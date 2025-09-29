സംസ്ഥാനത്ത് ധനപ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി, വിഷയം നിയമസഭയിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും
എംഎൽഎ മാത്യു കുഴൽനാടൻ നൽകിയ നോട്ടീസിനാണ് സ്പീക്കർ എഎൻ ഷംസീർ അനുമതി നൽകിയത്. കേന്ദ്ര നയമാണ് ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചതെന്ന് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ സഭയിൽ പറഞ്ഞു.
Published : September 29, 2025 at 11:12 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: എംഎസ്സി എൽസ 3 കപ്പലപകടത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ വിദഗ്ധ പഠനത്തിൽ മത്സ്യത്തിനും ജലത്തിനും ഗുണനിലവാര പ്രശ്നമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി ഫിഷറീസ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. കപ്പലപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എറണാകുളം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ തീരത്തുനിന്നും ജല, മത്സ്യ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു പരിശോധിച്ചിരുന്നു. സിഎംഎഫ്ആർഐ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രശ്നമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത്.
അയല മുട്ടകളും ശേഖരിച്ച് പരിശോധിച്ചു. ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ തോത് മനസ്സിലാക്കി. കപ്പലപകടത്തിൽ വലിയ അളവിൽ മാലിന്യം അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. 1400 ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമാണ് ഉണ്ടായത്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹരിത കർമസേന മുഖേന തീരത്ത് ശുചീകരണം നടത്തി. തീരത്ത് അടിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ പഠിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു.
143 കണ്ടെയ്നറുകളിൽ അപകട വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ തീരത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് 10.55 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകി. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിന് കപ്പൽ കമ്പനിക്ക് കോടതി പിഴ ചുമത്തി. 16705.65 കോടി രൂപ സെക്യൂരിറ്റി തുക നൽകാനും കമ്പനിയോട് കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കപ്പലപകടത്തിൽ ഒരു സർക്കാരിന് ചെയ്യാവുന്നതിൽ പരമാവധി കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചി പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കോസ്റ്റൽ ഐജി, കോസ്റ്റൽ ഡിഐജി എന്നിവരൂടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി വരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ നിയമസഭയിലെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകി.
ധനപ്രതിസന്ധി: അടിയന്തര പ്രമേയം അനുവദിച്ചു
ധനപ്രതിസന്ധിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ട്രഷറി നിയന്ത്രണം ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന വിഷയം നിയമസഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മാത്യു കുഴൽനാടൻ എംഎൽഎ നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് അനുമതി. സംസ്ഥാനം ധനപ്രതിസന്ധിയിലല്ലെങ്കിലും കേന്ദ്ര നയം ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ ബാധിച്ചത് വസ്തുതയാണെന്ന് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
ഇതു സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്നും ധനമന്ത്രി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതൽ 2 മണി വരെ വിഷയം സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സ്പീക്കർ എഎൻ ഷംസീർ അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയം സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
