ആത്മഹത്യക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമായി ഇവിടം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ആത്മഹത്യക്കായി എത്തി നാട്ടുകാരുടെ കരുതലിൽ തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയവരുമുണ്ട്.

മേപ്പയ്യൂർ, അരിക്കുളം, കീഴരിയൂർ, പന്തലായനി ഭാഗത്തു നിന്ന് വരെ ആളുകൾ ഇവിടെയെത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിലോ ബസ്സിലോ ഇവിടെയെത്തും. പാലത്തിന് സമീപം ഉടമസ്ഥനില്ലാതെ കാണുന്ന വാഹനവും ഊരി വച്ച ചെരിപ്പും കാണന്നതോടെയാണ് നാട്ടുകാർ ആരോ പുഴയിലേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ച് ഒഴുകി പോയിട്ടുണ്ടാകും.

ഇവിടെ ആവർത്തിച്ച് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഫയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ രക്ഷാദൗത്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായും പുഴ മാറി. ചുരുക്കത്തിൽ സൂയിസൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന ദുഷ്പേര് വരെ കിട്ടി, രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾക്ക് എളുപ്പ മാർഗമായ മുത്താമ്പി പാലത്തിന്. എന്തായാലും നഗരസഭയുടെ സജീവ ഇടപെടലിലാണ് ഇനി പ്രതീക്ഷ.

