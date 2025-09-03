ETV Bharat / state

'അണ്ടർ വേള്‍ഡി'ല്‍ നിന്ന് 'സിപ്പ് ലൈൻ വഴി' നേരെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക്; ഈ മാവേലി ആളിത്തിരി 'എക്‌സ്‌പീരിയൻസ്‌ഡ്' ആണ്, പൊടിപാറി ആഘോഷം - MUKKAM FIRE STATION ONAM

ഓണം കളറാക്കി മുക്കം അഗ്നിരക്ഷാ സേന. വേറിട്ട രീതിയില്‍ മാവേലിയുടെ എൻട്രി. കയ്യടിച്ച് കാണികള്‍.

Mukkam Fire Station Onam celebrations (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2025 at 12:25 PM IST

2 Min Read

കോഴിക്കോട് : ചൂരൽ മലയിലെയും മുണ്ടക്കൈയിലെയും ദുരന്ത മുഖത്ത് സിപ്പ് ലൈൻ വച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന കാഴ്‌ച ഏവരും കണ്ടതാണ്. അന്ന് ആശങ്കയായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും മനസിലെങ്കിൽ മുക്കത്തെ ഈ കാഴ്‌ച കൗതുകവും സന്തോഷവും പകരുന്നതായിരുന്നു. മുക്കം അഗ്നി രക്ഷാ നിലയത്തിലെ ഓണാഘോഷമാണ് ഇത്തവണ വ്യത്യസ്‌തമായ കാഴ്‌ചയിലൂടെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചത്.

ഓണാഘോഷം ചെത്താക്കാൻ മാവേലി പറന്നിറങ്ങിയത് സിപ്പ് ലൈൻ വഴി. മുക്കം ഫയർ യൂണിറ്റ് റീക്രിയേഷൻ ക്ലബ്ബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കാഴ്‌ചയൊരുക്കിയത്. എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിപ്പോയവരെയും ഒറ്റപ്പെട്ടവരെയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് റോപ്പ് റസ്ക്യൂ സിപ്പ് ലൈൻ.

ഓണാഘോഷത്തില്‍ നിന്ന് (ETV Bharat)

ഇതുവഴിയാണ് ഓണാഘോഷ വേദിയിലേക്ക് മാവേലി പറന്നിറങ്ങിയത്. നിരവധി പേരാണ് ഫയർ യൂണിറ്റിന്‍റെ ഓണാഘോഷ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയിരുന്നത്. പൂക്കളമൊരുക്കിയും പാട്ടുപാടിയും മറ്റ് കായിക വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടും വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ ഒരുക്കിയും മുക്കം ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ ഓണാഘോഷം പൊടിപൊടിക്കുന്നതിന് ഇടയിലാണ് എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി പെട്ടെന്ന് മാവേലി ആകാശത്തുനിന്നും ഓണാഘോഷ വേദിയിലേക്ക് ഓലക്കുടയും ചൂടി പറന്ന് ഇറങ്ങിവന്നത്.

ഓണാഘോഷത്തില്‍ നിന്ന് (ETV Bharat)

ഇതോടെ ഓണാഘോഷത്തിന് എത്തിയ വിശിഷ്‌ട വ്യക്തികളും ഫയർ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും പരിസരവാസികളും ആവേശത്തോടെ കരഘോഷം മുഴക്കി. ഫയർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഫിജീഷ് ആണ് മാവേലിയായി വേഷമിട്ടത്. സാധാരണ പല രീതികളിലും ഓണാഘോഷത്തിനിടയിൽ മാവേലി എത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റോപ്പ് വഴി പറന്നിറങ്ങിയ മാവേലി പലർക്കും ആദ്യ അനുഭവമായിരുന്നു.

മുക്കം അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെ ഓണാഘോഷം (ETV Bharat)

ഓരോ ഓണക്കാലത്തും അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. അതിന് ഒരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ് ഇത്തവണ മുക്കം ഫയർ യൂണിറ്റിൽ വിപുലമായ ഓണാഘോഷം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്തായാലും ഓണാഘോഷം നടത്തുന്നതിനിടയിൽ ചെറിയ ചെറിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇന്നലെ അഗ്നിരക്ഷാസേനയിലേക്ക് വിളി വന്നത് എന്നത് ഓണാഘോഷത്തിന്‍റെ മാറ്റിന് ഒട്ടും കുറവ് വരുത്തിയില്ല. അതോടൊപ്പം അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഓണാഘോഷം പൊടിപൊടിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന സംതൃപ്‌തിയും ഉണ്ടായി.

ഓണാഘോഷത്തില്‍ നിന്ന് (ETV Bharat)

റിസ്‌ക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തെ അല്‍പമൊന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങള്‍ സഹായിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലപ്പുറം അഗ്നി രക്ഷാ നിലയത്തിലും ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പാതാളത്തില്‍ നിന്ന് കയറില്‍ തൂങ്ങിയാണ് മാവേലി എത്തിയത്. കാണികളില്‍ വലിയ ആവേശമായിരുന്നു മാവേലിയുടെ ഈ മാസ് എൻട്രി.

