ETV Bharat / state

മദർ ഏലിശ്വായെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി പ്രഖ്യാപിക്കും; കേരളത്തിലെ ആദ്യ സന്യാസിനിക്ക് അംഗീകാരം

1866-ൽ സ്ത്രീകൾക്കായി കർമലീത്ത നിഷ്പാദുക മൂന്നാം സഭ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. മദർ ഏലിശ്വായുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം 2025 നവംബർ 8-ന് വല്ലാർപാടം ബസിലിക്കയിൽ നടക്കും.

KERALA FIRST NUN INDIAN CHRISTIAN SAINT CATHOLIC CHURCH KERALA WOMEN EMPOWERMENT PIONEER
Mother Eliswa to be Declared Blessed on November 8 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2025 at 8:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭയിലെ ആദ്യ സന്യാസിനിയും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള കർമലീത്ത നിഷ്പാദുക മൂന്നാം സഭയുടെ സ്ഥാപകയുമായ മദർ ഏലിശ്വായെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ലെയോ പാപ്പ അനുമതി നൽകി. കേരള സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സുപ്രധാനമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയ സന്യാസിനിയാണ് മദർ ഏലിശ്വാ.

സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സന്യാസിനി

1866 ഫെബ്രുവരി 13ന് കൂനമ്മാവിൽ സ്ത്രീകൾക്കായി കർമലീത്ത നിഷ്പാദുക മൂന്നാം സഭ സ്ഥാപിക്കുകയും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആദ്യമായി സ്കൂളും ബോർഡിങ് ഭവനവും അനാഥമന്ദിരവും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. 24 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, 1890 സെപ്റ്റംബർ 17ന്, ടിഒസിഡി സന്യാസിനി സഭ റീത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട് കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് തെരേസ്യൻ കാർമലൈറ്റ്സ് (സി ടി സി), കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് മദർ ഓഫ് കാർമൽ (സി എം സി) എന്നീ രണ്ട് സന്യാസിനി സഭകൾ രൂപംകൊണ്ടു.

വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വിടവാങ്ങി 112 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം

മദർ ഏലിശ്വാ വിടവാങ്ങി 112 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, 2025 നവംബർ 8ന് വൈകിട്ട് 4.30ന് അവരെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി പ്രഖ്യാപിക്കും. ദേശീയ തീർഥാടന കേന്ദ്രമായ വല്ലാർപാടം ബസിലിക്കയിൽ മലേഷ്യയിലെ പെനാങ് രൂപത മെത്രാനായ കർദിനാൾ ഡോ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ മുഖ്യ കാർമികത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സമൂഹ ദിവ്യബലിക്കിടെയാണ് പ്രഖ്യാപനം.

മുന്നൊരുക്കം പൂർത്തിയായി

ഇന്ത്യയുടെ അപ്പസ്തോലിക് ന്യൂൺഷ്യോ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോ ലെയോപ്പോൾഡ് ജിറേല്ലി, വരാപ്പുഴ അതിരൂപത മെത്രാപ്പോലീത്ത ഡോ ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ, ആഗോള കർമലീത്ത സഭയുടെ ജനറൽ ഫാ മിഗ്വൽ മാർക്സ് കാലേ ഒസിഡി, പോസ്റ്റുലേറ്റർ ജനറൽ ഫാ മാർക്കോ ചിയേസ ഒസിഡി തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും നിരവധി കർദിനാൾമാരും മെത്രാപ്പോലീത്തമാരും മെത്രാന്മാരും വൈദികരും ഈ പുണ്യകർമങ്ങളിൽ സഹകാർമികത്വം വഹിക്കും.

ജീവിതത്തിലൂടെ ഭാരത സമർപ്പിതർക്കും ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കും മുഴുവൻ വിശുദ്ധ ജീവിത മാതൃകയായ ടിഒസിഡി-സിടിസി സന്യാസിനി സഭ സ്ഥാപക മദർ ഏലിശ്വാ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പദവിക്ക് അർഹയാകുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും മദർ ജനറൽ സി ഷാഹില സിടിസിയുടെ മുഖ്യ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്നതായി വരാപ്പുഴ അതിരൂപത അറിയിച്ചു.

Also Read:- ഇന്ത്യയുടെ 15-ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി സിപി രാധാകൃഷ്‌ണന്‍; തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥിയ്‌ക്ക് വിജയം

For All Latest Updates

TAGGED:

KERALA FIRST NUNINDIAN CHRISTIAN SAINTCATHOLIC CHURCH KERALAWOMEN EMPOWERMENT PIONEERMOTHER ELISWA BLESSED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.