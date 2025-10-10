മുനമ്പം ഭൂമി വഖഫ് സ്വത്തല്ല: ഫാറൂഖ് കോളജിന് ദാനം ലഭിച്ച ഭൂമി; സുപ്രധാന ഉത്തരവുമായി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്
ഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വഖഫ് നിയമം ബാധകമല്ല. ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുമതി നൽകിയത് തീരദേശവാസികൾക്ക് ആശ്വാസമായി.
Published : October 10, 2025 at 4:08 PM IST
എറണാകുളം: മുനമ്പം ഭൂമി പ്രശ്നത്തിൽ സുപ്രധാന ഉത്തരവുമായി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്. മുനമ്പത്തെ ഭൂമി വഖഫ് സ്വത്തായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. 1950-ലെ ആധാരപ്രകാരം ഭൂമി ഫാറൂഖ് കോളജിന് ദാനമായി ലഭിച്ചതാണ്. ഇത് വഖഫ് നിയമത്തിന് കീഴിൽ വരില്ലെന്നും, ഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വഖഫ് സ്വത്തല്ലാതായി മാറിയെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത്.
വഖഫ് ഭൂമിയല്ല, ദാനം
ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷൻ്റെ നിയമനം റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഈ വിധി. മുമ്പ് മുനമ്പത്തെ ഭൂമി വഖഫ് ആണെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ച സിംഗിൾ ബെഞ്ച്, വഖഫ് നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികളേ പാടുള്ളൂ എന്ന് വിധിച്ചിരുന്നു. ഈ നിലപാടാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിനായി (അല്ലാഹുവിന്) സ്ഥിരമായി സമർപ്പിച്ച ഭൂമിയല്ല മുനമ്പത്തേതെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഏകപക്ഷീയ നീക്കം, വിമർശനം
ഫാറൂഖ് കോളജ് മാനേജ്മൻ്റിന് സിദ്ധീഖ് സേഠ് 1950-ൽ നൽകിയ ഭൂമി വഖഫ് അല്ല. 1950-ലെ ഭൂമി കൈമാറ്റ രേഖകളിലൊന്നും അത്തരമൊരു ഉദ്ദേശമില്ലെന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. മുനമ്പം ഭൂമി വഖഫ് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച കേരള വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ 2019-ലെ നീക്കം ഏകപക്ഷീയവും നിയമവിരുദ്ധവുമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഭൂമി കൈമാറി 69 വർഷത്തിനുശേഷം വഖഫ് ബോർഡ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് നീതീകരിക്കാനാകാത്ത കാലതാമസമാണെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു.
കമ്മിഷന് തുടരാം
വഖഫ് ബോർഡിൻ്റേത് ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. മുനമ്പം ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കോടതി അനുമതി നൽകുകയും കമ്മിഷൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളും ശിപാർശകളും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നടപ്പാക്കാമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു. മുമ്പ് ജസ്റ്റിസ് സിഎൻ രാമചന്ദ്രൻ നായരെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിഷനിൽ നിന്ന് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഈ നടപടി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്.
തീരദേശ ജനതയ്ക്ക് ആശ്വാസം
മുനമ്പത്തെ തീരദേശ ജനതയ്ക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. റവന്യൂ രേഖകളിൽനിന്ന് ഭൂമി വഖഫ് സ്വത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് കമ്മിഷൻ്റെ ശിപാർശകൾ പ്രയോജനകരമാകും. റവന്യൂ അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കിട്ടാനായി ഒരു വർഷമായി സമരത്തിലുള്ള തീരദേശവാസികളുടെ ഭൂമി പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നിയോഗിച്ച മുനമ്പം ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷന് തുടരാൻ അനുമതി നൽകിയത് ഈ വിഷയത്തിൽ നിർണായകമാണ്. കമ്മിഷൻ്റെ ശിപാർശകൾ സർക്കാരിന് നടപ്പാക്കാമെന്ന കോടതിയുടെ നിലപാട് ഉടനടി പരിഹാരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വക നൽകുന്നു.
