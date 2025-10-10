ബെവ്കോ തലപ്പത്ത് അഴിച്ചുപണി: എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ എംആർ അജിത്കുമാർ പുതിയ ചെയർമാൻ; ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി ഇനി എംഡി മാത്രം
മുൻപ് ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി ഓൺലൈൻ മദ്യവിതരണം സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ സർക്കാരിന് അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം: കേരള പൊലീസിലെ വിവാദനായകനും എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുമായ എംആർ അജിത്കുമാറിനെ ബിവറേജസ് കോർപറേഷൻ ചെയർമാനായി നിയമിച്ചു. ഇതോടെ നിലവിൽ ചെയർമാൻ്റെ കൂടി സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി എംഡി മാത്രമായി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നികുതി വകുപ്പാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്.
എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ എന്ന നിലയിലാണ് അജിത്കുമാറിനെ ബെവ്കോയുടെ ചെയർമാനാക്കിയതെന്നാണ് വിശദീകരണം. ബെവ്കോയുടെ 41 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ വനിതയാണ് ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി. 2024 ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം വാരം ചുമതലയേറ്റെടുത്ത അവർ സിഎംഡി പദവിയിൽ ഒരു വർഷവും കൃത്യം രണ്ടു മാസവും പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. 2021ൽ യോഗേഷ് ഗുപ്ത എത്തുമ്പോഴാണ് ബെവ്കോയ്ക്ക് ചെയർമാൻമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും ഒരാൾ തന്നെയാകുന്നത്.
അതിനു മുൻപുവരെ എക്സൈസ് കമ്മിഷണറായിരുന്നു ചെയർമാൻ. ബിവറേജസ് കോർപറേഷൻ്റെ ആർട്ടിക്ക്ൾ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അനുച്ഛേദം 20ൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട്. അത് നടപ്പാക്കുക മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തതെന്നാണ് ഇന്നിറങ്ങിയ ഉത്തരവിൽ നൽകിയ വിശദീകരണം. അതേ സമയം നേരത്തെ ഇടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിലൂടെ സ്വിഗ്ഗി വഴി മദ്യം ഓൺലൈനായി വീട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തിയായതായി ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത് വലിയ ചർച്ചയായതോടെ എക്സൈസ് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് ഇക്കാര്യം നിഷേധിച്ചു. എന്നാൽ ഇത്തരം ഒരു നീക്കം ബെവ്കോ സജീവമായി ആലോചിക്കുന്നു എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുയാണ് ഹർഷിത ചെയ്തത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നതായി സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ തിടുക്കത്തിൽ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഹർഷിതയെ മാറ്റിയതിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല.
അതേസമയം കോർപറേഷൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം ദൈനംദിന ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ ചെയർമാന് വലിയ പങ്കു വഹിക്കാനാകില്ല. അതിനാൽ പുതിയ ചെയർമാനെത്തുന്നു എന്നതിനാൽ ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരിയുടെ അധികാരത്തിൻമേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമായി അതിനെ കാണാനാകില്ലെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിലയിരുത്തൽ. എംആർ അജിത്കുമാറിനെ ബെവ്കോ ചെയർമാനായി നിയമിച്ചതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊലീസ് സേവന കാലത്തെ വിവാദപരമായ സംഭവങ്ങൾ വീണ്ടും ചർച്ചാവിഷയമായിട്ടുണ്ട്.
ഡിജിപി റാങ്കിലുണ്ടായിരുന്ന അജിത്കുമാർ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം ശിവശങ്കറിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് പൊലീസിലെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് പൊലീസ് തലപ്പത്തെ അഴിച്ചുപണിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആരോപണങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരിക്ക് സിഎംഡി (ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ) പദവി നഷ്ടമായെങ്കിലും എംഡി എന്ന നിലയിൽ കോർപറേഷൻ്റെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മുഴുവൻ അധികാരവും അവർക്ക് തുടർന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും.
മുൻപ് ബിജു പ്രഭാകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എംഡി സ്ഥാനത്ത് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെക്കൗട്ട് കൗണ്ടറുകളിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി ശ്രദ്ധേയമായ പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ചെയർമാൻ പദവിയിലെ മാറ്റം കോർപറേഷൻ്റെ പരിഷ്കരണ നടപടികളെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
