ETV Bharat / state

വ്യാപനം അതിവേഗത്തില്‍, മലപ്പുറത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 'എം പോക്‌സ് ക്ലേഡ് വണ്‍ ബി'; രാജ്യത്ത് ആദ്യം - FIRST MPOX CLADE1 B CASE IN INDIA

M Pox which confirmed in Malappuram is a new variant ( ETV Bharat )