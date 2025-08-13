ETV Bharat / state

മുരളി മാഷ് എന്ന കൃഷി പാഠശാല; സ്വന്തമായുള്ളത് 'വിത്ത് പൊതി' അടക്കം അത്യപൂര്‍വ കാര്‍ഷിക ശേഖരം - STORY OF MURALI MASH

നെൽവിത്തുകളുടെ ശേഖരണത്തിനപ്പുറം 180-ഓളം കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ ശേഖരവും മുരളി മാസ്റ്റർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കലപ്പ, പലക, നുകം, ഇടങ്ങഴി, പണപ്പെട്ടി, വിത്തു പൊതി തുടങ്ങി വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള നിരവധി ഉപകരണങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്.

STORY OF MURALI MASH (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2025 at 2:34 PM IST

കണ്ണൂർ: കൃഷിയെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്തുപിടിച്ച മനുഷ്യനാണ് ആലക്കാട്ടെ കെ.എം. മുരളീധരൻ മാഷ്. വിശ്രമജീവിതം മുഴുവൻ കൃഷിക്കായി മാറ്റിവെച്ച്, വിരമിച്ച ഈ അധ്യാപകൻ്റെ വീട് ഇന്ന് കാർഷിക ശേഖരങ്ങളുടെ ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിയയാണ്. 61-ാം വയസിലും കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന മുരളി മാഷുടെ ശേഖരങ്ങൾ ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

345 ഇനം നെൽവിത്തുകളുടെ ശേഖരം

മുരളി മാഷുടെ വീടിനകത്തെ ഒരു വലിയ മുറി നിറയെ 345-ൽ അധികം നെൽവിത്തുകളാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. 280-ഓളം നാടൻ നെൽവിത്തുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

STORY OF MURALI MASH (ETV Bharat)

കൃഷ്ണ കൗമുദ്, അഘോരി വോറ, രാമളി, ദാബർ ശാല, ചെന്നെല്ല്, സേലം സണ്ണ, ജയ, പ്രത്യാശ, ഗന്ധകശാല, ചെന്താടി, ആസം ബ്ലോക്ക്, ജാസ്മിൻ, മല്ലികുറുവ, കണ്ണിച്ചെന്നെല്ല്, ശിങ്കാരി, കോട്ട തൊണ്ടി അനാമിക, മാത്തൂർ മട്ട കുങ്കുമശാലി തുടങ്ങി അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ നെൽവിത്തുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്.

നെൽവിത്തുകളുടെ ശേഖരം (ETV Bharat)

കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെയും അപൂർവ ശേഖരം

നെൽവിത്തുകളുടെ ശേഖരണത്തിനപ്പുറം 180-ഓളം കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ ശേഖരവും മുരളി മാസ്റ്റർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കലപ്പ, പലക, നുകം, ഇടങ്ങഴി, പണപ്പെട്ടി, വിത്തു പൊതി തുടങ്ങി വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള നിരവധി ഉപകരണങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം വിദ്യാർഥികൾക്ക് പാഠഭാഗങ്ങൾ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം സംരക്ഷിച്ചുപോരുന്നത്.

കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ ശേഖരം (ETV Bharat)

12 വർഷം പഴക്കമുള്ള വിത്ത് പൊതിയാണ് ഈ ശേഖരത്തിലെ കൗതുകകരമായ ഒന്ന്. വാഴനാരും വൈക്കോലും ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിവെക്കുന്ന ഈ വിത്ത് പൊതിയിലെ നെല്ല് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മാസ്റ്റർ പറയുന്നു.

വിത്തുകളുടെ ശേഖരം (ETV Bharat)

കൗതുകം നിറയുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളും

വീടിനകത്തെ ശേഖരങ്ങൾക്കൊപ്പം പുറത്തെ കൃഷിയിടവും കൗതുകം നിറഞ്ഞതാണ്. ദശപുഷ്പങ്ങൾ, 'ഹംസവേദി' എന്ന പേരിലുള്ള ഔഷധത്തോട്ടം, 'മൂസാ ഫ്ലോറിഡ' എന്ന സീബ്ര സ്റ്റൈൽ വാഴ എന്നിവയെല്ലാം കാഴ്ച്ചക്കാരെ ആകർഷിക്കും. 35 ഇനം നാടൻ വാഴകൾ, 6 ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ, 32 പഴവർഗങ്ങൾ, 10 ഇനം തെങ്ങ്, 13 ഇനം കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ, 3 ഇനം കന്നുകാലികൾ എന്നിവയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലുണ്ട്.

STORY OF MURALI MASH (ETV Bharat)

ഒരുങ്ങുന്നു കാർഷിക മ്യൂസിയം

വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഒരു കാർഷിക പൈതൃക മ്യൂസിയം ഒരുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മുരളീധരൻ മാഷ്. ഇതിനായുള്ള കെട്ടിടം വീടിന് സമീപം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനകം കാസർകോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ നെൽവിത്തുകളെക്കുറിച്ചും കാർഷിക വിളകളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെത്താറുണ്ട്.

STORY OF MURALI MASH (ETV Bharat)

അവർക്കായി കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 'നിറയോലം' എന്ന പേരിൽ ഒരു കാർഷിക പദകോശ പുസ്തകവും 'കുരിയ' എന്ന പേരിൽ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ ചരിത്രവും വിശദീകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകവും മാസ്റ്റർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എം.എ., ബി.എഡ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ മുരളീധരൻ മാഷ് കണ്ണൂർ തയ്യേനിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച അധ്യാപകനാണ്.

ഒരുങ്ങുന്ന കാർഷിക മ്യൂസിയം (ETV Bharat)

നിലവിൽ കാങ്കോൽ ആലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബി.എം.സി. കൺവീനർ, പി.എൽ.സി. കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റർ, ആസൂത്രണ സമിതി അംഗം, വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ചെയർമാൻ എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

