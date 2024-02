സിപിഎം ലോക്കല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ കൊലപാതകം : പ്രതി ആറ് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയില്‍

കോഴിക്കോട് : കൊയിലാണ്ടിയിലെ സിപിഎം സെൻട്രൽ ലോക്കൽ ​സെക്രട്ടറി പി ​വി സ​ത്യ​നാ​ഥ​നെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ (Murder Of Local Secretary) പ്രതി അഭിലാഷിനെ ആറ് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു (Police Custody For Six Days). കൊയിലാണ്ടി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്‌റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് അജികൃഷ്‌ണനാണ് പ്രതിയെ കസ്‌റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്. ഏഴ് ദിവസത്തേക്കായിരുന്നു പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രതിയെ കൊയിലാണ്ടി സ്‌റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു. അഭിലാഷിനെ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും. കൊലപാതകം നടപ്പിലാക്കിയതിന്‍റെ രീതി അഭിലാഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബാഹ്യ ഇടപെടലോ ഗൂഢാലോചനയോ നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വിശദമായി അറിയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

മാത്രമല്ല മറ്റാരോടെങ്കിലും അഭിലാഷിന് പകയുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസിന് മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പെ​​രു​​വ​​ട്ടൂ​​രി​​ലെ ചെറിയപ്പുറം ക്ഷേ​​ത്രോ​​ത്സ​​വ​​ത്തി​നി​ടെയാണ് സിപിഎം കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ലോ​ക്ക​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി ​വി സ​ത്യ​നാ​ഥ​നെ അഭിലാഷ് വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ന്നത്. വ​ട​ക​ര ഡി​വൈഎ​സ്​പി സ​ജേ​ഷ് വാ​ഴ​യിലിന്‍റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടത്തിൽ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി സി ​ഐ മെ​ൽ​വി​ൻ ജോ​സ​ഫി​നാ​ണ് കേസിന്‍റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ ചുമ​ത​ല. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തൽ തുടരുകയാണ്.