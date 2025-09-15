വഖഫ് നിയമഭേദഗതി: സുപ്രീം കോടതി വിധി മുനമ്പം നിവാസികളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് സമരസമിതി
1860-ലെ സൊസൈറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം ഫാറൂഖ് കോളജ് ട്രസ്റ്റിന് ലഭിച്ച ഭൂമിയുടെ അവകാശം നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ നിലപാട്. റവന്യൂ അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് കിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുനമ്പം സമരസമിതി 383 ദിവസമായി സമരം തുടരുകയാണ്.
Published : September 15, 2025 at 3:21 PM IST
എറണാകുളം: വഖഫ് നിയമഭേദഗതിയിലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗികമായ സ്റ്റേ, മുനമ്പം നിവാസികളുടെ റവന്യൂ അവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് മുനമ്പം സമരസമിതി. നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 2 (എ)ക്ക് സ്റ്റേ ഇല്ലാത്തത് ഏറെ ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും സമരസമിതി കൺവീനർ ജോസഫ് ബെന്നി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ റവന്യൂ അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് കിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുനമ്പം സമരസമിതി നടത്തുന്ന സമരം 383 ദിവസം പിന്നിടുകയാണ്.
ഫാറൂഖ് കോളജ് ട്രസ്റ്റിന് ലഭിച്ച മുനമ്പത്തെ ഭൂമിയുടെ പരമാധികാരം അവർക്ക് തന്നെയാണ്. സെക്ഷൻ 2 (എ) പ്രകാരം, 1860ലെ സൊസൈറ്റി ആക്ട് അനുസരിച്ച് രൂപീകരിച്ച ട്രസ്റ്റുകൾക്ക് വഖഫ് നിയമം ബാധകമല്ല. അതിനാൽ ഫാറൂഖ് കോളജിൽനിന്ന് മുനമ്പം നിവാസികൾ വിലകൊടുത്തു വാങ്ങിയ ഭൂമിയുടെ അവകാശം നിലനിൽക്കുമെന്ന് ജോസഫ് ബെന്നി പറഞ്ഞു.
വഖഫ് നിയമവും മുനമ്പം സമരവും
ഒരു മുസ്ലിം ട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് വഖഫ് നിയമം ബാധകമാവില്ലെന്ന് സെക്ഷൻ 2 (എ) വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിക മതപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നേരിട്ട് വഖഫ് ചെയ്യുന്ന സ്വത്തുക്കൾ മാത്രമാണ് സാധാരണയായി വഖഫ് ബോർഡ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. 1860-ലെ സൊസൈറ്റി ആക്ട് പോലുള്ള മറ്റ് നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ട്രസ്റ്റുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള സ്വത്തുക്കൾ വഖഫ് നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരില്ല.
മുനമ്പം സമരസമിതിയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഫാറൂഖ് കോളജ് ട്രസ്റ്റ് 1860-ലെ സൊസൈറ്റി ആക്ട് പ്രകാരമാണ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഭൂമി വഖഫ് നിയമത്തിന് കീഴിലല്ല. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗിക സ്റ്റേ ഈ വകുപ്പിനെ ബാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ റവന്യൂ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് സമരസമിതി വിശ്വസിക്കുന്നത്.
ബോർഡിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ
കേരള വഖഫ് ബോർഡ് നിയമവിരുദ്ധമായാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നാണ് മുനമ്പം ജനതയുടെ പ്രധാന നിലപാട്. ഭൂമി വഖഫ് രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് താമസക്കാർക്ക് ബോർഡ് നോട്ടിസ് നൽകി അവരുടെ വാദം കേൾക്കണമായിരുന്നു. കൂടാതെ സർവേ നടത്തുകയും ഗസറ്റിൽ പരസ്യം നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു.
ഈ നടപടികളൊന്നും പാലിക്കാതെയാണ് ഭൂമി വഖഫ് രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. 1989ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആധാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഭൂമി വിൽപന നടത്തുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അറുപത്തിയൊന്ന് വർഷമായി താമസിക്കുന്നവർക്ക് നോട്ടിസ് നൽകാതെ ഭൂമി എങ്ങനെ വഖഫ് രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് ജോസഫ് ബെന്നി ചോദിച്ചു.
പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെടൽ
ഭൂമി വഖഫ് ആണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിയമവിരുദ്ധമായി വഖഫ് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത ഭൂമിയെ അതിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. 1996ലെ വഖഫ് നിയമത്തിലെ ചട്ടം 95 പ്രകാരം വഖഫ് ബോർഡ് വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് സർക്കാറിന് സമർപ്പിക്കണം. ഈ സമയത്ത് ബോർഡിൻ്റെ നടപടികളിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താൻ സർക്കാറിന് അധികാരമുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാറിന് സാധിക്കുമെന്നും സമരസമിതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ മാസം 27ന് എറണാകുളം വഞ്ചി സ്ക്വയറിൽ ധർണ നടത്തുമെന്ന് ജോസഫ് ബെന്നി അറിയിച്ചു.
