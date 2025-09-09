ETV Bharat / state

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വാടകയ്‌ക്ക് നല്‍കി കുരുക്കിലാക്കി വയനാട്ടിലെ 500 യുവാക്കള്‍; 'മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ' എട്ടിൻ്റെ പണി

ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരാളെ ഇതിനകം അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത നാഗാലാൻഡ് പൊലീസ് കൊഹിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്ന് സൈബർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

Represemtative Image (Getty image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2025 at 6:09 PM IST

വയനാട്: ജില്ലയിൽ വീണ്ടും ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ്. മ്യൂൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന വാടക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് വയനാട്ടിൽ 500-ഓളം യുവാക്കൾ സൈബർ തട്ടിപ്പുകാരുടെ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടത്. പണത്തിനുവേണ്ടി സ്വന്തം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകി 'മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ' ആക്കിയവരാണ് കുരുക്കിലായത്. ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള തട്ടിപ്പുകാർ പ്രദേശവാസികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വാടകയ്‌ക്ക് എടുക്കുകയും നിയമവിരുദ്ധ ഇടപാടുകളും മറ്റും നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വാങ്ങാനോ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാനോ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് ഓഫറുകൾ നൽകി നാട്ടുകാരെ വശീകരിക്കുന്ന ഇടനിലക്കാർ വയനാട്ടിൽ സജീവമാണെന്ന് കമ്പളക്കാട് സ്വദേശിയായ ഒരു യുവാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് മറ്റൊരു വഴിതിരിവായി. 5,000 മുതൽ 10,000 രൂപ വരെ നൽകിയാണ് തട്ടിപ്പുകാർ അക്കൗണ്ടുകൾ വാടകയ്‌ക്ക് എടുക്കുന്നത്.

പിന്നീട് പണമിടപ്പാടും മറ്റും നിയന്ത്രിക്കുക തട്ടിപ്പുക്കരായിരിക്കും. അക്കൗണ്ടിലൂടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അടക്കമുള്ള നിമയ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു ഇടപാടുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കും. എന്നാൽ അന്വേഷണവും മറ്റും വരുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ യഥാർഥ ഉടമയായിരിക്കും അകപ്പെടുക. വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമായിരിക്കും കെണിയിൽ വീണു എന്ന് തിരിച്ചറിയുക.

ഒരാൾ അറസ്‌റ്റിൽ

വയനാട്ടിൽ 500-ഓളം ആളുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടുകൾ വാടകയ്‌ക്ക് നൽകിയത്. ഇവരിൽ ഒരാളെ നാഗാലാൻഡ് പൊലീസ് ഇതിനകം അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത് കൊഹിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് സൈബർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇരുപത്തിയേഴുകാരനായ ഇസ്‌മായിലിനെയാണ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്.

എന്നാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും പുറത്ത് വിട്ടട്ടില്ല. സമാനമായ കേസിൽ മറ്റൊരു യുവാവായ മുഹമ്മദ് ഫാനിഷിന് ഡെറാഡൂൺ പൊലീസ് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്‌തു. അയൽ ജില്ലകളായ കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിലും സമാനമായ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ എട്ടിൻ്റെ പണി

സൈബർ കുറ്റവാളികൾ സ്വന്തം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ട് വഴി പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനെയാണ് മ്യൂൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. മയക്കുമരുന്ന്, കള്ളകടത്ത്, കള്ളപണം വെളുപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ നിമയവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പണം കൈമാറാൻ ഈ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കുറ്റവാളികളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. മറിച്ച് അന്വേഷണമോ മറ്റും വന്നാൽ അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്‌ക്ക് ആയിരിക്കും പണി കിട്ടുക. ഇത്തരം തട്ടിപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട ആളുകളെയാണ്. സാമ്പത്തിക പ്രലോഭനവും മറ്റ് ഓഫറുകളും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് അക്കൗണ്ടുകൾ കൈക്കാലാക്കും. മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി ഇക്കൊല്ലം സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ നടന്നത് 223 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടുകളാണ്.

  1. ജോല്ലി, സമ്പാത്തിക സഹായം തുടങ്ങിയ വാഗ്‌ദാനങ്ങളിൽ വീഴാതിരിക്കുക. യുക്തിപൂർവം പ്രശ്‌നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക.
  2. ഒരിക്കല്ലും പാസ്‌വേഡ്, എടിഎം കാർഡ്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ബാങ്ക് പിൻ നമ്പർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്‌ക്കാതിരിക്കുക.
  3. ഗിഫ്റ്റ് കാർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ കറൻസി പോലുള്ള പേയ്‌മെൻ്റ് രീതികൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കൂടാതെ അനാവശ്യമായ ഒരു ലിങ്കിൽ കയറാതിരിക്കുക.
  4. തട്ടിപ്പിന് ഇരയായൽ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ പൊലീസിനെയും മറ്റു അധികാരികളെയും വിവരം അറിയിക്കുക.

(With PTI input)

