എറണാകുളം: എംഎസ്സി എൽസ 3 കപ്പലപകടത്തിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിങ് കമ്പനിയുടെ മറ്റൊരു കപ്പൽ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. എംഎസ്സി മക്കോട്ടോ 2 എന്ന കപ്പൽ തടഞ്ഞുവെക്കാനാണ് ഉത്തരവ്.നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബോട്ട് ഉടമകൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സിംഗിൾ ബഞ്ച് നടപടി. നിലവിൽ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്താണ് കപ്പൽ ഉള്ളത്.
കപ്പലപകടത്തോടുകൂടി കണ്ടെയ്നർ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ തട്ടി മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഹർജി. നഷ്ടപരിഹാരത്തുക കെട്ടിവയ്ക്കും വരെയാണ് അറസ്റ്റ് ഉത്തരവ്. നേരത്തെ സമാനമായ രീതിയിൽ എംഎസ്സിയുടെ തന്നെ പലർമോ, അകിറ്റേറ്റ എന്നീ കപ്പലുകളും തടയാൻ ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.
കണ്ടെയ്നറുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒഴുകി നടക്കുകയും കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി മത്സ്യബന്ധത്തിന് പോകുന്ന ഫിഷിങ് ട്രോളറുകളുടെയും നാടൻ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളുടെയും വള്ളങ്ങളുടെയും വലയും ഫിഷിങ് ഗിയറുകളും ബോർഡും മറ്റ് യന്ത്ര സാമഗ്രികളും നശിക്കുന്നുവെന്നാണ് ബോട്ടുടമകളുടെ വാദം.
അതേസമയം എംഎസ്സി എൽസ-3 കപ്പലപകടത്തിൽ നഷ്ടം നേരിട്ട അഞ്ച് ചരക്കുടമകൾ നേരത്തേ നൽകിയ ഹർജിയില് 5.97 കോടി രൂപ കെട്ടിവച്ചതായി ഹൈക്കോടതിയില് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിങ് കമ്പനി അറിയിച്ചിരുന്നു. കപ്പൽ കമ്പനി നൽകിയ തുക സ്ഥിരനിക്ഷേപം നടത്താൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു വർഷത്തേക്ക് ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കാനാണ് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രിക്ക് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നിർദേശം നൽകിയത്.
ലൈബീരിയൻ ചരക്ക് കപ്പലായ എം എസ് സി എൽസ-3 മെയ് 24നാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ശനിയാഴ്ച പകൽ ആലപ്പുഴ തോട്ടപ്പള്ളിയിൽനിന്ന് 14.6 നോട്ടിക്കൽ മൈലും കൊച്ചിയിൽനിന്ന് 40 നോട്ടിക്കൽ മൈലും അകലെയാണ് കപ്പൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ക്യാപ്റ്റനുള്പ്പെടെ 24 ജീവനക്കാരെയും അപകടത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
മെഡിറ്ററേനിയന് ഷിപ്പിങ് കമ്പനി 1997 ല് നിര്മിച്ച ചരക്കു കപ്പലാണ് എംഎസ്എസി എല്സ-3. ഇത് പശ്ചിമാഫ്രിക്കന് രാജ്യമായ ലൈബീരിയയില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് ലൈബീരിയന് ഫ്ളാഗിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഈ കപ്പലിന് 183.91 മീറ്റര് നീളവും 25.30 മീറ്റര് വീതിയുമാണുള്ളത്.
കേരളാ തീരത്തെ തുടർച്ചയായുള്ള കപ്പലപകടങ്ങളിൽ എൻ ഐ എയ്ക്ക് അന്വേഷണം നടത്താനാകുമോയെന്ന് മറ്റൊരു ഹര്ജി പരഗിണക്കേവ ഹൈക്കോടതി നേരത്തേ ആരാഞ്ഞിരുന്നു. പരിശോധിച്ച് മറുപടി നൽകാൻ കേന്ദ്രത്തിന് നിർദേശവും നൽകി. നടപടിയെടുക്കാൻ വൈകുന്നത് ഭാവിയിൽ അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകാൻ കാരണമാകുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് കോടതി പറഞ്ഞു. പരിസ്ഥിതി നാശം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ കണക്കും റിപ്പോർട്ടായി സമർപ്പിക്കണം.
ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നഷ്ടപരിഹാരം കപ്പൽ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കണം. നഷ്ടപരിഹാരം എങ്ങനെ ഈടാക്കാനാകുമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികൾ, ചട്ടം എന്നിവ പരിശോധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്താനും കേന്ദ്രത്തോട് കോടതി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.
