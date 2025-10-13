ETV Bharat / state

പുതിയ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട്; കേരളത്തിനും തമിഴ്‌നാടിനും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിക്കും നോട്ടീസ് അയച്ച് സുപ്രീം കോടതി

കാലപ്പഴക്കവും ഭൂകമ്പ സാധ്യതയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുല്ലപ്പെരിയാർ കേരളത്തിൽ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. 1895 ൽ നിർമ്മിച്ച മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് പാട്ടക്കരാർ പ്രകാരം തമിഴ്‌നാടിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

Mullaperiyar dam (ETV Bharat)
By Sumit Saxena

Published : October 13, 2025 at 2:36 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്രത്തിനും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചു. 130 വർഷം പഴക്കമുള്ള മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ സുരക്ഷയും ഘടനാപരമായ സ്ഥിരതയും സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് പുതിയ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ആവശ്യവുമായി സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജിയിൽ, സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്രത്തിനും തമിഴ്‌നാട്, കേരള സർക്കാരുകൾക്കും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിക്കുമാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചത്.

ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലെ അണക്കെട്ടിന് സമീപം 10 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് സേവ് കേരള ബ്രിഗേഡ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവായി, ജസ്റ്റിസ് കെ വിനോദ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. കേന്ദ്രസർക്കാർ, തമിഴ്‌നാട്, കേരള സർക്കാരുകൾ, ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി എന്നിവരെ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

"നിലവിലുള്ള അണക്കെട്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചില നിർദേശങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം," ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. സുരക്ഷാ വശങ്ങളും പുതിയ ഘടന നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി വിദഗ്‌ധസമിതി ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

പഴയ അണക്കെട്ടിന് സമീപത്തുള്ള താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഏകദേശം 10 ദശലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്നും പൊതുജന സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ അണക്കെട്ട് നിർമിക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നും ഹർജിക്കാരന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ വി ഗിരി വാദിച്ചു.

ഇടുക്കിയിൽ പെരിയാർ നദിക്ക് കുറുകെ 1895 ൽ നിർമിച്ച മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് പാട്ടക്കരാർ പ്രകാരം തമിഴ്‌നാടിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കാലപ്പഴക്കവും ഭൂകമ്പ സാധ്യതയും കാരണം സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേരളത്തിൽ ഇത് ഒരു തർക്കവിഷയമായി നിലനിൽക്കുകയാണ്. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് തമിഴ്‌നാടിലെ നിരവധി തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ജലസേചനത്തിനും കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

തമിഴ്‌നാടും മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടും

2025 മെയ്‌ലാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം ഫയൽ ചെയ്‌തത്. അണക്കെട്ടിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയാൽ ജല നിരപ്പ് 152 അടി വരെയായി ഉയർത്താം എന്ന് തമിഴ്‌നാട് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞു.

മുല്ലപ്പെരിയാർ മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നും കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തണമെന്ന കോ‌ടതിയുടെ നിർദേശം കേരളം പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കോടതി വിമർശിച്ചിരുന്നു.

അണക്കെട്ടിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ സംബന്ധിച്ച് മേൽനോട്ട സമിതി ഒരു പഠനം നടത്തി. മേൽനോട്ട സമിതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാൻ കേരള സർക്കാർ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് പറയുന്നു. അതിനാൽ മരങ്ങൾ മുറിച്ച് റിസർവ് ചെയ്യുക, ബോട്ടുകൾ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കുക, റോഡുകൾ നിർമിക്കുക തുടങ്ങിയ ജോലികൾ നടത്താൻ കേരള സർക്കാരിനോട് ഉത്തരവിടണമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

